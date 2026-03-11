https://crimea.ria.ru/20260311/rossiyskie-voennye-osvobodili-chervonuyu--zaryu-v-sumskoy-oblasti-1154241122.html
Российские военные освободили Червоную Зарю в Сумской области
Российские военные освободили Червоную Зарю в Сумской области
Армия России установила контроль над населенным пунктом Червоная Заря Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 11.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Армия России установила контроль над населенным пунктом Червоная Заря Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Накануне подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Голубовка Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под контролем Киева остается 15-17% территории ДНРВосемь населенных пунктов и почти 9 тысяч боевиков - потери ВСУ за неделюВ Кремле рассказали о ситуации в зоне СВО
