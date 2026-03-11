Рейтинг@Mail.ru
Ответственность за удар ВСУ по Брянску несут кураторы Киева – МИД России - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260311/otvetstvennost-za-udar-vsu-po-bryansku-nesut-kuratory-kieva--mid-rossii-1154252434.html
Ответственность за удар ВСУ по Брянску несут кураторы Киева – МИД России
Ответственность за удар ВСУ по Брянску несут кураторы Киева – МИД России - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Ответственность за удар ВСУ по Брянску несут кураторы Киева – МИД России
Полную ответственность за удар Украины по Брянску несут западные кураторы киевского режима, атаку ВСУ не могли провести без участия иностранных специалистов,... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T16:16
2026-03-11T16:47
новости
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110672/54/1106725467_0:55:3078:1786_1920x0_80_0_0_c014bbba474e0573e2983dfdf6ed9548.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Полную ответственность за удар Украины по Брянску несут западные кураторы киевского режима, атаку ВСУ не могли провести без участия иностранных специалистов, заявили в среду в МИД России.Под прицельный обстрел в городе попал оживленный деловой квартал, расположенный вблизи Брянского государственного инженерно-технологического университета, многоквартирных жилых домов, коммерческих и производственных предприятий, учреждений общепита и магазинов детских товаров, подчеркнули в МИД РФ.И отметили, что по имеющимся данным, удар был нанесен с применением порядка семи дальнобойных британских ракет Storm Shadow. Главарь киевского режима Зеленский уже публично отчитался перед своими хозяевами за это варварское деяние, назвав его "успешной операцией" ВСУ и цинично поблагодарив командование за ее выполнение, напомнили во внешнеполитическом ведомстве РФ.В министерстве отметили также, что применение британских систем вооружений происходит на фоне активизации политико-дипломатических усилий в трехстороннем формате Россия – США – Украина по урегулированию украинского кризиса. Цель Лондона и других западных столиц очевидна, подчеркнули в МИД РФ: посредством масштабной провокации с гражданскими жертвами сорвать мирный процесс и добиться эскалации боевых действий, и отметили, что тактика не нова и используется спонсорами киевского режима каждый раз, когда просматривается реальная перспектива урегулирования конфликта.Также в МИД РФ обратили внимание, что неслучайно и совпадение по времени этой атаки с сигналами из Вашингтона, в которых выражается надежда на тo, что в переговорах по украинскому урегулированию "наступил переломный момент", а достижение мира вполне реально.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260311/uvelichilos-chislo-pogibshikh-pri-raketnom-udare-vsu-po-bryansku-1154252502.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110672/54/1106725467_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4d6a9edf8396386041a877bc76d32af0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Ответственность за удар ВСУ по Брянску несут кураторы Киева – МИД России

Ответственность за удар ВСУ по Брянску несут кураторы киевского режима – МИД России

16:16 11.03.2026 (обновлено: 16:47 11.03.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Полную ответственность за удар Украины по Брянску несут западные кураторы киевского режима, атаку ВСУ не могли провести без участия иностранных специалистов, заявили в среду в МИД России.
"Как мы неоднократно указывали, задействование высокотехнологичных западных вооружений невозможно без прямого участия иностранных специалистов, обеспечивающих их эксплуатацию и целенаведение, а также без предоставления отдельными странами НАТО необходимых разведданных. Западные кураторы Киева несут всю полноту ответственности за последствия этого удара, повлекшего жертвы среди гражданского населения", – сказано в заявлении на сайте министерства.
Под прицельный обстрел в городе попал оживленный деловой квартал, расположенный вблизи Брянского государственного инженерно-технологического университета, многоквартирных жилых домов, коммерческих и производственных предприятий, учреждений общепита и магазинов детских товаров, подчеркнули в МИД РФ.
И отметили, что по имеющимся данным, удар был нанесен с применением порядка семи дальнобойных британских ракет Storm Shadow. Главарь киевского режима Зеленский уже публично отчитался перед своими хозяевами за это варварское деяние, назвав его "успешной операцией" ВСУ и цинично поблагодарив командование за ее выполнение, напомнили во внешнеполитическом ведомстве РФ.
"Очевидно, что, окончательно заигравшись в геополитику и стремясь утвердиться в статусе неформального лидера европейских "ястребов" на украинском треке и непримиримого противника России, Британия вышла за рамки норм международного права и готова руками своих марионеток перевести конфликт на принципиально новый уровень с точки зрения разрушений и человеческих жертв", – говорится в заявлении МИД РФ.
В министерстве отметили также, что применение британских систем вооружений происходит на фоне активизации политико-дипломатических усилий в трехстороннем формате Россия – США – Украина по урегулированию украинского кризиса. Цель Лондона и других западных столиц очевидна, подчеркнули в МИД РФ: посредством масштабной провокации с гражданскими жертвами сорвать мирный процесс и добиться эскалации боевых действий, и отметили, что тактика не нова и используется спонсорами киевского режима каждый раз, когда просматривается реальная перспектива урегулирования конфликта.
Также в МИД РФ обратили внимание, что неслучайно и совпадение по времени этой атаки с сигналами из Вашингтона, в которых выражается надежда на тo, что в переговорах по украинскому урегулированию "наступил переломный момент", а достижение мира вполне реально.
"Призываем профильные международные структуры, прежде всего ООН, руководство которой информировано о ситуации, но до сих пор уклонялось от комментариев, дать адекватную оценку очередной бандитской вылазке киевского режима и нарушению им норм международного гуманитарного права. Молчание будет восприниматься не иначе как потакание преступной деятельности Зеленского и его кукловодов, стремящихся к эскалации конфликта", – заявили в МИД России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Капельница - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
16:19
Увеличилось число погибших при ракетном ударе ВСУ по Брянску
 
НовостиМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)УкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:48В российских школах переоборудуют кабинеты
18:24Спрос на Крым на майские праздники растет
18:12Атака на газовоз "Арктик Метагаз" – оценка МИД и детали инцидента
17:43Атакой на станции "Газпрома" Киев хочет остановить поставки газа в Европу
17:26В Сочи обломки БПЛА упали на многоэтажку – начался пожар
17:13На юге России атакованы станции "Газпрома"
17:08Когда в России вступит в силу закон об ответственности маркетплейсов
16:52На трассе в Крыму автобус въехал в иномарку – водителя зажало в салоне
16:39В Москва-реке нашли тело одного из трех пропавших подростков
16:32Обломки дрона упали во двор многоквартирного дома в Краснодаре
16:25Крупнейшее землетрясение и авария на АЭС – 15 лет трагедии в Японии
16:19Увеличилось число погибших при ракетном ударе ВСУ по Брянску
16:16Ответственность за удар ВСУ по Брянску несут кураторы Киева – МИД России
16:10В ДТП на трассе "Таврида" в Крыму погиб 40-летний мотоциклист
16:01В Симферопольском цирке назначена исполняющая обязанности директора
15:49В Сочи отражают атаку беспилотников ВСУ
15:28Российская лыжница принесла сборной РФ четвертое золото на Паралимпиаде
15:19Фрагменты БПЛА попали в многоквартирный дом в Анапе
14:56Путин поручил создавать современную производственную базу в колледжах
14:38Любовь к родине: Кравцов оценил воспитательную роль Нового Херсонеса
Лента новостейМолния