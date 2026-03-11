При ударе по Брянску получили повреждения 20 многоквартирных домов
19:10 11.03.2026 (обновлено: 19:18 11.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. 20 многоквартирных домов (МКД) и десятки автомобилей повреждены ракетным ударом ВСУ по Брянску во вторник, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"По предварительным оценкам, пострадали фасады и остекление 20 МКД. Ведется обследование пострадавших квартир, на текущий момент их более 150, но, предположительно, будет около 200. Повреждены 33 коммерческих объекта, больше 20 автомобилей", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
В городе проводятся работы по устранению последствий ракетного удара ВСУ по жилым домам, работают 11 комиссий по оценке причиненного ущерба. Первоочередная задача – временно закрыть тепловой контур в тех домах, где ударной волной выбило стекла.
Число погибших при ракетном ударе ВСУ по Брянску увеличилось до семи человек, сообщил ранее в среду губернатор.
Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. Изначально сообщалось о шести раненых и 37 раненых. Позже число пострадавших выросло до 42 человек. Также повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения. Удар наносился семью крылатыми ракетами Storm Shadow, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Возбуждено уголовное дело. Власти Брянской области объявили 11 марта днем траура по погибшим. Российские военные будут определять то, каким будет ответ на удар ВСУ по Брянску, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.