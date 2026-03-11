Рейтинг@Mail.ru
Удар по Брянску наносился семью ракетами Storm Shadow – власти - РИА Новости Крым, 11.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260311/udar-po-bryansku-nanosilsya-semyu-raketami-storm-shadow--vlasti--1153847060.html
Удар по Брянску наносился семью ракетами Storm Shadow – власти
Удар по Брянску наносился семью ракетами Storm Shadow – власти - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Удар по Брянску наносился семью ракетами Storm Shadow – власти
Удар ВСУ по Брянску 10 марта наносился семью крылатыми ракетами Storm Shadow, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 11.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Удар ВСУ по Брянску 10 марта наносился семью крылатыми ракетами Storm Shadow, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате атаки шесть человек погибли и 42 пострадали. По словам Богомаза, 29 человек госпитализированы, среди них несовершеннолетний, его состояние стабильное. 20 пострадавших находятся в лечебных учреждениях Брянска, их состояние оценивается как стабильное. 13 пострадавшим была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. В результате погибли шесть человек, десятки людей получили ранения . Минздрав РФ проводит медицинскую эвакуацию в Москву девяти пострадавших.
Удар по Брянску наносился семью ракетами Storm Shadow – власти

ВСУ нанесли удар по Брянску семью ракетами Storm Shadow – губернатор

10:33 11.03.2026 (обновлено: 10:35 11.03.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские специалисты впервые показали устройство ракеты Storm Shadow
Российские специалисты впервые показали устройство ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Удар ВСУ по Брянску 10 марта наносился семью крылатыми ракетами Storm Shadow, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"10 марта украинские террористы совершили бесчеловечный акт, ударив по городу Брянску семью ракетами Storm Shadow", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
В результате атаки шесть человек погибли и 42 пострадали.
По словам Богомаза, 29 человек госпитализированы, среди них несовершеннолетний, его состояние стабильное. 20 пострадавших находятся в лечебных учреждениях Брянска, их состояние оценивается как стабильное. 13 пострадавшим была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.
"Из Москвы в Брянск прибыло восемь реанимационных бригад. Принято решение девятерых пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, транспортировать в специализированные федеральные медицинские центры", - добавил он.
Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. В результате погибли шесть человек, десятки людей получили ранения . Минздрав РФ проводит медицинскую эвакуацию в Москву девяти пострадавших.
