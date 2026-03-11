Развитие туризма в Крыму должно начаться с Керчи – мнение

https://crimea.ria.ru/20260311/razvitie-turizma-v-krymu-dolzhno-nachatsya-s-kerchi--mnenie-1154259009.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Крым имеет колоссальный туристический потенциал. Об этом говорит посещаемость полуострова даже несмотря на ряд ограничений. Развитие туризма будущего должно начинаться с Керчи, так как в 2030 году этот древнейший город России отметит свое 2650-летие. Такое мнение РИА Новости Крым на площадке 32-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве, высказал президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков.Эксперт напомнил, что Керчь старше Афин, чуть младше Рима, город обладает колоссальным потенциалом для развития, подчеркнул спикер. Также, по его мнению, сегодня в Крыму нужно консолидировать музейное сообщество, создавать новые проекты.Волков отметил, что даже при ограниченной пропускной способности Крымского моста, ограниченном количестве ж/д подвижного состава и закрытом аэропорте – туристический поток очень большой.Ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий на площадке 32-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве сообщил, что в Крыму отмечается рост бронирований летнего отдыха до 40% по сравнению с 2025 годом.11 марта в Москве стартовала 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT – ключевое событие для экспертов турбизнеса из регионов России и стран зарубежья. Республика Крым традиционно представлена единым стендом, где будут проходить презентации администраций курортных регионов Крыма, ведущих отелей и туркомпаний, а также отраслевых общественных ассоциаций.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым.
Крым имеет колоссальный туристический потенциал. Об этом говорит посещаемость полуострова даже несмотря на ряд ограничений. Развитие туризма будущего должно начинаться с Керчи, так как в 2030 году этот древнейший город России отметит свое 2650-летие. Такое мнение РИА Новости Крым
на площадке 32-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве, высказал президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков.
"Если начинать сегодня, нужно вкладываться в Керчь. Здесь могут быть приняты какие-то инфраструктурные инженерные, может быть, какие-то инновационные решения в будущем, но сегодня Керчь не знают, Керчь не слышат, Керчь не видят, но при этом это наш Третий Рим", – сказал собеседник.
Эксперт напомнил, что Керчь старше Афин, чуть младше Рима, город обладает колоссальным потенциалом для развития, подчеркнул спикер. Также, по его мнению, сегодня в Крыму нужно консолидировать музейное сообщество, создавать новые проекты.
Волков отметил, что даже при ограниченной пропускной способности Крымского моста, ограниченном количестве ж/д подвижного состава и закрытом аэропорте – туристический поток очень большой.
"Это как раз связано с тем, что уже сегодня можно использовать санаторно-курортную сферу, воздух, климат, море, туристические объекты, объекты показа, гостиницы, которыми гордятся не только в Крыму и России, но и во всем мире", – уверен собеседник.
Ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий на площадке 32-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве сообщил, что в Крыму отмечается рост
бронирований летнего отдыха до 40% по сравнению с 2025 годом.
11 марта в Москве стартовала 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT – ключевое событие для экспертов турбизнеса из регионов России и стран зарубежья. Республика Крым традиционно представлена единым стендом, где будут проходить презентации администраций курортных регионов Крыма, ведущих отелей и туркомпаний, а также отраслевых общественных ассоциаций.
