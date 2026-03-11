Рейтинг@Mail.ru
Увеличилось число погибших при ракетном ударе ВСУ по Брянску - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260311/uvelichilos-chislo-pogibshikh-pri-raketnom-udare-vsu-po-bryansku-1154252502.html
Увеличилось число погибших при ракетном ударе ВСУ по Брянску
Увеличилось число погибших при ракетном ударе ВСУ по Брянску - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Увеличилось число погибших при ракетном ударе ВСУ по Брянску
Число погибших при ракетном ударе ВСУ по Брянску увеличилось до семи человек. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T16:19
2026-03-11T16:43
брянск
александр богомаз
новости
всу (вооруженные силы украины)
атака всу на село хорлы в херсонской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:446:2057:1603_1920x0_80_0_0_d7d43301bee8c93348ac2b09fcb5fe43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Число погибших при ракетном ударе ВСУ по Брянску увеличилось до семи человек. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.Семьям погибших из областного бюджета выделят помощь в размере 1,5 миллиона рублей. Выплаты тяжело раненым составят по 600 тысяч рублей, при средних ранениях – по 300 тысяч рублей.Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. Изначально сообщалось о шести раненых и 37 раненых. Позже число пострадавших выросло до 42 человек. Также повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения. Удар наносился семью крылатыми ракетами Storm Shadow, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Возбуждено уголовное дело. Власти Брянской области объявили 11 марта днем траура по погибшим. Российские военные будут определять то, каким будет ответ на удар ВСУ по Брянску, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ответственность за удар ВСУ по Брянску несут кураторы Киева – МИД РоссииКак Россия ответит на удар ВСУ по Брянску – заявление КремляДевять пострадавших при атаке ВСУ на Брянск эвакуируют в Москву
брянск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:253:2057:1795_1920x0_80_0_0_4fca929ffa1abcf122f412e96e36cb7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
брянск, александр богомаз, новости, всу (вооруженные силы украины), атака всу на село хорлы в херсонской области
Увеличилось число погибших при ракетном ударе ВСУ по Брянску

Число погибших при ракетном ударе ВСУ по Брянску выросло до 7 человек

16:19 11.03.2026 (обновлено: 16:43 11.03.2026)
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Число погибших при ракетном ударе ВСУ по Брянску увеличилось до семи человек. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

"Крайне сложно сообщать такие новости… Количество погибших в результате бесчеловечного террористического акта выросло до семи", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

Семьям погибших из областного бюджета выделят помощь в размере 1,5 миллиона рублей. Выплаты тяжело раненым составят по 600 тысяч рублей, при средних ранениях – по 300 тысяч рублей.
Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. Изначально сообщалось о шести раненых и 37 раненых. Позже число пострадавших выросло до 42 человек. Также повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения. Удар наносился семью крылатыми ракетами Storm Shadow, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Возбуждено уголовное дело. Власти Брянской области объявили 11 марта днем траура по погибшим. Российские военные будут определять то, каким будет ответ на удар ВСУ по Брянску, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ответственность за удар ВСУ по Брянску несут кураторы Киева – МИД России
Как Россия ответит на удар ВСУ по Брянску – заявление Кремля
Девять пострадавших при атаке ВСУ на Брянск эвакуируют в Москву
БрянскАлександр БогомазНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Атака ВСУ на село Хорлы в Херсонской области
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:48В российских школах переоборудуют кабинеты
18:24Спрос на Крым на майские праздники растет
18:12Атака на газовоз "Арктик Метагаз" – оценка МИД и детали инцидента
17:43Атакой на станции "Газпрома" Киев хочет остановить поставки газа в Европу
17:26В Сочи обломки БПЛА упали на многоэтажку – начался пожар
17:13На юге России атакованы станции "Газпрома"
17:08Когда в России вступит в силу закон об ответственности маркетплейсов
16:52На трассе в Крыму автобус въехал в иномарку – водителя зажало в салоне
16:39В Москва-реке нашли тело одного из трех пропавших подростков
16:32Обломки дрона упали во двор многоквартирного дома в Краснодаре
16:25Крупнейшее землетрясение и авария на АЭС – 15 лет трагедии в Японии
16:19Увеличилось число погибших при ракетном ударе ВСУ по Брянску
16:16Ответственность за удар ВСУ по Брянску несут кураторы Киева – МИД России
16:10В ДТП на трассе "Таврида" в Крыму погиб 40-летний мотоциклист
16:01В Симферопольском цирке назначена исполняющая обязанности директора
15:49В Сочи отражают атаку беспилотников ВСУ
15:28Российская лыжница принесла сборной РФ четвертое золото на Паралимпиаде
15:19Фрагменты БПЛА попали в многоквартирный дом в Анапе
14:56Путин поручил создавать современную производственную базу в колледжах
14:38Любовь к родине: Кравцов оценил воспитательную роль Нового Херсонеса
Лента новостейМолния