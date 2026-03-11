В Феодосии назначили нового заместителя мэра

https://crimea.ria.ru/20260311/v-feodosii-naznachili-novogo-zamestitelya-mera-1154237211.html
В Феодосии Дмитрий Милосердов стал заместителем главы администрации
11:58 11.03.2026 (обновлено: 12:45 11.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Феодосии на должность заместителя главы администрации назначен участник региональной кадровой программы "Герои Крыма" Дмитрий Милосердов. Об этом сообщил мэр Владимир Ким.
Милосердов будет курировать работу отдела по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, управлений муниципального контроля и городского развития. добавил градоначальник.
"С октября 2025 года в рамках региональной кадровой программы "Герои Крыма" он проходил стажировку в администрации Феодосии, приобрел опыт взаимодействия с профильными подразделениями и изучил ключевые аспекты муниципального управления", - написал Ким в Telegram.
Дмитрий Милосердов родился в Тамбовской области. Служил в рядах Вооруженных сил РФ, принимал участие в событиях Крымской весны, выполнял боевые задачи в Сирии.
После начала СВО работал на самых ответственных направлениях. Награжден Орденом Мужества.
Региональная кадровая программа "Герои Крыма"
– аналог федеральной программы "Время героев" по подготовке высококвалифицированных руководителей из числа крымчан – участников специальной военной операции.
