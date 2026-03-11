https://crimea.ria.ru/20260311/v-gurzufe-pri-blagoustroystve-parka-vyyavleny-zamechaniya-1154237966.html

В Гурзуфе при благоустройстве парка выявлены замечания

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Гурзуфе при благоустройстве парка на улице Приветной допущен целый ряд замечаний. Объект не сдан, находиться на этой территории небезопасно. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Кроме того, по словам Павленко, при проверке качества проводимых работ были выявлены нарушения."Есть ряд замечаний. Среди них: отсутствие сеток на приствольных решетках, наличие ржавчины на ограждениях, незакрепленные элементы на детских площадках, отсутствие заглушек на ступенях дорожек, коррозия на элементах спортивных площадок, отсутствие противоскользящих элементов на некоторых участках дорожек, отсутствие информационных щитов (они должны разъяснять, для каких возрастов предназначена та или иная площадка)", - перечислила она.Подрядчик проинформирован о выявленных замечаниях, добавила Павленко, заверив, что контролирует вопрос и планирует выезд на место.Ранее сообщалось, что в Гурзуфе появится крупный игровой центр. А в поселке Гаспра продолжается подготовка к благоустройству парка "Ясная Поляна". Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации. Главная цель – сделать парк удобным и современным местом для отдыха, при этом сохранить его исторический облик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе началось благоустройство в 25 тысяч "квадратов" - фотоНа Античном проспекте Севастополя создадут историко-археологический паркВ Симферополе благоустраивают прибрежную зону в парке Гагарина

