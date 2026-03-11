https://crimea.ria.ru/20260311/v-moskva-reke-nashli-telo-odnogo-iz-trekh-propavshikh-podrostkov-1154253626.html
В Москва-реке нашли тело одного из трех пропавших подростков
В Москва-реке нашли тело одного из трех пропавших подростков - РИА Новости Крым, 11.03.2026
В Москва-реке нашли тело одного из трех пропавших подростков
Тело одного из троих подростков, пропавших в подмосковном Звенигороде пять дней назад, обнаружили в акватории Москва-реки. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T16:39
2026-03-11T16:39
2026-03-11T16:52
новости
подмосковье
реки
дети
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/08/1153791627_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b0ec6e615c8e6554a788e83bd157fe0b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Тело одного из троих подростков, пропавших в подмосковном Звенигороде пять дней назад, обнаружили в акватории Москва-реки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб."В ходе поиска обнаружено тело одного ребенка", – сказано в сообщении.8 марта сообщалось, что "ЛизаАлерт" ищет в Звенигороде троих подростков – 13-летнюю Алину, а также 12-летних Богдана и Ивана – которые ушли из дома на прогулку в субботу и до сих пор не вернулись. Возбуждено уголовное дело. На поиски детей направили вертолеты и водолазов.Ориентировки поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" с информацией о пропавших подростках расклеены по всему городу. На улицах дежурит полиция, неподалеку от реки, около которой предположительно последний раз видели пропавших детей, развернут штаб отряда "ЛизаАлерт".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
подмосковье
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/08/1153791627_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d9755a82dd16f8f701350419661dc4c8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, подмосковье, реки, дети, происшествия
В Москва-реке нашли тело одного из трех пропавших подростков
Тело одного из пропавших в Подмосковье подростков нашли в Москва-реке
16:39 11.03.2026 (обновлено: 16:52 11.03.2026)