В Бахчисарайском районе Крыма перекроют дороги и эвакуируют людей

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе в пятницу перекроют дороги и эвакуируют людей в рамках учений. Об этом проинформировали в районной администрации.В рамках мероприятия будет проверена готовность оперативных служб. В этой связи сотрудники дорожно-патрульной службы ограничат движение в селе Красный Мак, в том числе по улице Кирова. Кроме того, будет отрабатываться процесс эвакуации населения.Местных жителей просят сохранять спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе в пятницу перекроют дороги и эвакуируют людей в рамках учений. Об этом проинформировали в районной администрации.
"13 марта c 9 до 17 часов на территории Красномакского сельского поселения будут проводиться учебные антитеррористические мероприятия с применением средств имитации и холостой стрельбы. В ходе проведения учебных мероприятий будут слышны звуки выстрелов и взрывов", - сказано в сообщении.
В рамках мероприятия будет проверена готовность оперативных служб. В этой связи сотрудники дорожно-патрульной службы ограничат движение в селе Красный Мак, в том числе по улице Кирова. Кроме того, будет отрабатываться процесс эвакуации населения.
Местных жителей просят сохранять спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
