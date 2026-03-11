https://crimea.ria.ru/20260311/spros-na-krym-na-mayskie-prazdniki-rastet--1154244783.html
Спрос на Крым на майские праздники растет
Спрос на Крым на майские праздники растет - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Спрос на Крым на майские праздники растет
Рост бронирований на майские праздники в Крыму превышает прошлогодний показатель на 25%. Об этом РИА Новости Крым сообщил Глава Российского союза туриндустрии... РИА Новости Крым, 11.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Рост бронирований на майские праздники в Крыму превышает прошлогодний показатель на 25%. Об этом РИА Новости Крым сообщил Глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский на площадке 32-й Международной выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве.При этом глава союза отметил, что вопрос трудной логистики сохраняется, и призвал власти Крыма предпринять максимум усилий, чтобы избежать заторов на Крымском мосту в период майских праздников.Также глава РСТ отметил рост летнего турпотока на 18% по сравнению с прошлым годом. По его словам, динамика положительная и ожидается, что этот показатель продолжит расти.По данным министра курортов и туризма Крыма Сергея Ганзия, рост бронирований летнего отдыха в республике вырос до 40% по сравнению с 2025 годом.11 марта в Москве стартовала 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT — ключевое событие для экспертов турбизнеса из регионов России и стран зарубежья. Республика Крым традиционно представлена единым стендом, где будут проходить презентации администраций курортных регионов Крыма, ведущих отелей и туркомпаний, а также отраслевых общественных ассоциаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бронь на Крым: сколько туристов приедут на полуостров летомКрым в 2025 году показал абсолютный рекорд роста турпотокаТуристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июль
Спрос на Крым на майские праздники растет
В Крыму на 25% выросли бронирования отдыха на майские праздники – РСТ
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым.
Рост бронирований на майские праздники в Крыму превышает прошлогодний показатель на 25%. Об этом РИА Новости Крым
сообщил Глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский на площадке 32-й Международной выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве.
"Динамика положительная. Мы видим рост в пределах 25%, что вселяет в нас уверенный оптимизм, что сезон сложится и майские праздники сложатся", – сказал Уманский.
При этом глава союза отметил, что вопрос трудной логистики сохраняется, и призвал власти Крыма предпринять максимум усилий, чтобы избежать заторов на Крымском мосту в период майских праздников.
"Прохождение моста именно в этот период является неким сигналом для туристов, которые планируют поехать и в летний сезон. Если нам удастся обеспечить достаточно комфортное прохождение Крымского моста туристами в майские, то летний сезон, мы уверены, сложится хорошо", – убежден Уманский.
Также глава РСТ отметил рост летнего турпотока на 18% по сравнению с прошлым годом. По его словам, динамика положительная и ожидается, что этот показатель продолжит расти.
"Мы рассчитываем на хороший летний сезон. Хочется отметить, что прошлогодний рост мы связывали в первую очередь с ситуацией в Анапе. Но, несмотря на то, что в этом году Анапа восстанавливается как туристическое направление, Крым продолжает расти – это новая тенденция, которая для индустрии является очень позитивной", – констатировал он.
По данным министра курортов и туризма Крыма Сергея Ганзия, рост бронирований летнего отдыха в республике вырос до 40%
по сравнению с 2025 годом.
11 марта в Москве стартовала 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT — ключевое событие для экспертов турбизнеса из регионов России и стран зарубежья. Республика Крым традиционно представлена единым стендом, где будут проходить презентации администраций курортных регионов Крыма, ведущих отелей и туркомпаний, а также отраслевых общественных ассоциаций.
