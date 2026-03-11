https://crimea.ria.ru/20260311/otvetstvennost-za-udar-vsu-po-bryansku-nesut-kuratory-kieva--mid-rossii-1154252434.html
Ответственность за удар ВСУ по Брянску несут кураторы Киева – МИД России
Ответственность за удар ВСУ по Брянску несут кураторы Киева – МИД России - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Ответственность за удар ВСУ по Брянску несут кураторы Киева – МИД России
Полную ответственность за удар Украины по Брянску несут западные кураторы киевского режима, атаку ВСУ не могли провести без участия иностранных специалистов,... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T16:16
2026-03-11T16:16
2026-03-11T16:47
новости
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110672/54/1106725467_0:55:3078:1786_1920x0_80_0_0_c014bbba474e0573e2983dfdf6ed9548.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Полную ответственность за удар Украины по Брянску несут западные кураторы киевского режима, атаку ВСУ не могли провести без участия иностранных специалистов, заявили в среду в МИД России.Под прицельный обстрел в городе попал оживленный деловой квартал, расположенный вблизи Брянского государственного инженерно-технологического университета, многоквартирных жилых домов, коммерческих и производственных предприятий, учреждений общепита и магазинов детских товаров, подчеркнули в МИД РФ.И отметили, что по имеющимся данным, удар был нанесен с применением порядка семи дальнобойных британских ракет Storm Shadow. Главарь киевского режима Зеленский уже публично отчитался перед своими хозяевами за это варварское деяние, назвав его "успешной операцией" ВСУ и цинично поблагодарив командование за ее выполнение, напомнили во внешнеполитическом ведомстве РФ.В министерстве отметили также, что применение британских систем вооружений происходит на фоне активизации политико-дипломатических усилий в трехстороннем формате Россия – США – Украина по урегулированию украинского кризиса. Цель Лондона и других западных столиц очевидна, подчеркнули в МИД РФ: посредством масштабной провокации с гражданскими жертвами сорвать мирный процесс и добиться эскалации боевых действий, и отметили, что тактика не нова и используется спонсорами киевского режима каждый раз, когда просматривается реальная перспектива урегулирования конфликта.Также в МИД РФ обратили внимание, что неслучайно и совпадение по времени этой атаки с сигналами из Вашингтона, в которых выражается надежда на тo, что в переговорах по украинскому урегулированию "наступил переломный момент", а достижение мира вполне реально.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260311/uvelichilos-chislo-pogibshikh-pri-raketnom-udare-vsu-po-bryansku-1154252502.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110672/54/1106725467_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4d6a9edf8396386041a877bc76d32af0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Ответственность за удар ВСУ по Брянску несут кураторы Киева – МИД России
Ответственность за удар ВСУ по Брянску несут кураторы киевского режима – МИД России
16:16 11.03.2026 (обновлено: 16:47 11.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Полную ответственность за удар Украины по Брянску несут западные кураторы киевского режима, атаку ВСУ не могли провести без участия иностранных специалистов, заявили в среду в МИД России.
"Как мы неоднократно указывали, задействование высокотехнологичных западных вооружений невозможно без прямого участия иностранных специалистов, обеспечивающих их эксплуатацию и целенаведение, а также без предоставления отдельными странами НАТО необходимых разведданных. Западные кураторы Киева несут всю полноту ответственности за последствия этого удара, повлекшего жертвы среди гражданского населения", – сказано в заявлении на сайте министерства.
Под прицельный обстрел в городе попал оживленный деловой квартал, расположенный вблизи Брянского государственного инженерно-технологического университета, многоквартирных жилых домов, коммерческих и производственных предприятий, учреждений общепита и магазинов детских товаров, подчеркнули в МИД РФ.
И отметили, что по имеющимся данным, удар был нанесен с применением порядка семи дальнобойных британских ракет Storm Shadow. Главарь киевского режима Зеленский уже публично отчитался перед своими хозяевами за это варварское деяние, назвав его "успешной операцией" ВСУ и цинично поблагодарив командование за ее выполнение, напомнили во внешнеполитическом ведомстве РФ.
"Очевидно, что, окончательно заигравшись в геополитику и стремясь утвердиться в статусе неформального лидера европейских "ястребов" на украинском треке и непримиримого противника России, Британия вышла за рамки норм международного права и готова руками своих марионеток перевести конфликт на принципиально новый уровень с точки зрения разрушений и человеческих жертв", – говорится в заявлении МИД РФ.
В министерстве отметили также, что применение британских систем вооружений происходит на фоне активизации политико-дипломатических усилий в трехстороннем формате Россия – США – Украина по урегулированию украинского кризиса. Цель Лондона и других западных столиц очевидна, подчеркнули в МИД РФ: посредством масштабной провокации с гражданскими жертвами сорвать мирный процесс и добиться эскалации боевых действий, и отметили, что тактика не нова и используется спонсорами киевского режима каждый раз, когда просматривается реальная перспектива урегулирования конфликта.
Также в МИД РФ обратили внимание, что неслучайно и совпадение по времени этой атаки с сигналами из Вашингтона, в которых выражается надежда на тo, что в переговорах по украинскому урегулированию "наступил переломный момент", а достижение мира вполне реально.
"Призываем профильные международные структуры, прежде всего ООН, руководство которой информировано о ситуации, но до сих пор уклонялось от комментариев, дать адекватную оценку очередной бандитской вылазке киевского режима и нарушению им норм международного гуманитарного права. Молчание будет восприниматься не иначе как потакание преступной деятельности Зеленского и его кукловодов, стремящихся к эскалации конфликта", – заявили в МИД России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.