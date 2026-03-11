В Крыму и на Кубани активизировались клещи

https://crimea.ria.ru/20260311/v-krymu-i-na-kubani-aktivizirovalis-kleschi-1153844534.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В регионах России с начала года зафиксировано порядка 100 жалоб на укусы клещей, почти половина из них приходится на Крым и Кубань. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Как отметили в ведомстве, активность клещей обычно начинается в третьей декаде марта. Сроки варьируются по регионам в зависимости от высоты снежного покрова и весенней погоды.Пик активности, как правило, приходится на период с конца мая до середины июня. Однако в каждом субъекте РФ он наступает по-разному, указали в Роспотребнадзоре.Самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является прививка, отметили в ведомстве. Рекомендуется две прививки в осенне-весенний период с интервалом в зависимости от вакцины от одного до семи месяцев, затем – третью прививку через 5-12 месяцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор опроверг риски весеннего "нашествия комаров" Ждать ли нашествия комаров в Крыму – ответ ученого Россиян ждет ранняя атака клещей после снежной зимы - ученый

