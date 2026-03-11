Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
Президент Владимир Путин обсудил по телефону с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым ситуацию вокруг Ирана, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T13:06
2026-03-11T13:06
владимир путин (политик)
ильхам алиев
азербайджан
россия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин обсудил по телефону с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым ситуацию вокруг Ирана, сообщила пресс-служба Кремля."При обмене мнениями по текущей ситуации в ближневосточном регионе лидеры высказались за скорейшее прекращение боевых действий и урегулирование нынешнего острого конфликта политико-дипломатическими средствами", — говорится в релизе.Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана, а также при доставке из России гуманитарной помощи."Также подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-азербайджанского взаимодействия в различных областях на принципах стратегического партнерства и союзничества", - сообщили в Кремле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана

Путин обсудил с Алиевым ситуацию вокруг Ирана и поблагодарил за помощь в эвакуации россиян

13:06 11.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин обсудил по телефону с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым ситуацию вокруг Ирана, сообщила пресс-служба Кремля.
"При обмене мнениями по текущей ситуации в ближневосточном регионе лидеры высказались за скорейшее прекращение боевых действий и урегулирование нынешнего острого конфликта политико-дипломатическими средствами", — говорится в релизе.
Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана, а также при доставке из России гуманитарной помощи.
"Также подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-азербайджанского взаимодействия в различных областях на принципах стратегического партнерства и союзничества", - сообщили в Кремле.
