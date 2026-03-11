https://crimea.ria.ru/20260311/udar-po-bryansku-nanosilsya-semyu-raketami-storm-shadow--vlasti--1153847060.html

Удар по Брянску наносился семью ракетами Storm Shadow – власти

Удар по Брянску наносился семью ракетами Storm Shadow – власти - РИА Новости Крым, 11.03.2026

Удар по Брянску наносился семью ракетами Storm Shadow – власти

Удар ВСУ по Брянску 10 марта наносился семью крылатыми ракетами Storm Shadow, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 11.03.2026

2026-03-11T10:33

2026-03-11T10:33

2026-03-11T10:35

брянск

обстрелы брянской области

александр богомаз

атаки всу

новости

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/13/1137387933_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_54a5b34bde912f4b3aceae0b16fc73f2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Удар ВСУ по Брянску 10 марта наносился семью крылатыми ракетами Storm Shadow, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате атаки шесть человек погибли и 42 пострадали. По словам Богомаза, 29 человек госпитализированы, среди них несовершеннолетний, его состояние стабильное. 20 пострадавших находятся в лечебных учреждениях Брянска, их состояние оценивается как стабильное. 13 пострадавшим была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. В результате погибли шесть человек, десятки людей получили ранения . Минздрав РФ проводит медицинскую эвакуацию в Москву девяти пострадавших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

брянск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянск, обстрелы брянской области, александр богомаз, атаки всу, новости, новости сво