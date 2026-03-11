https://crimea.ria.ru/20260311/v-bryanskoy-oblasti-obyavili-traur-po-pogibshim-ot-raketnogo-udara-vsu-1153847244.html
В Брянской области объявили траур по погибшим от ракетного удара ВСУ
В Брянской области объявили траур по погибшим от ракетного удара ВСУ - РИА Новости Крым, 11.03.2026
В Брянской области объявили траур по погибшим от ракетного удара ВСУ
11 марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Власти Брянской области объявили 11 марта днем траура по погибшим в результате ракетного удара ВСУ по областному центру. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.В среду всей территории региона будут приспущены флаги Брянской области и муниципальных образований. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям, расположенным на территории субъекта, в день траура предложено отменить все культурно-массовые развлекательные мероприятия и теле- и радиотрансляции развлекательных передач, добавил Богомаз.Губернатор заверил, что областное правительство совместно с органами исполнительной власти окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. Атака осуществлялась семью крылатыми ракетами Storm Shadow .В результате погибли шесть человек, 42 получили ранения. Минздрав РФ проводит медицинскую эвакуацию в Москву девяти пострадавших.
В Брянской области объявили траур по погибшим от ракетного удара ВСУ
В Брянской области 11 марта объявили днем траура по погибшим при ракетном ударе ВСУ