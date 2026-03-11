https://crimea.ria.ru/20260311/pyatiklassnik-vystrelil-v-lob-malchiku-iz-pnevmaticheskogo-oruzhiya-na-urale-1154261213.html
Пятиклассник выстрелил в лоб мальчику из пневматического оружия на Урале
Пятиклассник выстрелил в лоб мальчику из пневматического оружия на Урале - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Пятиклассник выстрелил в лоб мальчику из пневматического оружия на Урале
Пятиклассник выстрелил в лоб сверстнику, по предварительной информации, из пневматического оружия во время урока английского языка в Верхней Пышме, сообщила... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T21:09
2026-03-11T21:09
2026-03-11T21:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Пятиклассник выстрелил в лоб сверстнику, по предварительной информации, из пневматического оружия во время урока английского языка в Верхней Пышме, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.Со слов учащегося, на курок он нажал "неумышленно и во время игры", уточняет надзорный орган.Прокуратура города организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав детей. Кроме того, на контроле прокуратуры находится и доследственная проверка.
Пятиклассник выстрелил в лоб мальчику из пневматического оружия на Урале
Пятиклассник на уроке выстрелил в лоб сверстнику из пневматического оружия на Урале
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Пятиклассник выстрелил в лоб сверстнику, по предварительной информации, из пневматического оружия во время урока английского языка в Верхней Пышме, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
"По предварительной информации, сегодня, 11 марта, учащийся 5 класса одной из школ Верхней Пышмы пронес в школу, предварительно, пневматическое оружие, из которого выстрелил в лоб своему однокласснику во время урока английского языка", - рассказали в прокуратуре.
Со слов учащегося, на курок он нажал "неумышленно и во время игры", уточняет надзорный орган.
Прокуратура города организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав детей. Кроме того, на контроле прокуратуры находится и доследственная проверка.
