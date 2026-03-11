В Крыму потребителям вернули почти 114 млн рублей за прошлый год
СИМФЕРОПОЛЬ,11 мар – РИА Новости Крым. В 2025 году Межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю помогло жителям Крыма отсудить почти 114 млн рублей. Львиную долю суммы составляют средства, взысканные с недобросовестных застройщиков. Об этом на брифинге в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сообщила начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Крыму и Севастополю Виктория Воронова.
"Сумма, которую смогли взыскать потребители с юрлиц в Крыму за 2025 год составляет 113 млн 783 тысячи рублей, что в два раза превышает сумму, взысканную в 2024 году. Прежде всего такая сумма связана с наличием недобросовестных застройщиков в Республике Крым", – сказала Виктория Воронова.
По ее информации, в прошлом году специалисты управления провели 371 профилактический рейд в отношении предпринимателей, осуществляющих торговлю и предоставление услуг. Проконсультировали 1538 юридических лиц, а также вынесли 701 информирование и 443 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере защиты прав потребителя. Выдали 356 заключений, что на 20% больше, чем 2024 году.
В 2024 году в пользу потребителей в Крыму вернули свыше 61 миллиона рублей. Также отмечалось, что сотрудники Роспотребнадзора подают иски и в защиту социально уязвимых слоев населения.
