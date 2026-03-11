https://crimea.ria.ru/20260311/uvelichilos-chislo-pogibshikh-pri-raketnom-udare-vsu-po-bryansku-1154252502.html

Увеличилось число погибших при ракетном ударе ВСУ по Брянску

Число погибших при ракетном ударе ВСУ по Брянску увеличилось до семи человек. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Число погибших при ракетном ударе ВСУ по Брянску увеличилось до семи человек. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.Семьям погибших из областного бюджета выделят помощь в размере 1,5 миллиона рублей. Выплаты тяжело раненым составят по 600 тысяч рублей, при средних ранениях – по 300 тысяч рублей.Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. Изначально сообщалось о шести раненых и 37 раненых. Позже число пострадавших выросло до 42 человек. Также повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения. Удар наносился семью крылатыми ракетами Storm Shadow, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Возбуждено уголовное дело. Власти Брянской области объявили 11 марта днем траура по погибшим. Российские военные будут определять то, каким будет ответ на удар ВСУ по Брянску, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ответственность за удар ВСУ по Брянску несут кураторы Киева – МИД РоссииКак Россия ответит на удар ВСУ по Брянску – заявление КремляДевять пострадавших при атаке ВСУ на Брянск эвакуируют в Москву

