https://crimea.ria.ru/20260311/rossiyskie-voennye-osvobodili-chervonuyu--zaryu-v-sumskoy-oblasti-1154241122.html

Российские военные освободили Червоную Зарю в Сумской области

Российские военные освободили Червоную Зарю в Сумской области - РИА Новости Крым, 11.03.2026

Российские военные освободили Червоную Зарю в Сумской области

Армия России установила контроль над населенным пунктом Червоная Заря Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 11.03.2026

2026-03-11T12:19

2026-03-11T12:19

2026-03-11T12:19

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

сумская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150650662_0:49:3133:1811_1920x0_80_0_0_a22b9977fdfe6e4a7d158d574ea68a85.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Армия России установила контроль над населенным пунктом Червоная Заря Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Накануне подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Голубовка Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под контролем Киева остается 15-17% территории ДНРВосемь населенных пунктов и почти 9 тысяч боевиков - потери ВСУ за неделюВ Кремле рассказали о ситуации в зоне СВО

сумская область

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, сумская область, украина