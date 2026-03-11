https://crimea.ria.ru/20260311/v-krymu-startoval-avtoprobeg-v-chest-12-letiya-vossoedineniya-s-rossiey-1153843001.html

В Крыму стартовал автопробег в честь 12-летия воссоединения с Россией

В Крыму стартовал автопробег в честь 12-летия воссоединения с Россией - РИА Новости Крым, 11.03.2026

В Крыму стартовал автопробег в честь 12-летия воссоединения с Россией

В Симферополе в среду стартовал автопробег "Крым – Россия! Навсегда!", приуроченный к 12-й годовщине воссоединения полуострова с Россией. Колонна проедет 2,5... РИА Новости Крым, 11.03.2026

2026-03-11T07:33

2026-03-11T07:33

2026-03-11T08:09

крым

крымская весна

новости крыма

праздники и памятные даты

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0b/1153842448_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ce2e88b9c29f99cc3a7007281b4caff6.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе в среду стартовал автопробег "Крым – Россия! Навсегда!", приуроченный к 12-й годовщине воссоединения полуострова с Россией. Колонна проедет 2,5 тысячи километров до Москвы через регионы материковой части РФ.Как отметил депутат парламента Крыма, председатель регионального отделения Союза ветеранов СВО Александр Комбаров, автопробег объединит несколько субъектов, чтобы напомнить о знаменательном историческом выборе, сделанном жителями полуострова в 2014 году.Колонна проследует по маршруту: Анапа – Крымск – Краснодар – Ростов-на-Дону – Волгоград – Самара – Москва. В регионах по пути следования участники автопробега планируют посетить населенные пункты, улицы, площади, скверы, объекты инфраструктуры, носящие наименование "Крым" или производные от него, а также и иные места, связанные с полуостровом. В их числе мемориал "Вежливые люди" в Ростове-на-Дону, сквер "Мы вместе" в Волгограде, Крымскую площадь в Самаре, Крымский мост в Москве и другие локации.В автопробеге принимают участие сенатор РФ от Крыма Юрий Нимченко, депутаты Госсовета республики Анастасия Гридчина, Александр Комбаров, Арина Моренец, Никита Сандалов, первый заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Двуреченский, мэр Судака Кирилл Чебышев.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Встали на защиту": награждены герои "Крымской весны" из АбхазииВоины с большой буквы: в Крыму поздравили "вежливых людей"Запад коллективно молчал о попытках Киева "задушить" Крым – Лавров

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымская весна, новости крыма, праздники и памятные даты, общество