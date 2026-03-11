Рейтинг@Mail.ru
Российская лыжница принесла сборной РФ четвертое золото на Паралимпиаде - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260311/rossiyskaya-lyzhnitsa-prinesla-sbornoy-rf-chetvertoe-zoloto-na-paralimpiade-1154250388.html
Российская лыжница принесла сборной РФ четвертое золото на Паралимпиаде
Российская лыжница принесла сборной РФ четвертое золото на Паралимпиаде - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Российская лыжница принесла сборной РФ четвертое золото на Паралимпиаде
Российская лыжница Анастасия Багиян победила в гонке с раздельным стартом на десять километров на Паралимпийских играх. Об этом сообщает Паралимпийский комитет... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T15:28
2026-03-11T15:38
новости
россия
паралимпийский спорт
награды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0b/1154250501_0:51:2999:1738_1920x0_80_0_0_91a5dd57d159043be2fb74f9ac4aa155.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Российская лыжница Анастасия Багиян победила в гонке с раздельным стартом на десять километров на Паралимпийских играх. Об этом сообщает Паралимпийский комитет России (ПКР).Спортсменка, выступающая в классе NS1, преодолела дистанцию за 29 минут 39,7 секунды. Ее ведущим был Сергей Синякин. Второе место заняла 17-летняя чешка Симона Бубеничкова (отставание 2 минуты 19,4 секунды), третье немка Мария Леони Вальтер (+5.51,1).Багиян принесла сборной России четвертую золотую медаль на Паралимпиаде. Иван Голубков также одержал победу в гонке на десять километров с раздельным стартом, а Варвара Ворончихина – в супергиганте. Всего в активе российской команды шесть медалей: четыре золотые и две бронзовые.Анастасии Багиян 24 года. Лыжница завоевала второе золото Паралимпиады в карьере. Накануне спортсменка стала первой в спринте классическим стилем. Она также бронзовый призер чемпионата мира по лыжным гонкам – 2022.В Паралимпиаде принимают участие шесть россиян. В этом году они выступают с национальной символикой впервые после 12-летнего перерыва. Соревнования проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260303/ukrainskim-paralimpiytsam-zapretili-nadevat-formu-s-kartoy-strany-1153640300.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0b/1154250501_300:0:2945:1984_1920x0_80_0_0_a71b9147a36f669a2e2e8c9b28d388bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, россия, паралимпийский спорт, награды
Российская лыжница принесла сборной РФ четвертое золото на Паралимпиаде

Четвертое золото для России на Паралимпиаде завоевала лыжница Анастасия Багиян

15:28 11.03.2026 (обновлено: 15:38 11.03.2026)
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанкАнастасия Багиян
Анастасия Багиян - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Российская лыжница Анастасия Багиян победила в гонке с раздельным стартом на десять километров на Паралимпийских играх. Об этом сообщает Паралимпийский комитет России (ПКР).
Спортсменка, выступающая в классе NS1, преодолела дистанцию за 29 минут 39,7 секунды. Ее ведущим был Сергей Синякин. Второе место заняла 17-летняя чешка Симона Бубеничкова (отставание 2 минуты 19,4 секунды), третье немка Мария Леони Вальтер (+5.51,1).
Багиян принесла сборной России четвертую золотую медаль на Паралимпиаде. Иван Голубков также одержал победу в гонке на десять километров с раздельным стартом, а Варвара Ворончихина – в супергиганте. Всего в активе российской команды шесть медалей: четыре золотые и две бронзовые.
Анастасии Багиян 24 года. Лыжница завоевала второе золото Паралимпиады в карьере. Накануне спортсменка стала первой в спринте классическим стилем. Она также бронзовый призер чемпионата мира по лыжным гонкам – 2022.
В Паралимпиаде принимают участие шесть россиян. В этом году они выступают с национальной символикой впервые после 12-летнего перерыва. Соревнования проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
МПК рассмотрит вопрос участия сборной России на Паралимпиаде 2022 - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
3 марта, 10:50
Украинским паралимпийцам запретили надевать форму с картой страны
 
НовостиРоссияПаралимпийский спортНаграды
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:01В Симферопольском цирке назначена исполняющая обязанности директора
15:49В Сочи отражают атаку беспилотников ВСУ
15:28Российская лыжница принесла сборной РФ четвертое золото на Паралимпиаде
15:19Фрагменты БПЛА попали в многоквартирный дом в Анапе
14:56Путин поручил создавать современную производственную базу в колледжах
14:38Любовь к родине: Кравцов оценил воспитательную роль Нового Херсонеса
14:35В Севастополе закрыли рейд
14:30Грозит ли Трампу импичмент на фоне эскалации на Ближнем Востоке
14:20Россия вошла в мировую десятку по качеству образования – Кравцов
14:13Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
14:02Почему при снижении инфляции цены растут
13:47Новые землетрясения произошли в Турции и Туркменистане – что известно
13:27В Крыму реконструируют четыре подстанции в этом году
13:19Как долго в России продлятся ограничения интернета
13:12В Крыму рассматривают перспективу ввода новых месторождений газа
13:06Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
12:59ВТБ подсчитал, какие суммы россияне хотят вернуть по "тревожной кнопке"
12:53Дроны атаковали автомобили с гражданскими в Белгородской области
12:48Крым в тренде – число бронирований на лето выросло до 40%
12:38Путин присвоил рядовому из Самары звание Героя РФ за подвиг в Донбассе
Лента новостейМолния