Рейтинг@Mail.ru
Уголовное дело возбуждено после ракетной атаки ВСУ на Брянск - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260311/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-posle-raketnoy-ataki-vsu-na-bryansk-1153847908.html
Уголовное дело возбуждено после ракетной атаки ВСУ на Брянск
Уголовное дело возбуждено после ракетной атаки ВСУ на Брянск - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Уголовное дело возбуждено после ракетной атаки ВСУ на Брянск
Следователи возбудили уголовное дело по факту массированного обстрела украинскими боевиками города Брянска. ГОб этом сообщает пресс-служба СК России. РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T10:55
2026-03-11T10:56
россия
брянск
обстрелы брянской области
всу (вооруженные силы украины)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798639_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b24c1864739cf8080c539585977be6d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Следователи возбудили уголовное дело по факту массированного обстрела украинскими боевиками города Брянска. ГОб этом сообщает пресс-служба СК России.В результате попаданий и взрывов не менее 8 ракет на территории Брянска погибли шесть человек и более 40 получили ранения. Также повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения. По данным следствия, террористический акт был совершен при участии военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований и представителей высшего военного и политического руководства Украины. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
брянск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798639_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dae614d25cea8c28ce23ffb7e216744c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, брянск, обстрелы брянской области, всу (вооруженные силы украины), ск рф (следственный комитет российской федерации)
Уголовное дело возбуждено после ракетной атаки ВСУ на Брянск

Уголовное дело возбуждено после ракетной атаки ВСУ на Брянск - СК

10:55 11.03.2026 (обновлено: 10:56 11.03.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Следователи возбудили уголовное дело по факту массированного обстрела украинскими боевиками города Брянска. ГОб этом сообщает пресс-служба СК России.
"10 марта 2026 года представители украинских вооруженных формирований совершили массированный обстрел жилого сектора и иной гражданской инфраструктуры территории Брянской области из ракетного вооружения, имеющего высокие поражающие свойства", - говорится в сообщении.
В результате попаданий и взрывов не менее 8 ракет на территории Брянска погибли шесть человек и более 40 получили ранения. Также повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения.
"На местах происшествий продолжается работа следователей и криминалистов, связанная с фиксацией и изъятием следов преступления, а также экстренных служб по ликвидации последствий взрывов и разбору разрушенных объектов", - проинформировали в СК.
По данным следствия, террористический акт был совершен при участии военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований и представителей высшего военного и политического руководства Украины.
"Они действовали как преступная группа в целях устрашения населения и попытки дестабилизировать работу органов власти России. Проводятся следственные действия, направленные на установление конкретных лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к организации и исполнению этого особо тяжкого преступления против гражданского населения", - заключили в ведомстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияБрянскОбстрелы Брянской областиВСУ (Вооруженные силы Украины)СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:53Дроны атаковали автомобили с гражданскими в Белгородской области
12:48Крым в тренде – число бронирований на лето выросло до 40%
12:38Путин присвоил рядовому из Самары звание Героя РФ за подвиг в Донбассе
12:32Два человека погибли в Запорожской области при атаке ВСУ
12:19Российские военные освободили Червоную Зарю в Сумской области
12:15Крым готовит для туристов гастрономические сюрпризы
12:07В Гурзуфе при благоустройстве парка выявлены замечания
11:59Мошенники рассылают письма от имени ФНС для кражи денег
11:58В Феодосии назначили нового заместителя мэра
11:51Один человек погиб и шестеро ранены при атаках ВСУ по Херсонской области
11:40Ментальное здоровье: санатории Крыма предлагают новые методики
11:36Хронология "короны" – инфографика к годовщине начала пандемии
11:22Длительный отдых в марте – куда едут россияне
11:13Хищение скифского золота – Следком возбудил дело
11:05На Чуфут-Кале в Крыму заблудился мужчина
10:55Уголовное дело возбуждено после ракетной атаки ВСУ на Брянск
10:54В Сочи дрон упал на жилом дом – ранен человек
10:48В Брянской области объявили траур по погибшим от ракетного удара ВСУ
10:45Мошенники просят деньги от имени мэра Ялты
10:33Удар по Брянску наносился семью ракетами Storm Shadow – власти
Лента новостейМолния