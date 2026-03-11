https://crimea.ria.ru/20260311/v-moskva-reke-nashli-telo-odnogo-iz-trekh-propavshikh-podrostkov-1154253626.html

В Москва-реке нашли тело одного из трех пропавших подростков

2026-03-11T16:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Тело одного из троих подростков, пропавших в подмосковном Звенигороде пять дней назад, обнаружили в акватории Москва-реки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб."В ходе поиска обнаружено тело одного ребенка", – сказано в сообщении.8 марта сообщалось, что "ЛизаАлерт" ищет в Звенигороде троих подростков – 13-летнюю Алину, а также 12-летних Богдана и Ивана – которые ушли из дома на прогулку в субботу и до сих пор не вернулись. Возбуждено уголовное дело. На поиски детей направили вертолеты и водолазов.Ориентировки поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" с информацией о пропавших подростках расклеены по всему городу. На улицах дежурит полиция, неподалеку от реки, около которой предположительно последний раз видели пропавших детей, развернут штаб отряда "ЛизаАлерт".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

