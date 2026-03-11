https://crimea.ria.ru/20260311/v-krymu-potrebitelyam-vernuli-pochti-114-mln-rubley-za-proshlyy-god-1154256933.html

В Крыму потребителям вернули почти 114 млн рублей за прошлый год

В Крыму потребителям вернули почти 114 млн рублей за прошлый год - РИА Новости Крым, 11.03.2026

В Крыму потребителям вернули почти 114 млн рублей за прошлый год

В 2025 году Межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю помогло жителям Крыма отсудить почти 114 млн рублей. Львиную долю суммы составляют... РИА Новости Крым, 11.03.2026

2026-03-11T21:07

2026-03-11T21:07

2026-03-11T21:07

роспотребнадзор

виктория воронова

новости крыма

крым

защита прав потребителей

торговля

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1149000967_0:132:1281:852_1920x0_80_0_0_c5f9ef69df15d5882a36baabd47b6fc3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ,11 мар – РИА Новости Крым. В 2025 году Межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю помогло жителям Крыма отсудить почти 114 млн рублей. Львиную долю суммы составляют средства, взысканные с недобросовестных застройщиков. Об этом на брифинге в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сообщила начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Крыму и Севастополю Виктория Воронова.По ее информации, в прошлом году специалисты управления провели 371 профилактический рейд в отношении предпринимателей, осуществляющих торговлю и предоставление услуг. Проконсультировали 1538 юридических лиц, а также вынесли 701 информирование и 443 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере защиты прав потребителя. Выдали 356 заключений, что на 20% больше, чем 2024 году.В 2024 году в пользу потребителей в Крыму вернули свыше 61 миллиона рублей. Также отмечалось, что сотрудники Роспотребнадзора подают иски и в защиту социально уязвимых слоев населения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в России вступит в силу закон об ответственности маркетплейсовВ Крыму выявили более 20 новых карантинных фитосанитарных зонВ России с апреля вводят ГОСТ на маникюр

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, виктория воронова, новости крыма, крым, защита прав потребителей, торговля, общество