Уголовное дело возбуждено после ракетной атаки ВСУ на Брянск

Следователи возбудили уголовное дело по факту массированного обстрела украинскими боевиками города Брянска. ГОб этом сообщает пресс-служба СК России. РИА Новости Крым, 11.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Следователи возбудили уголовное дело по факту массированного обстрела украинскими боевиками города Брянска. ГОб этом сообщает пресс-служба СК России.В результате попаданий и взрывов не менее 8 ракет на территории Брянска погибли шесть человек и более 40 получили ранения. Также повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения. По данным следствия, террористический акт был совершен при участии военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований и представителей высшего военного и политического руководства Украины. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

