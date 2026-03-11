Рейтинг@Mail.ru
В российских школах переоборудуют кабинеты - РИА Новости Крым, 11.03.2026
В российских школах переоборудуют кабинеты
В российских школах переоборудуют кабинеты - РИА Новости Крым, 11.03.2026
В российских школах переоборудуют кабинеты
Кабинеты музыки, изобразительного искусства и физики в российских школах переоснастят к первому сентября в соответствии с новыми образовательными стандартами... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T18:48
2026-03-11T18:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости Крым. Кабинеты музыки, изобразительного искусства и физики в российских школах переоснастят к первому сентября в соответствии с новыми образовательными стандартами. Об этом сообщил руководитель Института содержания и методов обучения имени В.С. Леднева Минпросвещения России Максим Костенко."На приобретение оборудования из федерального бюджета выделено почти четыре миллиарда рублей, еще около 300 миллионов рублей выделят региональные бюджеты", — цитирует эксперта РИА Новости.Сейчас в регионах уже идут закупки, во всех школах страны оборудование обновят уже к началу учебного года, отметил Костенко.В частности, кабинеты музыки получат по одному музыкальному центру и акустическому фортепиано, компьютерную технику для оснащения рабочего места учителя, портреты отечественных композиторов, набор шумовых инструментов и так далее. Кабинеты физики получат лабораторное оборудование.В Крыму ранее приступили к модернизации кабинетов для предметов "Технологии" и "Основы безопасности и защиты Родины". В кабинетах для девочек появляются новые кухни, современные швейные машинки. Для мальчиков – верстаки, шлифовальные машины, тиски и лобзики.
школа, образование в россии, новости, минпросвещения рф
В российских школах переоборудуют кабинеты

Кабинеты ИЗО и физики в школах переоснастят к первому сентября

18:48 11.03.2026
 
© Telegram-канал администрации ЯлтыШкольный класс
Школьный класс
© Telegram-канал администрации Ялты
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости Крым. Кабинеты музыки, изобразительного искусства и физики в российских школах переоснастят к первому сентября в соответствии с новыми образовательными стандартами. Об этом сообщил руководитель Института содержания и методов обучения имени В.С. Леднева Минпросвещения России Максим Костенко.
По его словам, уровень материально-технического обеспечения всех учебных предметов теперь определен требованиями нового стандарта. Переоснащать кабинеты начнут поэтапно до 2030 года за счет федерального и региональных бюджетов по нацпроекту "Молодежь и дети". В 2026 году новое оборудование по плану получат кабинеты музыки, ИЗО и физики.
"На приобретение оборудования из федерального бюджета выделено почти четыре миллиарда рублей, еще около 300 миллионов рублей выделят региональные бюджеты", — цитирует эксперта РИА Новости.
Сейчас в регионах уже идут закупки, во всех школах страны оборудование обновят уже к началу учебного года, отметил Костенко.
В частности, кабинеты музыки получат по одному музыкальному центру и акустическому фортепиано, компьютерную технику для оснащения рабочего места учителя, портреты отечественных композиторов, набор шумовых инструментов и так далее. Кабинеты физики получат лабораторное оборудование.
"В 2027 году работа по выделению финансовых средств и поставке оборудования в школы продолжится: будут переоснащены кабинеты химии и биологии. Так, шаг за шагом, до 2030 года, будут обновлены все предметные кабинеты в российских школах", — сообщил эксперт.
В Крыму ранее приступили к модернизации кабинетов для предметов "Технологии" и "Основы безопасности и защиты Родины". В кабинетах для девочек появляются новые кухни, современные швейные машинки. Для мальчиков – верстаки, шлифовальные машины, тиски и лобзики.
Лента новостейМолния