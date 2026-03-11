Рейтинг@Mail.ru
В Крыму рассматривают перспективу ввода новых месторождений газа - РИА Новости Крым, 11.03.2026
В Крыму рассматривают перспективу ввода новых месторождений газа
В Крыму рассматривают перспективу ввода новых месторождений газа
В Крыму рассматривают перспективу ввода новых месторождений газа
Власти рассматривают вопрос о подведении в Крым с материковой части РФ дополнительной ветки газопровода, а также ввода в эксплуатацию новых месторождений газа
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Власти рассматривают вопрос о подведении в Крым с материковой части РФ дополнительной ветки газопровода, а также ввода в эксплуатацию новых месторождений газа с целью обеспечения инвестиционного развития региона. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин на пресс-конференции в Симферополе.Он уточнил, что эти вопросы на данный момент находятся в стадии изучения.Министр также заверил, что на ближайшие пять лет Крыму будет достаточно газа и для развития инвестиционного климата, и для обеспечения населения.Воронкин добавил, что в мае этого года будет завершена актуализация схемы газификации и газоснабжения Крыма на период до 2045 года. Предыдущая схема, разработанная в 2018 году, сегодня уже не отвечает перспективным задачам развития.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России 11 тысяч семей получили субсидии для газификацииВ Крыму газифицировали еще почти сто домовладенийВ какие села Крыма в 2026 году придет газ
В Крыму рассматривают перспективу ввода новых месторождений газа

В Крыму рассматривают возможность ввода в эксплуатацию новых месторождений газа – власти

13:12 11.03.2026
 
© КрымгазсетиСотрудник предприятия "Крымгазсети"
Сотрудник предприятия Крымгазсети
© Крымгазсети
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Власти рассматривают вопрос о подведении в Крым с материковой части РФ дополнительной ветки газопровода, а также ввода в эксплуатацию новых месторождений газа с целью обеспечения инвестиционного развития региона. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин на пресс-конференции в Симферополе.

"У нас как в энергетике, так и по газу, в перспективе 2030-2035 годов наблюдается приближение дефицита энергоресурса. На сегодняшний день прорабатывается вопрос ввода в эксплуатацию новых месторождений для организации добычи природного газа в Крыму и заведения его через магистральные сети в распределительные сети газоснабжения. Также прорабатывается дополнительно вопрос подведения с материковой части дополнительной ветки (газопровода – ред.)", - сказал Воронкин.

Он уточнил, что эти вопросы на данный момент находятся в стадии изучения.
Министр также заверил, что на ближайшие пять лет Крыму будет достаточно газа и для развития инвестиционного климата, и для обеспечения населения.
Воронкин добавил, что в мае этого года будет завершена актуализация схемы газификации и газоснабжения Крыма на период до 2045 года. Предыдущая схема, разработанная в 2018 году, сегодня уже не отвечает перспективным задачам развития.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России 11 тысяч семей получили субсидии для газификации
В Крыму газифицировали еще почти сто домовладений
В какие села Крыма в 2026 году придет газ
 
