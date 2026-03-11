https://crimea.ria.ru/20260311/rossiyskaya-lyzhnitsa-prinesla-sbornoy-rf-chetvertoe-zoloto-na-paralimpiade-1154250388.html

Российская лыжница принесла сборной РФ четвертое золото на Паралимпиаде

Российская лыжница принесла сборной РФ четвертое золото на Паралимпиаде - РИА Новости Крым, 11.03.2026

Российская лыжница принесла сборной РФ четвертое золото на Паралимпиаде

Российская лыжница Анастасия Багиян победила в гонке с раздельным стартом на десять километров на Паралимпийских играх. Об этом сообщает Паралимпийский комитет... РИА Новости Крым, 11.03.2026

2026-03-11T15:28

2026-03-11T15:28

2026-03-11T15:38

новости

россия

паралимпийский спорт

награды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0b/1154250501_0:51:2999:1738_1920x0_80_0_0_91a5dd57d159043be2fb74f9ac4aa155.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Российская лыжница Анастасия Багиян победила в гонке с раздельным стартом на десять километров на Паралимпийских играх. Об этом сообщает Паралимпийский комитет России (ПКР).Спортсменка, выступающая в классе NS1, преодолела дистанцию за 29 минут 39,7 секунды. Ее ведущим был Сергей Синякин. Второе место заняла 17-летняя чешка Симона Бубеничкова (отставание 2 минуты 19,4 секунды), третье немка Мария Леони Вальтер (+5.51,1).Багиян принесла сборной России четвертую золотую медаль на Паралимпиаде. Иван Голубков также одержал победу в гонке на десять километров с раздельным стартом, а Варвара Ворончихина – в супергиганте. Всего в активе российской команды шесть медалей: четыре золотые и две бронзовые.Анастасии Багиян 24 года. Лыжница завоевала второе золото Паралимпиады в карьере. Накануне спортсменка стала первой в спринте классическим стилем. Она также бронзовый призер чемпионата мира по лыжным гонкам – 2022.В Паралимпиаде принимают участие шесть россиян. В этом году они выступают с национальной символикой впервые после 12-летнего перерыва. Соревнования проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260303/ukrainskim-paralimpiytsam-zapretili-nadevat-formu-s-kartoy-strany-1153640300.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, паралимпийский спорт, награды