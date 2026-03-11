https://crimea.ria.ru/20260311/razvitie-turizma-v-krymu-dolzhno-nachatsya-s-kerchi--mnenie-1154259009.html

Развитие туризма в Крыму должно начаться с Керчи – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Крым имеет колоссальный туристический потенциал. Об этом говорит посещаемость полуострова даже несмотря на ряд ограничений. Развитие туризма будущего должно начинаться с Керчи, так как в 2030 году этот древнейший город России отметит свое 2650-летие. Такое мнение РИА Новости Крым на площадке 32-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве, высказал президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков.Эксперт напомнил, что Керчь старше Афин, чуть младше Рима, город обладает колоссальным потенциалом для развития, подчеркнул спикер. Также, по его мнению, сегодня в Крыму нужно консолидировать музейное сообщество, создавать новые проекты.Волков отметил, что даже при ограниченной пропускной способности Крымского моста, ограниченном количестве ж/д подвижного состава и закрытом аэропорте – туристический поток очень большой.Ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий на площадке 32-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве сообщил, что в Крыму отмечается рост бронирований летнего отдыха до 40% по сравнению с 2025 годом.11 марта в Москве стартовала 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT – ключевое событие для экспертов турбизнеса из регионов России и стран зарубежья. Республика Крым традиционно представлена единым стендом, где будут проходить презентации администраций курортных регионов Крыма, ведущих отелей и туркомпаний, а также отраслевых общественных ассоциаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь лидирует по росту зимнего турпотокаРоссияне выбирают летний Крым – цены и самые популярные городаКрым готовит для туристов гастрономические сюрпризы

