Рейтинг@Mail.ru
В Крыму потребителям вернули почти 114 млн рублей за прошлый год - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260311/v-krymu-potrebitelyam-vernuli-pochti-114-mln-rubley-za-proshlyy-god-1154256933.html
В Крыму потребителям вернули почти 114 млн рублей за прошлый год
В Крыму потребителям вернули почти 114 млн рублей за прошлый год - РИА Новости Крым, 11.03.2026
В Крыму потребителям вернули почти 114 млн рублей за прошлый год
В 2025 году Межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю помогло жителям Крыма отсудить почти 114 млн рублей. Львиную долю суммы составляют... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T21:07
2026-03-11T21:07
роспотребнадзор
виктория воронова
новости крыма
крым
защита прав потребителей
торговля
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1149000967_0:132:1281:852_1920x0_80_0_0_c5f9ef69df15d5882a36baabd47b6fc3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,11 мар – РИА Новости Крым. В 2025 году Межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю помогло жителям Крыма отсудить почти 114 млн рублей. Львиную долю суммы составляют средства, взысканные с недобросовестных застройщиков. Об этом на брифинге в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сообщила начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Крыму и Севастополю Виктория Воронова.По ее информации, в прошлом году специалисты управления провели 371 профилактический рейд в отношении предпринимателей, осуществляющих торговлю и предоставление услуг. Проконсультировали 1538 юридических лиц, а также вынесли 701 информирование и 443 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере защиты прав потребителя. Выдали 356 заключений, что на 20% больше, чем 2024 году.В 2024 году в пользу потребителей в Крыму вернули свыше 61 миллиона рублей. Также отмечалось, что сотрудники Роспотребнадзора подают иски и в защиту социально уязвимых слоев населения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в России вступит в силу закон об ответственности маркетплейсовВ Крыму выявили более 20 новых карантинных фитосанитарных зонВ России с апреля вводят ГОСТ на маникюр
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1149000967_0:0:1137:852_1920x0_80_0_0_c13127f03fccb408b094cb1abf893f9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роспотребнадзор, виктория воронова, новости крыма, крым, защита прав потребителей, торговля, общество
В Крыму потребителям вернули почти 114 млн рублей за прошлый год

В 2025 году потребителям в Крыму вернули через суд почти 114 млн рублей

21:07 11.03.2026
 
© Министр имущественных и земельных отношений Республики КрымДеньги и калькулятор
Деньги и калькулятор
© Министр имущественных и земельных отношений Республики Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ,11 мар – РИА Новости Крым. В 2025 году Межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю помогло жителям Крыма отсудить почти 114 млн рублей. Львиную долю суммы составляют средства, взысканные с недобросовестных застройщиков. Об этом на брифинге в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сообщила начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Крыму и Севастополю Виктория Воронова.

"Сумма, которую смогли взыскать потребители с юрлиц в Крыму за 2025 год составляет 113 млн 783 тысячи рублей, что в два раза превышает сумму, взысканную в 2024 году. Прежде всего такая сумма связана с наличием недобросовестных застройщиков в Республике Крым", – сказала Виктория Воронова.

По ее информации, в прошлом году специалисты управления провели 371 профилактический рейд в отношении предпринимателей, осуществляющих торговлю и предоставление услуг. Проконсультировали 1538 юридических лиц, а также вынесли 701 информирование и 443 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере защиты прав потребителя. Выдали 356 заключений, что на 20% больше, чем 2024 году.
В 2024 году в пользу потребителей в Крыму вернули свыше 61 миллиона рублей. Также отмечалось, что сотрудники Роспотребнадзора подают иски и в защиту социально уязвимых слоев населения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда в России вступит в силу закон об ответственности маркетплейсов
В Крыму выявили более 20 новых карантинных фитосанитарных зон
В России с апреля вводят ГОСТ на маникюр
 
РоспотребнадзорВиктория ВороноваНовости КрымаКрымЗащита прав потребителейТорговляОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:09Пятиклассник выстрелил в лоб мальчику из пневматического оружия на Урале
21:07В Крыму потребителям вернули почти 114 млн рублей за прошлый год
20:48Развитие туризма в Крыму должно начаться с Керчи – мнение
20:32БРИКС может завершить конфликт в Иране и формирование многополярного мира
20:2853 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
20:11Философия гостеприимства: туристов в Крыму будут встречать с цветами
19:52Прокуратура требует привести в порядок храм в Феодосии
19:31Что показала реакция мира на трагедию в Брянске из-за обстрела ВСУ
19:10При ударе по Брянску получили повреждения 20 многоквартирных домов
18:48В российских школах переоборудуют кабинеты
18:24Спрос на Крым на майские праздники растет
18:12Атака на газовоз "Арктик Метагаз" – оценка МИД и детали инцидента
17:43Атакой на станции "Газпрома" Киев хочет остановить поставки газа в Европу
17:26В Сочи обломки БПЛА упали на многоэтажку – начался пожар
17:13На юге России атакованы станции "Газпрома"
17:08Когда в России вступит в силу закон об ответственности маркетплейсов
16:52На трассе в Крыму автобус въехал в иномарку – водителя зажало в салоне
16:39В Москва-реке нашли тело одного из трех пропавших подростков
16:32Обломки дрона упали во двор многоквартирного дома в Краснодаре
16:25Крупнейшее землетрясение и авария на АЭС – 15 лет трагедии в Японии
Лента новостейМолния