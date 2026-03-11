https://crimea.ria.ru/20260311/oon-osudil-ataki-irana-i-umolchal-ob-udarakh-ssha-1154262201.html
ООН осудила атаки Ирана и умолчала об ударах США
ООН осудила атаки Ирана и умолчала об ударах США - РИА Новости Крым, 11.03.2026
ООН осудила атаки Ирана и умолчала об ударах США
Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны. Однако при этом в документе нет упоминаний и осуждений действий США и Израиля.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны. Однако при этом в документе нет упоминаний и осуждений действий США и Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.В резолюции не упоминаются агрессоры – США и Израиль. Нет также и призывов к этим двум странам прекратить атаки против Ирана.Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани критиковал этот документ, отмечая, что некоторые члены Совета пытаются поменять местами роли и позиции жертвы и агрессора, уточнили в публикации.США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.Удары также были нанесены по Ливану. В результате этих атак в Бейруте погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад. Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. Иран также заблокировал Ормузский пролив.
ООН осудила атаки Ирана и умолчала об ударах США
СБ ООН призвал Иран не атаковать арабские страны и не осудил США с Израилем
22:57 11.03.2026 (обновлено: 23:35 11.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны. Однако при этом в документе нет упоминаний и осуждений действий США и Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.
"Принятая резолюция осуждает удары Ирана по объектам на территории Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании, а также требует их немедленного прекращения", – сказано в сообщении.
В резолюции не упоминаются агрессоры – США и Израиль. Нет также и призывов к этим двум странам прекратить атаки против Ирана.
Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани критиковал этот документ, отмечая, что некоторые члены Совета пытаются поменять местами роли и позиции жертвы и агрессора, уточнили в публикации.
"В поддержку документа выступили 13 стран. РФ и КНР воздержались. Позднее в среду Совбез проголосует уже по российскому проекту резолюции с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке. В ней нет привязки к каким-либо странам", – добавили в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.
Удары также были нанесены по Ливану. В результате этих атак в Бейруте погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад. Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. Иран также заблокировал Ормузский пролив.
