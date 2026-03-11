https://crimea.ria.ru/20260311/prokuratura-trebuet-privesti-v-poryadok-khram-v-feodosii-1154245584.html
Прокуратура требует привести в порядок храм в Феодосии
СИМФЕРОПОЛЬ,11 мар – РИА Новости Крым. Прокуратура Феодосии внесла представление в адрес администрации города о ненадлежащем содержании Церкви Гавриила и Михаила, возведенной в XV веке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.По результатам проверки установлено нарушение требований законодательства - администрацией города своевременно не принимаются меры к сохранности объекта культурного наследия, в результате чего произошло частичное обрушение колокольни в текущем году. При этом право собственности зарегистрировано за муниципальным образованием, отметили в ведомстве.Дело находится на контроле прокуратуры города.Ранее сообщалось, что глава российского Следствия Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия в Феодосии, храма Архангелов Михаила и Гавриила, построенного в XV веке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
