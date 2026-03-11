https://crimea.ria.ru/20260311/v-krymu-podorozhaet-proezd-v-avtobusakh-chastnykh-perevozchikov-1154254570.html

В Крыму подорожает проезд в автобусах частных перевозчиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Уже в апреле в Крыму возможно повышение стоимости проезда в автобусах частных перевозчиков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал вице-президент ассоциации перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак."К сожалению, за последний год мы стали свидетелями очередного роста цен. На запасные части, на топливо, мы помним, какой был сильный, серьезный скачок. В среднем топливо подорожало на 10%. Вырос размер минимальной заработной платы больше чем на 20%, нагрузка налога возросла… И все это привело к тому, что нам с большим трудом получается выполнять заявленный объем перевозок, а самое главное - соблюдать расписание движения автобусов", - пояснил гость студии.По словам спикера, ассоциация перевозчиков Крыма обратилась в Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым и Министерство транспорта РК с просьбой проиндексировать тарифы для частных перевозчиков на индекс инфляции.Какие именно цены будут установлены, решит крымский Государственный комитет по ценам и тарифам, добавил он."Сейчас идет речь пока о стабильной работе предприятий, о развитии речи не идет. Поэтому мы будем рады, если проиндексируют на 12-15 процентов… В реальном измерении, наверное, около 5 рублей. А в целом, комитет посчитает, и мы скоро узнаем эти цифры, но это будет незначительное подорожание", - заключил гость эфира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему при снижении инфляции цены растутКрымчане оплачивают банковской картой 90% поездок в транспортеПроект единой транспортной карты в Крыму требует доработки для туристов

