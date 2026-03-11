https://crimea.ria.ru/20260311/pochemu-pri-snizhenii-inflyatsii-tseny-rastut-1153846225.html

Почему при снижении инфляции цены растут

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Инфляция — это всегда рост цен, при низкой инфляции цены растут медленно, но все же растут. И когда говорят, что инфляция снижается, это значит, что потребительская корзина дорожает медленнее, чем раньше. Об этом рассказал управляющий Отделением Банка России по Крыму Андрей Перетокин в рамках спецпроекта "Простая экономика".Он пояснил, что в России инфляцию измеряют по потребительской корзине — это набор продуктов, товаров и услуг, которые регулярно покупает среднестатистический человек или семья. В нее попадают, например, продукты, одежда, коммунальные услуги, бытовая техника. Стоимость этой условной корзины меняется от месяца к месяцу. Это изменение и есть инфляция.Например, в прошлом году в Крыму куриное мясо подорожало на 13%, в этом году – на 7%. Это означает, что инфляция замедляется, но при этом цены на конкретный продукт все равно выросли. А вот цена зарубежных туров, напротив, упала на 15%. Однако это ощутили только туристы, которые часто путешествуют – для остальных же крымчан это прошло не заметно. В целом в условную потребкорзину входят около 560 наименований товаров и услуг, но люди замечают изменение цен только на те товары, которые они потребляют. Подробнее – смотрите в нашем видео."Простая экономика" – совместный проект РИА Новости Крым и Отделения Банка России по Крыму. Это честный и понятный разговор о финансах без сложных терминов и лишней теории. Эксперты разбирают повседневные вопросы на конкретных примерах и объясняют, как решения в экономике отражаются на кошельке каждого.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в России стабилизируется на уровне 4% в 2027 году – глава ЦБЦентробанк снизил ключевую ставку Цены в Крыму выросли с декабря менее чем на полтора процента

