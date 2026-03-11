В Крыму рассматривают перспективу ввода новых месторождений газа

https://crimea.ria.ru/20260311/v-krymu-rassmatrivayut-perspektivu-vvoda-novykh-mestorozhdeniy-gaza-1154243626.html

2026-03-11T13:12

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Власти рассматривают вопрос о подведении в Крым с материковой части РФ дополнительной ветки газопровода, а также ввода в эксплуатацию новых месторождений газа с целью обеспечения инвестиционного развития региона. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин на пресс-конференции в Симферополе.Он уточнил, что эти вопросы на данный момент находятся в стадии изучения.Министр также заверил, что на ближайшие пять лет Крыму будет достаточно газа и для развития инвестиционного климата, и для обеспечения населения.Воронкин добавил, что в мае этого года будет завершена актуализация схемы газификации и газоснабжения Крыма на период до 2045 года. Предыдущая схема, разработанная в 2018 году, сегодня уже не отвечает перспективным задачам развития.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России 11 тысяч семей получили субсидии для газификацииВ Крыму газифицировали еще почти сто домовладенийВ какие села Крыма в 2026 году придет газ

