Орбан призвал свою семью серьезно отнестись к угрозам со стороны СБУ

"В такие моменты семья сплачивается" – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после угроз экс-генерала СБУ Омельченко позвонил родным и призвал их относиться к... РИА Новости Крым, 11.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. "В такие моменты семья сплачивается" – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после угроз экс-генерала СБУ Омельченко позвонил родным и призвал их относиться к этому серьезно, но не бояться. Об этом пишет РИА Новости.На видеозаписи, опубликованной в соцсети Facebook*, Орбан звонит своим дочерям, просит их беречь себя, не бояться угроз и поговорить с внуками постарше, которые "уже понимают".Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко вслед за Владимиром Зеленским начал угрожать Орбану, его детям и внукам."У Орбана четыре дочери и сын, а также три внука и три внучки", – напомнили в публикации.5 марта Зеленский публично пригрозил венгерскому премьеру Виктору Орбану натравить на него боевиков ВСУ, если Будапешт продолжит блокировать выделение кредита ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро.В свою очередь, Виктор Орбан, отвечая на угрозы главы киевского режима заявил, что Венгрия не поддастся на шантаж, не пустит Украину в ЕС и не будет отправлять ей деньги.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана являются шантажом и вышли за пределы всех границ.Также сообщалось, что Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило 6 марта о задержании семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег. В их машинах нашли 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. В украинским Ощадбанке заявили, что это их инкассаторы, которые перевозили валюту и драгметалл, как утверждается, по соглашению с Райффайзенбанком в Австрии.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Венгрия заморозила конфискованные у "украинских инкассаторов" деньгиСловакия вслед за Венгрией готова блокировать кредит для Украины – ФицоВ ЕС советуют Киеву отменять блокаду "Дружбы" в обмен на кредит

