https://crimea.ria.ru/20260311/otvetstvennost-za-udar-vsu-po-bryansku-nesut-kuratory-kieva--mid-rossii-1154252434.html

Ответственность за удар ВСУ по Брянску несут кураторы Киева – МИД России

2026-03-11T16:16

2026-03-11T16:16

2026-03-11T16:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Полную ответственность за удар Украины по Брянску несут западные кураторы киевского режима, атаку ВСУ не могли провести без участия иностранных специалистов, заявили в среду в МИД России.Под прицельный обстрел в городе попал оживленный деловой квартал, расположенный вблизи Брянского государственного инженерно-технологического университета, многоквартирных жилых домов, коммерческих и производственных предприятий, учреждений общепита и магазинов детских товаров, подчеркнули в МИД РФ.И отметили, что по имеющимся данным, удар был нанесен с применением порядка семи дальнобойных британских ракет Storm Shadow. Главарь киевского режима Зеленский уже публично отчитался перед своими хозяевами за это варварское деяние, назвав его "успешной операцией" ВСУ и цинично поблагодарив командование за ее выполнение, напомнили во внешнеполитическом ведомстве РФ.В министерстве отметили также, что применение британских систем вооружений происходит на фоне активизации политико-дипломатических усилий в трехстороннем формате Россия – США – Украина по урегулированию украинского кризиса. Цель Лондона и других западных столиц очевидна, подчеркнули в МИД РФ: посредством масштабной провокации с гражданскими жертвами сорвать мирный процесс и добиться эскалации боевых действий, и отметили, что тактика не нова и используется спонсорами киевского режима каждый раз, когда просматривается реальная перспектива урегулирования конфликта.Также в МИД РФ обратили внимание, что неслучайно и совпадение по времени этой атаки с сигналами из Вашингтона, в которых выражается надежда на тo, что в переговорах по украинскому урегулированию "наступил переломный момент", а достижение мира вполне реально.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

