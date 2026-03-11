Рейтинг@Mail.ru
В Москва-реке нашли тело одного из трех пропавших подростков - РИА Новости Крым, 11.03.2026
В Москва-реке нашли тело одного из трех пропавших подростков
В Москва-реке нашли тело одного из трех пропавших подростков - РИА Новости Крым, 11.03.2026
В Москва-реке нашли тело одного из трех пропавших подростков
Тело одного из троих подростков, пропавших в подмосковном Звенигороде пять дней назад, обнаружили в акватории Москва-реки. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T16:39
2026-03-11T16:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Тело одного из троих подростков, пропавших в подмосковном Звенигороде пять дней назад, обнаружили в акватории Москва-реки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб."В ходе поиска обнаружено тело одного ребенка", – сказано в сообщении.8 марта сообщалось, что "ЛизаАлерт" ищет в Звенигороде троих подростков – 13-летнюю Алину, а также 12-летних Богдана и Ивана – которые ушли из дома на прогулку в субботу и до сих пор не вернулись. Возбуждено уголовное дело. На поиски детей направили вертолеты и водолазов.Ориентировки поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" с информацией о пропавших подростках расклеены по всему городу. На улицах дежурит полиция, неподалеку от реки, около которой предположительно последний раз видели пропавших детей, развернут штаб отряда "ЛизаАлерт".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости, подмосковье, реки, дети, происшествия
В Москва-реке нашли тело одного из трех пропавших подростков

Тело одного из пропавших в Подмосковье подростков нашли в Москва-реке

16:39 11.03.2026 (обновлено: 16:52 11.03.2026)
 
© МЧС РоссииПоиски пропавших детей в Подмосковье
Поиски пропавших детей в Подмосковье
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Тело одного из троих подростков, пропавших в подмосковном Звенигороде пять дней назад, обнаружили в акватории Москва-реки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
"В ходе поиска обнаружено тело одного ребенка", – сказано в сообщении.
8 марта сообщалось, что "ЛизаАлерт" ищет в Звенигороде троих подростков – 13-летнюю Алину, а также 12-летних Богдана и Ивана – которые ушли из дома на прогулку в субботу и до сих пор не вернулись. Возбуждено уголовное дело. На поиски детей направили вертолеты и водолазов.
Ориентировки поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" с информацией о пропавших подростках расклеены по всему городу. На улицах дежурит полиция, неподалеку от реки, около которой предположительно последний раз видели пропавших детей, развернут штаб отряда "ЛизаАлерт".
