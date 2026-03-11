https://crimea.ria.ru/20260311/rossiya-voshla-mirovuyu-desyatku-po-kachestvu-obrazovaniya--kravtsov-1154248091.html
Россия вошла в мировую десятку по качеству образования – Кравцов
Россия вошла в мировую десятку по качеству образования – Кравцов - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Россия вошла в мировую десятку по качеству образования – Кравцов
Россия вошла в десятку лидеров среди стран мира по качеству среднего школьного образования. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в среду во... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T14:20
2026-03-11T14:20
2026-03-11T14:59
сергей кравцов
образование в россии
минпросвещения рф
владимир путин (политик)
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143971933_0:129:3181:1918_1920x0_80_0_0_e2fe78a357836c55db20c10f55148c9e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Россия вошла в десятку лидеров среди стран мира по качеству среднего школьного образования. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в среду во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным.В частности, по его словам, за 5 лет российские школьники увеличили количество золотых медалей на международных ученических олимпиадах. В этом направлении лидирует Москва, но и школьники из других регионов показывают высокие результаты. Кроме того, более, чем вдвое выросло число высокобалльников при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по естественно-научным дисциплинам, а средний балл по профильной математике увеличился с 58 до 64."Мы по вашему поручению с этого учебного года утвердили приказ, ввели единое содержание образования по всем предметам, чему учить в каждом классе. Нормировали нагрузку на школьников, домашние задания, контрольные работы, и сегодня в каждой школе обучаются по единым федеральным программам высокого уровня, чтобы дать качественное образование каждому школьнику, где бы он ни проживал, в какой бы школе он не учился. Это очень важно и очень позитивно воспринято педагогическим сообществом", - объяснил Кравцов прогресс в росте качества российского среднего образования.Россия Вошла в тройку мировых лидеров по числу победителей международных олимпиад среди школьников, заявлял ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время совещания членов правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сборная России победила на международной олимпиаде по астрономииВ учебниках литературы появятся разделы о Великой Отечественной войнеВ школах Крыма вводят обязательную темно-синюю форму
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143971933_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_36e3f46996bf00e0b80045361565d03b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кравцов, образование в россии, минпросвещения рф, владимир путин (политик), школа
Россия вошла в мировую десятку по качеству образования – Кравцов
Россия вошла в десятку по качеству школьного образования среди других стран мира – Кравцов
14:20 11.03.2026 (обновлено: 14:59 11.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Россия вошла в десятку лидеров среди стран мира по качеству среднего школьного образования. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в среду во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным.
"Наша страна вошла в десятку по качеству школьного образования, и отдельно мы работаем с отстающими школьниками. За 5 лет их количество уменьшилось на 10% – с 25 до 15%", – сказал Кравцов.
В частности, по его словам, за 5 лет российские школьники увеличили количество золотых медалей на международных ученических олимпиадах. В этом направлении лидирует Москва, но и школьники из других регионов показывают высокие результаты. Кроме того, более, чем вдвое выросло число высокобалльников при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по естественно-научным дисциплинам, а средний балл по профильной математике увеличился с 58 до 64.
"Мы по вашему поручению с этого учебного года утвердили приказ, ввели единое содержание образования по всем предметам, чему учить в каждом классе. Нормировали нагрузку на школьников, домашние задания, контрольные работы, и сегодня в каждой школе обучаются по единым федеральным программам высокого уровня, чтобы дать качественное образование каждому школьнику, где бы он ни проживал, в какой бы школе он не учился. Это очень важно и очень позитивно воспринято педагогическим сообществом", - объяснил Кравцов прогресс в росте качества российского среднего образования.
Россия Вошла в тройку мировых лидеров
по числу победителей международных олимпиад среди школьников, заявлял ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время совещания членов правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: