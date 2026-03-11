https://crimea.ria.ru/20260311/putin-poblagodaril-alieva-za-pomosch-v-evakuatsii-rossiyan-iz-irana-1154243473.html
Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
Президент Владимир Путин обсудил по телефону с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым ситуацию вокруг Ирана, сообщила пресс-служба Кремля.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин обсудил по телефону с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым ситуацию вокруг Ирана, сообщила пресс-служба Кремля."При обмене мнениями по текущей ситуации в ближневосточном регионе лидеры высказались за скорейшее прекращение боевых действий и урегулирование нынешнего острого конфликта политико-дипломатическими средствами", — говорится в релизе.Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана, а также при доставке из России гуманитарной помощи."Также подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-азербайджанского взаимодействия в различных областях на принципах стратегического партнерства и союзничества", - сообщили в Кремле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
