Российские военные освободили Червоную Зарю в Сумской области
Армия России установила контроль над населенным пунктом Червоная Заря Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T12:19
2026-03-11T12:19
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150650662_0:49:3133:1811_1920x0_80_0_0_a22b9977fdfe6e4a7d158d574ea68a85.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Армия России установила контроль над населенным пунктом Червоная Заря Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Накануне подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Голубовка Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под контролем Киева остается 15-17% территории ДНРВосемь населенных пунктов и почти 9 тысяч боевиков - потери ВСУ за неделюВ Кремле рассказали о ситуации в зоне СВО
новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, сумская область, украина
Российские военные освободили Червоную Зарю в Сумской области

ВС России установили контроль над Червоной Зарей в Сумской области

12:19 11.03.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание военных разведчиков группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевое слаживание военных разведчиков группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Армия России установила контроль над населенным пунктом Червоная Заря Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря Сумской области", - говорится в сообщении военного ведомства.
Накануне подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Голубовка Донецкой Народной Республики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Под контролем Киева остается 15-17% территории ДНР
Восемь населенных пунктов и почти 9 тысяч боевиков - потери ВСУ за неделю
В Кремле рассказали о ситуации в зоне СВО
 
Новости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФСумская областьУкраина
 
