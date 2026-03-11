Рейтинг@Mail.ru
В Бахчисарайском районе Крыма перекроют дороги и эвакуируют людей - РИА Новости Крым, 11.03.2026
В Бахчисарайском районе Крыма перекроют дороги и эвакуируют людей
В Бахчисарайском районе Крыма перекроют дороги и эвакуируют людей - РИА Новости Крым, 11.03.2026
В Бахчисарайском районе Крыма перекроют дороги и эвакуируют людей
В Бахчисарайском районе в пятницу перекроют дороги и эвакуируют людей в рамках учений. Об этом проинформировали в районной администрации. РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T09:57
2026-03-11T09:57
безопасность республики крым и севастополя
бахчисарайский район
новости крыма
крым
учения
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0c/1144133439_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92af97b2511dd3e2782e09c3a449f683.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе в пятницу перекроют дороги и эвакуируют людей в рамках учений. Об этом проинформировали в районной администрации.В рамках мероприятия будет проверена готовность оперативных служб. В этой связи сотрудники дорожно-патрульной службы ограничат движение в селе Красный Мак, в том числе по улице Кирова. Кроме того, будет отрабатываться процесс эвакуации населения.Местных жителей просят сохранять спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
бахчисарайский район
крым
безопасность республики крым и севастополя, бахчисарайский район, новости крыма, крым, учения
В Бахчисарайском районе Крыма перекроют дороги и эвакуируют людей

В Бахчисарайском районе Крыма перекроют дороги и эвакуируют людей в связи с учениями

09:57 11.03.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСовместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
Совместные учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым, Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе в пятницу перекроют дороги и эвакуируют людей в рамках учений. Об этом проинформировали в районной администрации.
"13 марта c 9 до 17 часов на территории Красномакского сельского поселения будут проводиться учебные антитеррористические мероприятия с применением средств имитации и холостой стрельбы. В ходе проведения учебных мероприятий будут слышны звуки выстрелов и взрывов", - сказано в сообщении.
В рамках мероприятия будет проверена готовность оперативных служб. В этой связи сотрудники дорожно-патрульной службы ограничат движение в селе Красный Мак, в том числе по улице Кирова. Кроме того, будет отрабатываться процесс эвакуации населения.
Местных жителей просят сохранять спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Отменят ли режим КТО в приграничных регионах – ответ Бортникова
Как обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова
Крым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – Аксенов
 
Безопасность Республики Крым и СевастополяБахчисарайский районНовости КрымаКрымУчения
 
