В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 11.03.2026
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 11.03.2026
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T07:35
2026-03-11T07:36
севастополь
новости севастополя
срочные новости крыма
крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Воздушная тревога в Севастополе была объявлена утром в среду. Сирены в городе включили в 5:43. Над регионом работает ПВО. Девять воздушных целей сбили в районе Северной стороны и Фиолента, отметил губернатор Михаил Развожаев. Зафиксированы пожары и повреждения домов и машин.Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
севастополь
крым
Новости
севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

В Севастополе отбой воздушной тревоги

07:35 11.03.2026 (обновлено: 07:36 11.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
Воздушная тревога в Севастополе была объявлена утром в среду. Сирены в городе включили в 5:43. Над регионом работает ПВО. Девять воздушных целей сбили в районе Северной стороны и Фиолента, отметил губернатор Михаил Развожаев. Зафиксированы пожары и повреждения домов и машин.
"Отбой воздушной тревоги", – написал губернатор.
Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
СевастопольНовости СевастополяСрочные новости КрымаКрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в Севастополе
 
Лента новостейМолния