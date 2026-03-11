https://crimea.ria.ru/20260311/v-krymu-rekonstruiruyut-chetyre-podstantsii-v-etom-godu-1154244450.html
В Крыму реконструируют четыре подстанции в этом году
В Крыму реконструируют четыре подстанции в этом году - РИА Новости Крым, 11.03.2026
В Крыму реконструируют четыре подстанции в этом году
В Крыму в этом году планируется реконструкция четырех электроподстанций в Белогорском, Советском, Бахчисарайском и Симферопольском районах. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 11.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году планируется реконструкция четырех электроподстанций в Белогорском, Советском, Бахчисарайском и Симферопольском районах. Об этом сообщил гендиректор "Крымэнерго" Максим Шклярский на пресс-конференции в Симферополе.По его словам, реализация проекта существенно увеличит возможность присоединения новых объектов и улучшит качество электроснабжения существующих потребителей.Кроме того, планируется реконструкция подстанций в Белогорском, Советском и Бахчисарайском районах и строительство новых линий электропередачи протяженностью более 50 километров.Также, по словам Шклярского, в планах на этот год оснастить интеллектуальными системами учета 630 многоквартирных домов. На данный момент уровень оснащения крымских многоэтажек этими системами составляет 15%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 году В Крыму электрифицируют 21 массив участков для бойцов спецоперации Новую ГТЭС в Крыму построят за полтора года
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году планируется реконструкция четырех электроподстанций в Белогорском, Советском, Бахчисарайском и Симферопольском районах. Об этом сообщил гендиректор "Крымэнерго" Максим Шклярский на пресс-конференции в Симферополе.
"В текущем году планируем реализовать 73 проекта на сумму порядка 8 миллиардов рублей… Одним из наиболее важных является реконструкция подстанции "Трудовое" в Симферопольском районе. Мы переводим ее из класса напряжения 35 киловольт на 110 киловольт, соответственно, увеличиваем установленную мощность трансформаторов более чем в два раза", - сказал руководитель предприятия.
По его словам, реализация проекта существенно увеличит возможность присоединения новых объектов и улучшит качество электроснабжения существующих потребителей.
Кроме того, планируется реконструкция подстанций в Белогорском, Советском и Бахчисарайском районах и строительство новых линий электропередачи протяженностью более 50 километров.
Также, по словам Шклярского, в планах на этот год оснастить интеллектуальными системами учета 630 многоквартирных домов. На данный момент уровень оснащения крымских многоэтажек этими системами составляет 15%.
