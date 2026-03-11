https://crimea.ria.ru/20260311/rossiyskaya-lyzhnitsa-prinesla-sbornoy-rf-chetvertoe-zoloto-na-paralimpiade-1154250388.html
Российская лыжница принесла сборной РФ четвертое золото на Паралимпиаде
Российская лыжница принесла сборной РФ четвертое золото на Паралимпиаде - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Российская лыжница принесла сборной РФ четвертое золото на Паралимпиаде
Российская лыжница Анастасия Багиян победила в гонке с раздельным стартом на десять километров на Паралимпийских играх. Об этом сообщает Паралимпийский комитет... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T15:28
2026-03-11T15:28
2026-03-11T15:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Российская лыжница Анастасия Багиян победила в гонке с раздельным стартом на десять километров на Паралимпийских играх. Об этом сообщает Паралимпийский комитет России (ПКР).Спортсменка, выступающая в классе NS1, преодолела дистанцию за 29 минут 39,7 секунды. Ее ведущим был Сергей Синякин. Второе место заняла 17-летняя чешка Симона Бубеничкова (отставание 2 минуты 19,4 секунды), третье немка Мария Леони Вальтер (+5.51,1).Багиян принесла сборной России четвертую золотую медаль на Паралимпиаде. Иван Голубков также одержал победу в гонке на десять километров с раздельным стартом, а Варвара Ворончихина – в супергиганте. Всего в активе российской команды шесть медалей: четыре золотые и две бронзовые.Анастасии Багиян 24 года. Лыжница завоевала второе золото Паралимпиады в карьере. Накануне спортсменка стала первой в спринте классическим стилем. Она также бронзовый призер чемпионата мира по лыжным гонкам – 2022.В Паралимпиаде принимают участие шесть россиян. В этом году они выступают с национальной символикой впервые после 12-летнего перерыва. Соревнования проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
15:28 11.03.2026 (обновлено: 15:38 11.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Российская лыжница Анастасия Багиян победила в гонке с раздельным стартом на десять километров на Паралимпийских играх. Об этом сообщает Паралимпийский комитет России (ПКР).
Спортсменка, выступающая в классе NS1, преодолела дистанцию за 29 минут 39,7 секунды. Ее ведущим был Сергей Синякин. Второе место заняла 17-летняя чешка Симона Бубеничкова (отставание 2 минуты 19,4 секунды), третье немка Мария Леони Вальтер (+5.51,1).
Багиян принесла сборной России четвертую золотую медаль на Паралимпиаде. Иван Голубков также одержал победу в гонке на десять километров с раздельным стартом, а Варвара Ворончихина
– в супергиганте. Всего в активе российской команды шесть медалей: четыре золотые и две бронзовые.
Анастасии Багиян 24 года. Лыжница завоевала второе золото Паралимпиады в карьере. Накануне спортсменка стала первой в спринте классическим стилем. Она также бронзовый призер чемпионата мира по лыжным гонкам – 2022.
В Паралимпиаде принимают участие шесть россиян. В этом году они выступают с национальной символикой впервые после 12-летнего перерыва. Соревнования проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.
