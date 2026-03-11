https://crimea.ria.ru/20260311/snova-nalichnye-chto-stoit-za-sokrascheniem-beznala-v-rossii-1153823929.html

Снова наличные: что стоит за сокращением безнала в России

Снова наличные: что стоит за сокращением безнала в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Тенденция к сокращению безналичного расчета в стране ведет к сохранению теневого бизнеса и может спровоцировать рост коррупции. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил финансовый аналитик Михаил Беляев."Это не точечная история, у нас часть людей работает в теневом бизнесе, и определенная доля валового внутреннего продукта воспроизводится тоже в теневом бизнесе, полулегальном. А там они очень любят рассчитывать наличными деньгами, потому что, как говорят картежники, это - неловленный вариант", - говорит он. Беляев пояснил, что после того, как ввели упорядочение в сфере безналичных расчетов, это осложнило деятельность малого бизнеса, находящегося в тени. И для того, чтобы продолжать свою деятельность, они перешли на наличные деньги.Усиление данной тенденции чревато для государства сохранением теневого бизнеса, убежден эксперт.По мнению Михаила Беляева, безналичный оборот денег экономически выгоден для государства.Этот вопрос, по мнению финансового аналитика, должен решаться комплексно - экономическими, организационными и, в первую очередь, правоохранительными рычагами."Все зависит от того, как будут работать правоохранительные, финансовые и другие контролирующие органы. Если они будут на это смотреть сквозь пальцы, значит безналичный оборот будет расширяться. Если они пойдут по пути последовательного упорядочивания этого процесса, тогда можно будет его остановить и повернуть в другую сторону", - заключил Беляев. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

