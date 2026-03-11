https://crimea.ria.ru/20260311/rossiya-voshla-mirovuyu-desyatku-po-kachestvu-obrazovaniya--kravtsov-1154248091.html

Россия вошла в мировую десятку по качеству образования – Кравцов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Россия вошла в десятку лидеров среди стран мира по качеству среднего школьного образования. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в среду во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным.В частности, по его словам, за 5 лет российские школьники увеличили количество золотых медалей на международных ученических олимпиадах. В этом направлении лидирует Москва, но и школьники из других регионов показывают высокие результаты. Кроме того, более, чем вдвое выросло число высокобалльников при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по естественно-научным дисциплинам, а средний балл по профильной математике увеличился с 58 до 64."Мы по вашему поручению с этого учебного года утвердили приказ, ввели единое содержание образования по всем предметам, чему учить в каждом классе. Нормировали нагрузку на школьников, домашние задания, контрольные работы, и сегодня в каждой школе обучаются по единым федеральным программам высокого уровня, чтобы дать качественное образование каждому школьнику, где бы он ни проживал, в какой бы школе он не учился. Это очень важно и очень позитивно воспринято педагогическим сообществом", - объяснил Кравцов прогресс в росте качества российского среднего образования.Россия Вошла в тройку мировых лидеров по числу победителей международных олимпиад среди школьников, заявлял ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время совещания членов правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сборная России победила на международной олимпиаде по астрономииВ учебниках литературы появятся разделы о Великой Отечественной войнеВ школах Крыма вводят обязательную темно-синюю форму

