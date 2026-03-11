Рейтинг@Mail.ru
Орбан призвал свою семью серьезно отнестись к угрозам со стороны СБУ - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260311/orban-prizval-svoyu-semyu-serezno-otnestis-k-ugrozam-so-storony-sbu-1154261639.html
Орбан призвал свою семью серьезно отнестись к угрозам со стороны СБУ
Орбан призвал свою семью серьезно отнестись к угрозам со стороны СБУ - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Орбан призвал свою семью серьезно отнестись к угрозам со стороны СБУ
"В такие моменты семья сплачивается" – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после угроз экс-генерала СБУ Омельченко позвонил родным и призвал их относиться к... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T22:01
2026-03-11T22:01
виктор орбан
безопасность
венгрия
сбу (служба безопасности украины)
владимир зеленский
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/08/1138673415_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_57f5db7cc2e49b7dd94ab1b626f60153.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. "В такие моменты семья сплачивается" – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после угроз экс-генерала СБУ Омельченко позвонил родным и призвал их относиться к этому серьезно, но не бояться. Об этом пишет РИА Новости.На видеозаписи, опубликованной в соцсети Facebook*, Орбан звонит своим дочерям, просит их беречь себя, не бояться угроз и поговорить с внуками постарше, которые "уже понимают".Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко вслед за Владимиром Зеленским начал угрожать Орбану, его детям и внукам."У Орбана четыре дочери и сын, а также три внука и три внучки", – напомнили в публикации.5 марта Зеленский публично пригрозил венгерскому премьеру Виктору Орбану натравить на него боевиков ВСУ, если Будапешт продолжит блокировать выделение кредита ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро.В свою очередь, Виктор Орбан, отвечая на угрозы главы киевского режима заявил, что Венгрия не поддастся на шантаж, не пустит Украину в ЕС и не будет отправлять ей деньги.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана являются шантажом и вышли за пределы всех границ.Также сообщалось, что Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило 6 марта о задержании семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег. В их машинах нашли 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. В украинским Ощадбанке заявили, что это их инкассаторы, которые перевозили валюту и драгметалл, как утверждается, по соглашению с Райффайзенбанком в Австрии.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Венгрия заморозила конфискованные у "украинских инкассаторов" деньгиСловакия вслед за Венгрией готова блокировать кредит для Украины – ФицоВ ЕС советуют Киеву отменять блокаду "Дружбы" в обмен на кредит
венгрия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/08/1138673415_34:0:945:683_1920x0_80_0_0_78a610bfdd2e1c0b3e98c7841d9f77fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор орбан, безопасность, венгрия, сбу (служба безопасности украины), владимир зеленский, новости, украина
Орбан призвал свою семью серьезно отнестись к угрозам со стороны СБУ

Орбан позвонил семье и призвал серьезно отнестись к угрозам со стороны силовиков Украины

22:01 11.03.2026
 
© AP Photo Alexander ZemlianichenkoПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo Alexander Zemlianichenko
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. "В такие моменты семья сплачивается" – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после угроз экс-генерала СБУ Омельченко позвонил родным и призвал их относиться к этому серьезно, но не бояться. Об этом пишет РИА Новости.
На видеозаписи, опубликованной в соцсети Facebook*, Орбан звонит своим дочерям, просит их беречь себя, не бояться угроз и поговорить с внуками постарше, которые "уже понимают".
"В такие моменты семья сплачивается, у них все хорошо. Я просил всех относиться к этому серьезно, но не бояться. Думаю, они и не боялись. Хотя это непривычно в нашей жизни, но мы найдем, как к этому адаптироваться. Моя жена, я уверен, сыграет в этом ключевую роль", – сказал Орбан.
Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко вслед за Владимиром Зеленским начал угрожать Орбану, его детям и внукам.
"У Орбана четыре дочери и сын, а также три внука и три внучки", – напомнили в публикации.
5 марта Зеленский публично пригрозил венгерскому премьеру Виктору Орбану натравить на него боевиков ВСУ, если Будапешт продолжит блокировать выделение кредита ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро.
В свою очередь, Виктор Орбан, отвечая на угрозы главы киевского режима заявил, что Венгрия не поддастся на шантаж, не пустит Украину в ЕС и не будет отправлять ей деньги.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана являются шантажом и вышли за пределы всех границ.
Также сообщалось, что Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило 6 марта о задержании семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег. В их машинах нашли 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. В украинским Ощадбанке заявили, что это их инкассаторы, которые перевозили валюту и драгметалл, как утверждается, по соглашению с Райффайзенбанком в Австрии.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Венгрия заморозила конфискованные у "украинских инкассаторов" деньги
Словакия вслед за Венгрией готова блокировать кредит для Украины – Фицо
В ЕС советуют Киеву отменять блокаду "Дружбы" в обмен на кредит
 
Виктор ОрбанБезопасностьВенгрияСБУ (Служба безопасности Украины)Владимир ЗеленскийНовостиУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:57ООН осудила атаки Ирана и умолчала об ударах США
22:37Атака ВСУ на Севастополь и станции "Газпрома" на юге России – главное
22:04Электричка смертельно травмировала четырех человек в Подмосковье
22:01Орбан призвал свою семью серьезно отнестись к угрозам со стороны СБУ
21:43В Крыму подорожает проезд в автобусах частных перевозчиков
21:09Пятиклассник выстрелил в лоб мальчику из пневматического оружия на Урале
21:07В Крыму потребителям вернули почти 114 млн рублей за прошлый год
20:48Развитие туризма в Крыму должно начаться с Керчи – мнение
20:32БРИКС может завершить конфликт в Иране и формирование многополярного мира
20:2853 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
20:11Философия гостеприимства: туристов в Крыму будут встречать с цветами
19:52Прокуратура требует привести в порядок храм в Феодосии
19:31Что показала реакция мира на трагедию в Брянске из-за обстрела ВСУ
19:10При ударе по Брянску получили повреждения 20 многоквартирных домов
18:48В российских школах переоборудуют кабинеты
18:24Спрос на Крым на майские праздники растет
18:12Атака на газовоз "Арктик Метагаз" – оценка МИД и детали инцидента
17:43Атакой на станции "Газпрома" Киев хочет остановить поставки газа в Европу
17:26В Сочи обломки БПЛА упали на многоэтажку – начался пожар
17:13На юге России атакованы станции "Газпрома"
Лента новостейМолния