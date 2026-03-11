Рейтинг@Mail.ru
В ДТП на трассе "Таврида" в Крыму погиб 40-летний мотоциклист
https://crimea.ria.ru/20260311/v-dtp-na-trasse-tavrida-v-krymu-pogib-40-letniy-mototsiklist--1154251507.html
В ДТП на трассе "Таврида" в Крыму погиб 40-летний мотоциклист
В ДТП на трассе "Таврида" в Крыму погиб 40-летний мотоциклист - РИА Новости Крым, 11.03.2026
В ДТП на трассе "Таврида" в Крыму погиб 40-летний мотоциклист
В Белогорском районе Крыма в ДТП на трассе "Таврида" погиб мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости Крым, 11.03.2026
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
белогорский район
крым
новости крыма
мвд по республике крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147156872_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_979744d226a9763d62d4cd03cc8eb32c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма в ДТП на трассе "Таврида" погиб мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.Авария произошла в среду около 11:55 вблизи села Зуя.Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия и выясняют все обстоятельства аварии.
белогорский район
крым
РИА Новости Крым
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, белогорский район, крым, новости крыма, мвд по республике крым
В ДТП на трассе "Таврида" в Крыму погиб 40-летний мотоциклист

В Белогорском районе Крыма в ДТП на трассе "Таврида" погиб 40-летний мотоциклист

16:10 11.03.2026
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото
Машина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма в ДТП на трассе "Таврида" погиб мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.
Авария произошла в среду около 11:55 вблизи села Зуя.
"По предварительным данным, водитель грузовика "КАМАЗ", 1986 года рождения, выполняя поворот налево, не предоставил преимущество движению мотоциклу, который двигался во встречном направлении. Мотоциклом управлял мужчина того же года рождения. В результате столкновения мотоциклист получил смертельные травмы", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия и выясняют все обстоятельства аварии.
Ситуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеБелогорский районКрымНовости КрымаМВД по Республике Крым
 
Ситуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеБелогорский районКрымНовости КрымаМВД по Республике Крым
 
