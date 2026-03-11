https://crimea.ria.ru/20260311/putin-prisvoil-ryadovomu-iz-samary-zvanie-geroya-rf-za-podvig-v-donbasse-1154242232.html
Путин присвоил рядовому из Самары звание Героя РФ за подвиг в Донбассе
2026-03-11T12:38
владимир путин (политик)
герои россии
герои сво
вооруженные силы россии
награды
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России 21-летнему бойцу Ярашеву, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в Донецкой Народной Республике. Соответствующий документ опубликован на портале официальной правовой информации.Накануне президент России Владимир Путин поручил наградить 21-летнего бойца из Самары Ярашева звездой Героя России. Рядовой 68 дней в одиночку держал оборону опорного пункта на Красноармейском направлении в районе Гришино. Сейчас он проходит лечение в госпитале после серьезной операции. О подвиге бойца президенту доложил глава ДНР Денис Пушилин в рамках встречи с российским лидером во вторник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боец из Самары получит премию Кеосаяна за подвиг в ДонбассеС 1 февраля выплаты Героям России превысят 100 тысяч рублейСила и победа России заключаются в ее правоте – Путин
