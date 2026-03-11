Огонь, вода и медные трубы Георгия Юматова
Сто лет актеру Георгию Юматову
Он попал в кино безо всякого образования и уже героем. Его уважали режиссеры и обожали зрители. Но судьба народного артиста была не счастливой. Как Георгий Юматов связан с Крымом и где в его растиражированной биографии закралась ошибка, рассказываем в статье РИА Новости Крым.
Огонь и вода
Юность коренного москвича Георгия Юматова была фронтовой. Ранение брата Константина вынудило еще совсем подростка Жорку поступить в матросскую школу и по окончании ее стать участником боевых действий.
"В 1941-м будущий народный артист РСФСР поступил в Московскую объединенную школу Военно-морского флота. Туда как раз брали мальчишек, еще не подлежащих призыву. В школе готовили радистов, шифровальщиков и сигнальщиков", - рассказывал журналистам преподаватель РЭУ им. Плеханова, ветеран боевых действий, майор запаса Алексей Дубров.
Всего 16 лет было Юматову, когда его юнгой взяли на торпедный катер Черноморского флота "Отважный". В некоторых источниках говорится, что Юматов принимал участие в Евпаторийском десанте. Но это не могло быть: Евпаторийский десант случился в январе 1942, тогда Юматов только учился.
Но на его долю выпала Керченско-Эльтигенская операция. В ее ходе бронекатера Азовской флотилии прикрывали десантные отряды с частями 56-ой армии на переходе морем, подавляли огневые точки противника в местах высадки, доставляли десантникам подкрепление, вооружение и боеприпасы, эвакуировали раненых.
Юматов был на бронекатере БКА № 424 не только рулевым, но и сигнальщиком. То есть у него "в подчинении" были разноцветные флажки, и каждая позиция юнги с флажками в правой и левой руках обозначала какой-то символ. Юматов добился в передаче наиважнейших данных высочайшей скорости. Для того, чтобы работать семафорщиком, требовалось недюжинное мужество: в разгар боя надо было стоять на виду у всех и перед носом противника махать флажками, передавая приказы командования.
За активные и умелые боевые действия при освобождении Керченского полуострова Азовская флотилия была удостоена почетного наименования "Керченской". Эта же флотилия "работала" и над удержанием Малой земли под Новороссийском.
С августа 1944 года флотилию перекидывают на запад – освобождать Европу, и переименовывают в Дунайскую. Таким образом, на своем корабле Юматов принимал участие во взятии Будапешта и Бухареста, отличился в боях за Вену при штурме Имперского моста.
Операция у Имперского моста – единственного оставшегося целым через Дунай – была сложнейшей и переломной в штурме столицы Австрии. Бронекатера с десантом должны были прорваться к мосту и, высадив десант на обеих берегах, захватить его. До места высадки им пришлось пройти пять километров по реке между двух огней – на берегах стояли немцы.
На катере БКА №424 в живых осталось только трое, все с тяжелыми ранениями. Именно после ранения, полученного в этом бою, Георгий Юматов первый раз сошел на берег лечиться, хотя до того у него были и обморожения, и контузии, и ранения, но он всегда оставался на борту.
Испытанный неприятельским огнем и водами Черного и Азовского морей и голубого Дуная Юматов вернулся в Москву солдатом-победителем, освободителем Европы с "иконостасом" из медалей и орденов на груди - за победу над Германией, за взятие Вены и Будапешта и редкой медалью Ушакова – аналогом медали "За Отвагу" для рядового и сержантско-старшинского состава ВМФ, а также мичманов. Ей награждали за личное мужество и отвагу.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из художественного фильма "Молодая гвардия". Режиссер Сергей Герасимов (Киностудия имени М. Горького, 1948 г.). Актеры (слева направо) Нонна Мордюкова в роли Ульяны Громовой, Сергей Гурзо в роли Сергея Тюленина, Инна Макарова в роли Любови Шевцовой, Георгий Юматов в роли Анатолия Попова.
1 из 4
Кадр из художественного фильма "Молодая гвардия". Режиссер Сергей Герасимов (Киностудия имени М. Горького, 1948 г.). Актеры (слева направо) Нонна Мордюкова в роли Ульяны Громовой, Сергей Гурзо в роли Сергея Тюленина, Инна Макарова в роли Любови Шевцовой, Георгий Юматов в роли Анатолия Попова.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Разные судьбы" (режиссер Леонид Луков). Георгий Юматов в роли Степана Огурцова, Ирина Зарубина в роли тети Степана.
2 из 4
Кадр из фильма "Разные судьбы" (режиссер Леонид Луков). Георгий Юматов в роли Степана Огурцова, Ирина Зарубина в роли тети Степана.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из кинофильма "Жестокость" (режиссер Владимир Скуйбин). Актер Георгий Юматов в роли Малышева.
3 из 4
Кадр из кинофильма "Жестокость" (режиссер Владимир Скуйбин). Актер Георгий Юматов в роли Малышева.
© РИА Новости . В. Комаров / Перейти в фотобанкКадр из кинофильма "Офицеры". Актриса Алина Покровская в роли Любы Трофимовой, Георгий Юматов - Алексей Трофимов. Режиссер Владимир Рогов. Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького, 1971 год.
4 из 4
Кадр из кинофильма "Офицеры". Актриса Алина Покровская в роли Любы Трофимовой, Георгий Юматов - Алексей Трофимов. Режиссер Владимир Рогов. Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького, 1971 год.
1 из 4
Кадр из художественного фильма "Молодая гвардия". Режиссер Сергей Герасимов (Киностудия имени М. Горького, 1948 г.). Актеры (слева направо) Нонна Мордюкова в роли Ульяны Громовой, Сергей Гурзо в роли Сергея Тюленина, Инна Макарова в роли Любови Шевцовой, Георгий Юматов в роли Анатолия Попова.
2 из 4
Кадр из фильма "Разные судьбы" (режиссер Леонид Луков). Георгий Юматов в роли Степана Огурцова, Ирина Зарубина в роли тети Степана.
3 из 4
Кадр из кинофильма "Жестокость" (режиссер Владимир Скуйбин). Актер Георгий Юматов в роли Малышева.
4 из 4
Кадр из кинофильма "Офицеры". Актриса Алина Покровская в роли Любы Трофимовой, Георгий Юматов - Алексей Трофимов. Режиссер Владимир Рогов. Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького, 1971 год.
Есть такая профессия
Однажды в послевоенной Москве Юматов с приятелем решили сходить в кино на трофейную ленту. Тогда в кино наряжались. Георгий надел свой парадный морской мундир, и в буфете кинотеатра (да, тогда в кинотеатрах были буфеты!) лоб в лоб столкнулся с Григорием Александровым и Любовью Орловой. Молодой, статный, симпатичный Юматов приглянулся режиссеру, который как раз снимал фильм "Весна". Так бывший бравый матрос получил эпизод в кино у одного из самых главных кинематографистов страны.
Начинающего актера тут же окрестили самородком. Сам Герасимов признал, что учить парня нечему: когда мэтр набирал новый курс во ВГИК, Александров порекомендовал ему прослушать Юматова. Учить режиссер актера ничему не стал, посчитал ненужным, и тут же предложил ему роль в картине "Молодая гвардия", в которой снимал почти всех своих студентов.
Лента оказалась для Юматова судьбоносной: на съемочной площадке молодой человек встретил свою будущую жену Музу Крепкогорскую. В 1947 году Юматов и Красногорская сыграли шикарную свадьбу на 40 человек.
Несмотря на отсутствие профессионального образования, Георгий Юматов снялся в 79 картинах. Солдат, матросов, старпормов, шкиперов ему играть не приходилось – он просто жил в ролях. И сам исполнял множество трюков – переплывал ледяные реки, лихо водил автомобили и даже троллейбусы, скакал верхом и метко стрелял.
А вот рассказывать о войне Юматов не любил, награды носил редко. И после контузии на фронте его часто мучили головные боли и обмороки.
Самой известной работой Юматова стала роль красного командира Алексея Трофимова в картине "Офицеры", а фраза, произнесенная его героем "есть такая профессия – Родину защищать" стала крылатой.
Снимался Георгий Юматов и в Крыму. Первые его крымские фильмы – "Адмирал Ушаков" и "Корабли штурмуют бастионы". Снимали их в Севастополе. В Симферополе Иосиф Хейфиц создает свою картину по рассказу Чехова "В городе С". В Ялте в 1984 году Павел Любимов снимает Юматова в роли генерала, который направляется на лечение в крымский санаторий. По сценарию, герой Юматова, бывший фронтовик, вспоминал свои первые визиты в Крым – защиты в 1941 и освобождения в 1944… Есть мнение, что и здесь Юматов не играл, а проживал себя самого, свою биографию и характер.
Медные трубы
Вместе с сумасшедшей популярностью Юматова, которую очень хорошо показал в своей ленте "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов, росли и гонорары артиста. Но безоблачной жизни мешала семейная жизнь: супруги часто ссорились, сходились и расходились, Муза ревновала к актерской успешности Юматова. Также многое меняло пристрастие актера к выпивке. Последней немало способствовала народная слава: где бы ни появился Юматов, тут же с ним находились желающие пропустить по рюмашке. Юматов не отказывал.
Актер впоследствии очень жалел, что "пропил" роль Сухова в "Белом солнце пустыни" и Павла Корчагина в одноименном фильме.
6 марта 1994 года Георгий Юматов из собственного ружья в ходе ссоры застрелил дворника, который помогал ему похоронить любимую собаку. Народный и заслуженный артист при этом был пьян. Была и версия, что на курок нажала тоже не трезвая Муза Крепкогорская, вину своей женщины актер взял на себя.
Адвокат сумел доказать, что убийство было непредумышленным, а Юматов лишь превысил пределы необходимой обороны. Сидеть Юматову фактически не пришлось, хотя ему могло грозить до 10 лет за решеткой, в 1995 году актер попал под амнистию в честь 50-летия Великой Победы.
Актер вышел на свободу, но режиссеры иметь с ним дела уже не хотели. Юматов начал болеть, бросил пить, стал ходить в церковь. А еще его перестали узнавать на улицах.
4 октября 1997 года заслуженного и народного артиста СССР Юматова не стало. Проститься с ним на Ваганьковское кладбище пришло огромное количество людей.
"Я знала, что Жоржик популярен, но не знала, что настолько", — сказала его вдова.
9 декабря 2013 года в Москве на Фрунзенской набережной открыли памятник героям фильма "Офицеры". Скульптура воспроизводит кадр из ленты, встречу после долгой разлуки двух боевых товарищей Алексея Трофимова и Ивана Вараввы - Юматова и Ланового. Копия памятника установлена также около Екатеринбургского суворовского военного училища.
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПамятник героям фильма "Офицеры" у здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Памятник героям фильма "Офицеры" у здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Читайте также на РИА Новости Крым: