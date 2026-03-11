https://crimea.ria.ru/20260311/v-bakhchisarayskom-rayone-kryma-perekroyut-dorogi-i-evakuiruyut-lyudey-1153845877.html

В Бахчисарайском районе Крыма перекроют дороги и эвакуируют людей

В Бахчисарайском районе Крыма перекроют дороги и эвакуируют людей - РИА Новости Крым, 11.03.2026

В Бахчисарайском районе Крыма перекроют дороги и эвакуируют людей

2026-03-11

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе в пятницу перекроют дороги и эвакуируют людей в рамках учений. Об этом проинформировали в районной администрации.В рамках мероприятия будет проверена готовность оперативных служб. В этой связи сотрудники дорожно-патрульной службы ограничат движение в селе Красный Мак, в том числе по улице Кирова. Кроме того, будет отрабатываться процесс эвакуации населения.Местных жителей просят сохранять спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отменят ли режим КТО в приграничных регионах – ответ БортниковаКак обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКрым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – Аксенов

