Рейтинг@Mail.ru
Почему при снижении инфляции цены растут - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260311/pochemu-pri-snizhenii-inflyatsii-tseny-rastut-1153846225.html
Почему при снижении инфляции цены растут
Почему при снижении инфляции цены растут - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Почему при снижении инфляции цены растут
Инфляция — это всегда рост цен, при низкой инфляции цены растут медленно, но все же растут. И когда говорят, что инфляция снижается, это значит, что... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T14:02
2026-03-11T14:57
крым
новости крыма
инфляция
простая экономика
банк россии
цены в крыму
эксклюзивы риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0b/1154241509_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16350006fefaffefb9eba6772b5c6e64.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Инфляция — это всегда рост цен, при низкой инфляции цены растут медленно, но все же растут. И когда говорят, что инфляция снижается, это значит, что потребительская корзина дорожает медленнее, чем раньше. Об этом рассказал управляющий Отделением Банка России по Крыму Андрей Перетокин в рамках спецпроекта "Простая экономика".Он пояснил, что в России инфляцию измеряют по потребительской корзине — это набор продуктов, товаров и услуг, которые регулярно покупает среднестатистический человек или семья. В нее попадают, например, продукты, одежда, коммунальные услуги, бытовая техника. Стоимость этой условной корзины меняется от месяца к месяцу. Это изменение и есть инфляция.Например, в прошлом году в Крыму куриное мясо подорожало на 13%, в этом году – на 7%. Это означает, что инфляция замедляется, но при этом цены на конкретный продукт все равно выросли. А вот цена зарубежных туров, напротив, упала на 15%. Однако это ощутили только туристы, которые часто путешествуют – для остальных же крымчан это прошло не заметно. В целом в условную потребкорзину входят около 560 наименований товаров и услуг, но люди замечают изменение цен только на те товары, которые они потребляют. Подробнее – смотрите в нашем видео."Простая экономика" – совместный проект РИА Новости Крым и Отделения Банка России по Крыму. Это честный и понятный разговор о финансах без сложных терминов и лишней теории. Эксперты разбирают повседневные вопросы на конкретных примерах и объясняют, как решения в экономике отражаются на кошельке каждого.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в России стабилизируется на уровне 4% в 2027 году – глава ЦБЦентробанк снизил ключевую ставку Цены в Крыму выросли с декабря менее чем на полтора процента
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0b/1154241509_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b4d2008181a415de30494072e6362a9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, инфляция, простая экономика, банк россии, цены в крыму, видео
Почему при снижении инфляции цены растут

В ЦБ рассказали, почему при снижении инфляции цены растут

14:02 11.03.2026 (обновлено: 14:57 11.03.2026)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Инфляция — это всегда рост цен, при низкой инфляции цены растут медленно, но все же растут. И когда говорят, что инфляция снижается, это значит, что потребительская корзина дорожает медленнее, чем раньше. Об этом рассказал управляющий Отделением Банка России по Крыму Андрей Перетокин в рамках спецпроекта "Простая экономика".
Он пояснил, что в России инфляцию измеряют по потребительской корзине — это набор продуктов, товаров и услуг, которые регулярно покупает среднестатистический человек или семья. В нее попадают, например, продукты, одежда, коммунальные услуги, бытовая техника. Стоимость этой условной корзины меняется от месяца к месяцу. Это изменение и есть инфляция.

"Инфляция – это всегда про рост цен. Мы не можем говорить о замедлении инфляции, держа в голове, что цены у нас снижаются, потому что она считается по потребительской корзине, в которую входит много товаров и услуг. И что-то может дорожать, что-то дешеветь. Поэтому, говоря о замедлении инфляции, мы говорим о том, что цены растут, но медленнее", - рассказал Перетокин.

Например, в прошлом году в Крыму куриное мясо подорожало на 13%, в этом году – на 7%. Это означает, что инфляция замедляется, но при этом цены на конкретный продукт все равно выросли. А вот цена зарубежных туров, напротив, упала на 15%. Однако это ощутили только туристы, которые часто путешествуют – для остальных же крымчан это прошло не заметно. В целом в условную потребкорзину входят около 560 наименований товаров и услуг, но люди замечают изменение цен только на те товары, которые они потребляют. Подробнее – смотрите в нашем видео.
"Простая экономика" – совместный проект РИА Новости Крым и Отделения Банка России по Крыму. Это честный и понятный разговор о финансах без сложных терминов и лишней теории. Эксперты разбирают повседневные вопросы на конкретных примерах и объясняют, как решения в экономике отражаются на кошельке каждого.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Инфляция в России стабилизируется на уровне 4% в 2027 году – глава ЦБ
Центробанк снизил ключевую ставку
Цены в Крыму выросли с декабря менее чем на полтора процента
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымНовости КрымаИнфляцияПростая экономикаБанк РоссииЦены в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:01В Симферопольском цирке назначена исполняющая обязанности директора
15:49В Сочи отражают атаку беспилотников ВСУ
15:28Российская лыжница принесла сборной РФ четвертое золото на Паралимпиаде
15:19Фрагменты БПЛА попали в многоквартирный дом в Анапе
14:56Путин поручил создавать современную производственную базу в колледжах
14:38Любовь к родине: Кравцов оценил воспитательную роль Нового Херсонеса
14:35В Севастополе закрыли рейд
14:30Грозит ли Трампу импичмент на фоне эскалации на Ближнем Востоке
14:20Россия вошла в мировую десятку по качеству образования – Кравцов
14:13Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
14:02Почему при снижении инфляции цены растут
13:47Новые землетрясения произошли в Турции и Туркменистане – что известно
13:27В Крыму реконструируют четыре подстанции в этом году
13:19Как долго в России продлятся ограничения интернета
13:12В Крыму рассматривают перспективу ввода новых месторождений газа
13:06Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
12:59ВТБ подсчитал, какие суммы россияне хотят вернуть по "тревожной кнопке"
12:53Дроны атаковали автомобили с гражданскими в Белгородской области
12:48Крым в тренде – число бронирований на лето выросло до 40%
12:38Путин присвоил рядовому из Самары звание Героя РФ за подвиг в Донбассе
Лента новостейМолния