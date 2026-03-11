Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура требует привести в порядок храм в Феодосии - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Прокуратура требует привести в порядок храм в Феодосии
2026-03-11T19:52
2026-03-11T19:52
крым
новости крыма
феодосия
культурное наследие
прокуратура республики крым
СИМФЕРОПОЛЬ,11 мар – РИА Новости Крым. Прокуратура Феодосии внесла представление в адрес администрации города о ненадлежащем содержании Церкви Гавриила и Михаила, возведенной в XV веке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.По результатам проверки установлено нарушение требований законодательства - администрацией города своевременно не принимаются меры к сохранности объекта культурного наследия, в результате чего произошло частичное обрушение колокольни в текущем году. При этом право собственности зарегистрировано за муниципальным образованием, отметили в ведомстве.Дело находится на контроле прокуратуры города.Ранее сообщалось, что глава российского Следствия Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия в Феодосии, храма Архангелов Михаила и Гавриила, построенного в XV веке.
крым, новости крыма, феодосия, культурное наследие, прокуратура республики крым
19:52 11.03.2026
 
© Прокуратура КрымаПрокуратура Крыма
Прокуратура Крыма
© Прокуратура Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ,11 мар – РИА Новости Крым. Прокуратура Феодосии внесла представление в адрес администрации города о ненадлежащем содержании Церкви Гавриила и Михаила, возведенной в XV веке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
По результатам проверки установлено нарушение требований законодательства - администрацией города своевременно не принимаются меры к сохранности объекта культурного наследия, в результате чего произошло частичное обрушение колокольни в текущем году. При этом право собственности зарегистрировано за муниципальным образованием, отметили в ведомстве.
"По фактам выявленных нарушений прокуратурой внесено представление в администрацию города Феодосия, которое находится на рассмотрении", - говорится в сообщении.
Дело находится на контроле прокуратуры города.
Ранее сообщалось, что глава российского Следствия Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия в Феодосии, храма Архангелов Михаила и Гавриила, построенного в XV веке.
КрымНовости КрымаФеодосияКультурное наследиеПрокуратура Республики Крым
 
