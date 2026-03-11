https://crimea.ria.ru/20260311/v-krymu-startoval-avtoprobeg-v-chest-12-letiya-vossoedineniya-s-rossiey-1153843001.html
В Крыму стартовал автопробег в честь 12-летия воссоединения с Россией
В Крыму стартовал автопробег в честь 12-летия воссоединения с Россией - РИА Новости Крым, 11.03.2026
В Крыму стартовал автопробег в честь 12-летия воссоединения с Россией
В Симферополе в среду стартовал автопробег "Крым – Россия! Навсегда!", приуроченный к 12-й годовщине воссоединения полуострова с Россией. Колонна проедет 2,5... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T07:33
2026-03-11T07:33
2026-03-11T08:09
крым
крымская весна
новости крыма
праздники и памятные даты
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0b/1153842448_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ce2e88b9c29f99cc3a7007281b4caff6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе в среду стартовал автопробег "Крым – Россия! Навсегда!", приуроченный к 12-й годовщине воссоединения полуострова с Россией. Колонна проедет 2,5 тысячи километров до Москвы через регионы материковой части РФ.Как отметил депутат парламента Крыма, председатель регионального отделения Союза ветеранов СВО Александр Комбаров, автопробег объединит несколько субъектов, чтобы напомнить о знаменательном историческом выборе, сделанном жителями полуострова в 2014 году.Колонна проследует по маршруту: Анапа – Крымск – Краснодар – Ростов-на-Дону – Волгоград – Самара – Москва. В регионах по пути следования участники автопробега планируют посетить населенные пункты, улицы, площади, скверы, объекты инфраструктуры, носящие наименование "Крым" или производные от него, а также и иные места, связанные с полуостровом. В их числе мемориал "Вежливые люди" в Ростове-на-Дону, сквер "Мы вместе" в Волгограде, Крымскую площадь в Самаре, Крымский мост в Москве и другие локации.В автопробеге принимают участие сенатор РФ от Крыма Юрий Нимченко, депутаты Госсовета республики Анастасия Гридчина, Александр Комбаров, Арина Моренец, Никита Сандалов, первый заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Двуреченский, мэр Судака Кирилл Чебышев.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Встали на защиту": награждены герои "Крымской весны" из АбхазииВоины с большой буквы: в Крыму поздравили "вежливых людей"Запад коллективно молчал о попытках Киева "задушить" Крым – Лавров
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0b/1153842448_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_875d63cce7391ea5167100b2ac5c5588.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымская весна, новости крыма, праздники и памятные даты, общество
В Крыму стартовал автопробег в честь 12-летия воссоединения с Россией
В Симферополе стартовал автопробег в честь 12-летия воссоединения Крыма с Россией
07:33 11.03.2026 (обновлено: 08:09 11.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе в среду стартовал автопробег "Крым – Россия! Навсегда!", приуроченный к 12-й годовщине воссоединения полуострова с Россией. Колонна проедет 2,5 тысячи километров до Москвы через регионы материковой части РФ.
Как отметил депутат парламента Крыма, председатель регионального отделения Союза ветеранов СВО Александр Комбаров, автопробег объединит несколько субъектов, чтобы напомнить о знаменательном историческом выборе, сделанном жителями полуострова в 2014 году.
"Крым уже 12 лет находится в составе России, за это время очень много чего сделано на территории республики. Во время посещения других городов мы будем рассказывать их жителям о том, что у нас произошло за это время, каких успехов мы достигли", - сказал парламентарий.
Колонна проследует по маршруту: Анапа – Крымск – Краснодар – Ростов-на-Дону – Волгоград – Самара – Москва. В регионах по пути следования участники автопробега планируют посетить населенные пункты, улицы, площади, скверы, объекты инфраструктуры, носящие наименование "Крым" или производные от него, а также и иные места, связанные с полуостровом.
В их числе мемориал "Вежливые люди" в Ростове-на-Дону, сквер "Мы вместе" в Волгограде, Крымскую площадь в Самаре, Крымский мост в Москве и другие локации.
В автопробеге принимают участие сенатор РФ от Крыма Юрий Нимченко, депутаты Госсовета республики Анастасия Гридчина, Александр Комбаров, Арина Моренец, Никита Сандалов, первый заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Двуреченский, мэр Судака Кирилл Чебышев.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: