В ДТП на трассе "Таврида" в Крыму погиб 40-летний мотоциклист
В ДТП на трассе "Таврида" в Крыму погиб 40-летний мотоциклист - РИА Новости Крым, 11.03.2026
В ДТП на трассе "Таврида" в Крыму погиб 40-летний мотоциклист
В Белогорском районе Крыма в ДТП на трассе "Таврида" погиб мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.
2026-03-11T16:10
2026-03-11T16:10
2026-03-11T16:10
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
белогорский район
крым
новости крыма
мвд по республике крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма в ДТП на трассе "Таврида" погиб мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.Авария произошла в среду около 11:55 вблизи села Зуя.Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия и выясняют все обстоятельства аварии.
белогорский район
крым
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, белогорский район, крым, новости крыма, мвд по республике крым
В ДТП на трассе "Таврида" в Крыму погиб 40-летний мотоциклист
В Белогорском районе Крыма в ДТП на трассе "Таврида" погиб 40-летний мотоциклист