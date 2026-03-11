https://crimea.ria.ru/20260311/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-posle-raketnoy-ataki-vsu-na-bryansk-1153847908.html
Уголовное дело возбуждено после ракетной атаки ВСУ на Брянск
Уголовное дело возбуждено после ракетной атаки ВСУ на Брянск - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Уголовное дело возбуждено после ракетной атаки ВСУ на Брянск
Следователи возбудили уголовное дело по факту массированного обстрела украинскими боевиками города Брянска. ГОб этом сообщает пресс-служба СК России. РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T10:55
2026-03-11T10:55
2026-03-11T10:56
россия
брянск
обстрелы брянской области
всу (вооруженные силы украины)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798639_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b24c1864739cf8080c539585977be6d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Следователи возбудили уголовное дело по факту массированного обстрела украинскими боевиками города Брянска. ГОб этом сообщает пресс-служба СК России.В результате попаданий и взрывов не менее 8 ракет на территории Брянска погибли шесть человек и более 40 получили ранения. Также повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения. По данным следствия, террористический акт был совершен при участии военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований и представителей высшего военного и политического руководства Украины. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
брянск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798639_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dae614d25cea8c28ce23ffb7e216744c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брянск, обстрелы брянской области, всу (вооруженные силы украины), ск рф (следственный комитет российской федерации)
Уголовное дело возбуждено после ракетной атаки ВСУ на Брянск
Уголовное дело возбуждено после ракетной атаки ВСУ на Брянск - СК
10:55 11.03.2026 (обновлено: 10:56 11.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Следователи возбудили уголовное дело по факту массированного обстрела украинскими боевиками города Брянска. ГОб этом сообщает пресс-служба СК России.
"10 марта 2026 года представители украинских вооруженных формирований совершили массированный обстрел жилого сектора и иной гражданской инфраструктуры территории Брянской области из ракетного вооружения, имеющего высокие поражающие свойства", - говорится в сообщении.
В результате попаданий и взрывов не менее 8 ракет на территории Брянска погибли шесть человек и более 40 получили ранения. Также повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения.
"На местах происшествий продолжается работа следователей и криминалистов, связанная с фиксацией и изъятием следов преступления, а также экстренных служб по ликвидации последствий взрывов и разбору разрушенных объектов", - проинформировали в СК.
По данным следствия, террористический акт был совершен при участии военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований и представителей высшего военного и политического руководства Украины.
"Они действовали как преступная группа в целях устрашения населения и попытки дестабилизировать работу органов власти России. Проводятся следственные действия, направленные на установление конкретных лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к организации и исполнению этого особо тяжкого преступления против гражданского населения", - заключили в ведомстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.