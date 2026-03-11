Рейтинг@Mail.ru
В Крыму и на Кубани активизировались клещи - РИА Новости Крым, 11.03.2026
В Крыму и на Кубани активизировались клещи
В Крыму и на Кубани активизировались клещи - РИА Новости Крым, 11.03.2026
В Крыму и на Кубани активизировались клещи
В регионах России с начала года зафиксировано порядка 100 жалоб на укусы клещей, почти половина из них приходится на Крым и Кубань. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 11.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В регионах России с начала года зафиксировано порядка 100 жалоб на укусы клещей, почти половина из них приходится на Крым и Кубань. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Как отметили в ведомстве, активность клещей обычно начинается в третьей декаде марта. Сроки варьируются по регионам в зависимости от высоты снежного покрова и весенней погоды.Пик активности, как правило, приходится на период с конца мая до середины июня. Однако в каждом субъекте РФ он наступает по-разному, указали в Роспотребнадзоре.Самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является прививка, отметили в ведомстве. Рекомендуется две прививки в осенне-весенний период с интервалом в зависимости от вакцины от одного до семи месяцев, затем – третью прививку через 5-12 месяцев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В регионах России с начала года зафиксировано порядка 100 жалоб на укусы клещей, почти половина из них приходится на Крым и Кубань. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"С начала 2026 года в 19 регионах России зарегистрировано около 100 обращений пострадавших от укусов клещей. Это на 1,5 раза меньше, чем в 2025 году. Почти половина случаев зафиксирована в Краснодарском крае и Республике Крым", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, активность клещей обычно начинается в третьей декаде марта. Сроки варьируются по регионам в зависимости от высоты снежного покрова и весенней погоды.
Пик активности, как правило, приходится на период с конца мая до середины июня. Однако в каждом субъекте РФ он наступает по-разному, указали в Роспотребнадзоре.
Самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является прививка, отметили в ведомстве. Рекомендуется две прививки в осенне-весенний период с интервалом в зависимости от вакцины от одного до семи месяцев, затем – третью прививку через 5-12 месяцев.
