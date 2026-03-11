https://crimea.ria.ru/20260311/v-krymu-i-na-kubani-aktivizirovalis-kleschi-1153844534.html
В Крыму и на Кубани активизировались клещи
В Крыму и на Кубани активизировались клещи - РИА Новости Крым, 11.03.2026
В Крыму и на Кубани активизировались клещи
В регионах России с начала года зафиксировано порядка 100 жалоб на укусы клещей, почти половина из них приходится на Крым и Кубань. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T09:14
2026-03-11T09:14
2026-03-11T09:14
роспотребнадзор
крым
новости крыма
краснодарский край
клещи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110065/89/1100658943_0:376:2972:2048_1920x0_80_0_0_6eb0773aeb0e6fa84f0217e09cb09624.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В регионах России с начала года зафиксировано порядка 100 жалоб на укусы клещей, почти половина из них приходится на Крым и Кубань. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Как отметили в ведомстве, активность клещей обычно начинается в третьей декаде марта. Сроки варьируются по регионам в зависимости от высоты снежного покрова и весенней погоды.Пик активности, как правило, приходится на период с конца мая до середины июня. Однако в каждом субъекте РФ он наступает по-разному, указали в Роспотребнадзоре.Самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является прививка, отметили в ведомстве. Рекомендуется две прививки в осенне-весенний период с интервалом в зависимости от вакцины от одного до семи месяцев, затем – третью прививку через 5-12 месяцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор опроверг риски весеннего "нашествия комаров" Ждать ли нашествия комаров в Крыму – ответ ученого Россиян ждет ранняя атака клещей после снежной зимы - ученый
крым
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110065/89/1100658943_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_fdfd89e58520850e2d73246d162e7cc2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роспотребнадзор, крым, новости крыма, краснодарский край, клещи
В Крыму и на Кубани активизировались клещи
В Крыму и на Кубани зафиксировано около 50 жалоб на укусы клещей с начала года
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В регионах России с начала года зафиксировано порядка 100 жалоб на укусы клещей, почти половина из них приходится на Крым и Кубань. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"С начала 2026 года в 19 регионах России зарегистрировано около 100 обращений пострадавших от укусов клещей. Это на 1,5 раза меньше, чем в 2025 году. Почти половина случаев зафиксирована в Краснодарском крае и Республике Крым", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, активность клещей обычно начинается в третьей декаде марта. Сроки варьируются по регионам в зависимости от высоты снежного покрова и весенней погоды.
Пик активности, как правило, приходится на период с конца мая до середины июня. Однако в каждом субъекте РФ он наступает по-разному, указали в Роспотребнадзоре.
Самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является прививка, отметили в ведомстве. Рекомендуется две прививки в осенне-весенний период с интервалом в зависимости от вакцины от одного до семи месяцев, затем – третью прививку через 5-12 месяцев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: