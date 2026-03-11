https://crimea.ria.ru/20260311/v-rossiyskikh-shkolakh-pereoboruduyut-kabinety-1153845546.html

В российских школах переоборудуют кабинеты

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости Крым. Кабинеты музыки, изобразительного искусства и физики в российских школах переоснастят к первому сентября в соответствии с новыми образовательными стандартами. Об этом сообщил руководитель Института содержания и методов обучения имени В.С. Леднева Минпросвещения России Максим Костенко."На приобретение оборудования из федерального бюджета выделено почти четыре миллиарда рублей, еще около 300 миллионов рублей выделят региональные бюджеты", — цитирует эксперта РИА Новости.Сейчас в регионах уже идут закупки, во всех школах страны оборудование обновят уже к началу учебного года, отметил Костенко.В частности, кабинеты музыки получат по одному музыкальному центру и акустическому фортепиано, компьютерную технику для оснащения рабочего места учителя, портреты отечественных композиторов, набор шумовых инструментов и так далее. Кабинеты физики получат лабораторное оборудование.В Крыму ранее приступили к модернизации кабинетов для предметов "Технологии" и "Основы безопасности и защиты Родины". В кабинетах для девочек появляются новые кухни, современные швейные машинки. Для мальчиков – верстаки, шлифовальные машины, тиски и лобзики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как школы Крыма оснащены для обучения детей-инвалидовЕГЭ под родительским контролем: как в Крыму готовятся к экзаменамШкольники Крыма будут учиться сельскому хозяйству в новых агротехклассах

