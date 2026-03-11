https://crimea.ria.ru/20260311/putin-poruchil-sozdavat-sovremennuyu-proizvodstvennuyu-bazu-v-kolledzhakh-1154249177.html
Путин поручил создавать современную производственную базу в колледжах
Путин поручил создавать современную производственную базу в колледжах - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Путин поручил создавать современную производственную базу в колледжах
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить прямую связь между колледжами и работодателями, а также обеспечить образовательные организации современной... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T14:56
2026-03-11T14:56
2026-03-11T14:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить прямую связь между колледжами и работодателями, а также обеспечить образовательные организации современной производственной базой. Эту необходимость он подчеркнул в рамках встречи с главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым.По данным министра просвещения, на сегодняшний день в российских колледжах обучаются 3,9 млн студентов. Эти данные сопоставимые со статистикой РСФСР, когда среднее специальное образование получали 4 млн человек"И ваше поручение о подготовке к 2028 году миллиона высококвалифицированных рабочих кадров мы даже перевыполним. Мы подготовили более миллиона триста, и наши колледжи активно включились в помощь фронту для нашей победы", – проинформировал Кравцов.Профессионалитет стал наряду с бакалавриатом, специалитетом и магистратурой, что дало новый толчок к признанию среднего профессионального образования как полноценного уровня, заявляла ранее директор Романовского колледжа индустрии гостеприимства Марина Пальчук. По ее словам, каждый десятый поступающий в Крыму уходит в колледж.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спрос на колледжи растет: сколько студентов зачислено в этом годуРабота для студентов и ипотека: какие инициативы Крыма поддержали в РФНазваны популярные у абитуриентов колледжей и техникумов специальности
Путин поручил создавать современную производственную базу в колледжах
