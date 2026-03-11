https://crimea.ria.ru/20260311/pochemu-pri-snizhenii-inflyatsii-tseny-rastut-1153846225.html
Почему при снижении инфляции цены растут
Почему при снижении инфляции цены растут - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Почему при снижении инфляции цены растут
Инфляция — это всегда рост цен, при низкой инфляции цены растут медленно, но все же растут. И когда говорят, что инфляция снижается, это значит, что... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T14:02
2026-03-11T14:02
2026-03-11T14:57
крым
новости крыма
инфляция
простая экономика
банк россии
цены в крыму
эксклюзивы риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0b/1154241509_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16350006fefaffefb9eba6772b5c6e64.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Инфляция — это всегда рост цен, при низкой инфляции цены растут медленно, но все же растут. И когда говорят, что инфляция снижается, это значит, что потребительская корзина дорожает медленнее, чем раньше. Об этом рассказал управляющий Отделением Банка России по Крыму Андрей Перетокин в рамках спецпроекта "Простая экономика".Он пояснил, что в России инфляцию измеряют по потребительской корзине — это набор продуктов, товаров и услуг, которые регулярно покупает среднестатистический человек или семья. В нее попадают, например, продукты, одежда, коммунальные услуги, бытовая техника. Стоимость этой условной корзины меняется от месяца к месяцу. Это изменение и есть инфляция.Например, в прошлом году в Крыму куриное мясо подорожало на 13%, в этом году – на 7%. Это означает, что инфляция замедляется, но при этом цены на конкретный продукт все равно выросли. А вот цена зарубежных туров, напротив, упала на 15%. Однако это ощутили только туристы, которые часто путешествуют – для остальных же крымчан это прошло не заметно. В целом в условную потребкорзину входят около 560 наименований товаров и услуг, но люди замечают изменение цен только на те товары, которые они потребляют. Подробнее – смотрите в нашем видео."Простая экономика" – совместный проект РИА Новости Крым и Отделения Банка России по Крыму. Это честный и понятный разговор о финансах без сложных терминов и лишней теории. Эксперты разбирают повседневные вопросы на конкретных примерах и объясняют, как решения в экономике отражаются на кошельке каждого.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в России стабилизируется на уровне 4% в 2027 году – глава ЦБЦентробанк снизил ключевую ставку Цены в Крыму выросли с декабря менее чем на полтора процента
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0b/1154241509_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b4d2008181a415de30494072e6362a9d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, инфляция, простая экономика, банк россии, цены в крыму, видео
Почему при снижении инфляции цены растут
В ЦБ рассказали, почему при снижении инфляции цены растут
14:02 11.03.2026 (обновлено: 14:57 11.03.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым.
Инфляция — это всегда рост цен, при низкой инфляции цены растут медленно, но все же растут. И когда говорят, что инфляция снижается, это значит, что потребительская корзина дорожает медленнее, чем раньше. Об этом рассказал управляющий Отделением Банка России по Крыму Андрей Перетокин в рамках спецпроекта "Простая экономика"
.
Он пояснил, что в России инфляцию измеряют по потребительской корзине — это набор продуктов, товаров и услуг, которые регулярно покупает среднестатистический человек или семья. В нее попадают, например, продукты, одежда, коммунальные услуги, бытовая техника. Стоимость этой условной корзины меняется от месяца к месяцу. Это изменение и есть инфляция.
"Инфляция – это всегда про рост цен. Мы не можем говорить о замедлении инфляции, держа в голове, что цены у нас снижаются, потому что она считается по потребительской корзине, в которую входит много товаров и услуг. И что-то может дорожать, что-то дешеветь. Поэтому, говоря о замедлении инфляции, мы говорим о том, что цены растут, но медленнее", - рассказал Перетокин.
Например, в прошлом году в Крыму куриное мясо подорожало на 13%, в этом году – на 7%. Это означает, что инфляция замедляется, но при этом цены на конкретный продукт все равно выросли. А вот цена зарубежных туров, напротив, упала на 15%. Однако это ощутили только туристы, которые часто путешествуют – для остальных же крымчан это прошло не заметно. В целом в условную потребкорзину входят около 560 наименований товаров и услуг, но люди замечают изменение цен только на те товары, которые они потребляют. Подробнее – смотрите в нашем видео.
"Простая экономика" – совместный проект РИА Новости Крым и Отделения Банка России по Крыму. Это честный и понятный разговор о финансах без сложных терминов и лишней теории. Эксперты разбирают повседневные вопросы на конкретных примерах и объясняют, как решения в экономике отражаются на кошельке каждого.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: