Снова наличные: что стоит за сокращением безнала в России
Радио "Спутник в Крыму"
Снова наличные: что стоит за сокращением безнала в России
Снова наличные: что стоит за сокращением безнала в России
Снова наличные: что стоит за сокращением безнала в России
Тенденция к сокращению безналичного расчета в стране ведет к сохранению теневого бизнеса и может спровоцировать рост коррупции. Такое мнение в эфире радио...
2026-03-11T07:16
2026-03-11T07:16
радио "спутник в крыму"
михаил беляев
деньги
финансы
мнения
коррупция
экономика
бизнес
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374334_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b1a5d2591219a4248b1bf8f4abc06b5c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Тенденция к сокращению безналичного расчета в стране ведет к сохранению теневого бизнеса и может спровоцировать рост коррупции. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил финансовый аналитик Михаил Беляев."Это не точечная история, у нас часть людей работает в теневом бизнесе, и определенная доля валового внутреннего продукта воспроизводится тоже в теневом бизнесе, полулегальном. А там они очень любят рассчитывать наличными деньгами, потому что, как говорят картежники, это - неловленный вариант", - говорит он. Беляев пояснил, что после того, как ввели упорядочение в сфере безналичных расчетов, это осложнило деятельность малого бизнеса, находящегося в тени. И для того, чтобы продолжать свою деятельность, они перешли на наличные деньги.Усиление данной тенденции чревато для государства сохранением теневого бизнеса, убежден эксперт.По мнению Михаила Беляева, безналичный оборот денег экономически выгоден для государства.Этот вопрос, по мнению финансового аналитика, должен решаться комплексно - экономическими, организационными и, в первую очередь, правоохранительными рычагами."Все зависит от того, как будут работать правоохранительные, финансовые и другие контролирующие органы. Если они будут на это смотреть сквозь пальцы, значит безналичный оборот будет расширяться. Если они пойдут по пути последовательного упорядочивания этого процесса, тогда можно будет его остановить и повернуть в другую сторону", - заключил Беляев. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Снова наличные: что стоит за сокращением безнала в России

Сокращение безналичного расчета в России выгодно серому бизнесу – финансовый аналитик

07:16 11.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Тенденция к сокращению безналичного расчета в стране ведет к сохранению теневого бизнеса и может спровоцировать рост коррупции. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил финансовый аналитик Михаил Беляев.
"Это не точечная история, у нас часть людей работает в теневом бизнесе, и определенная доля валового внутреннего продукта воспроизводится тоже в теневом бизнесе, полулегальном. А там они очень любят рассчитывать наличными деньгами, потому что, как говорят картежники, это - неловленный вариант", - говорит он.
Беляев пояснил, что после того, как ввели упорядочение в сфере безналичных расчетов, это осложнило деятельность малого бизнеса, находящегося в тени. И для того, чтобы продолжать свою деятельность, они перешли на наличные деньги.
Усиление данной тенденции чревато для государства сохранением теневого бизнеса, убежден эксперт.
"У нас там приблизительно занято, по самым осторожным подсчетам, около 10 миллионов человек. А значит, оттуда и недобор налогов происходит, а это - питательная почва для коррупции", - подчеркнул специалист.
По мнению Михаила Беляева, безналичный оборот денег экономически выгоден для государства.

"Он позволяет много экономить на издержках обращения, потому что наличные деньги предполагают их печать, инкассацию, уничтожение старых и ветхих... Это само по себе является исключительно дорогостоящей операцией. То есть безналичный оборот позволяет экономить в чисто банковском, государственном масштабе", - пояснил он.

Этот вопрос, по мнению финансового аналитика, должен решаться комплексно - экономическими, организационными и, в первую очередь, правоохранительными рычагами.
"Все зависит от того, как будут работать правоохранительные, финансовые и другие контролирующие органы. Если они будут на это смотреть сквозь пальцы, значит безналичный оборот будет расширяться. Если они пойдут по пути последовательного упорядочивания этого процесса, тогда можно будет его остановить и повернуть в другую сторону", - заключил Беляев.
