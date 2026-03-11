https://crimea.ria.ru/20260311/odin-chelovek-pogib-i-shestero-raneny-pri-atakakh-vsu-po-khersonskoy-oblasti-1154236112.html
Один человек погиб и шестеро ранены при атаках ВСУ по Херсонской области
Один человек погиб и шестеро ранены при атаках ВСУ по Херсонской области - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Один человек погиб и шестеро ранены при атаках ВСУ по Херсонской области
Один мирный житель погиб и еще шестеро получили ранения при атаках украинских дронов по городам и селам Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T11:51
2026-03-11T11:51
2026-03-11T11:51
херсонская область
атаки всу
владимир сальдо
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новые регионы россии
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0b/1154235691_0:187:1000:750_1920x0_80_0_0_8350794efea1cda7ecf00f859e811bea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и еще шестеро получили ранения при атаках украинских дронов по городам и селам Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в Алешках дрон ВСУ сбросил боеприпас на двух мужчин. Они доставлены в больницу с контузиями и минно-взрывными травмами. В Новой Збурьевке дрон ранил 62-летнего мужчину. По его данным, Алешках и Старая Збурьевка подверглись обстрелу из ствольной артиллерии.Повреждения также зафиксированы в Брилевке, Великой Лепетихе, Каланчаке, Лукьяновке, Малой Лепетихе, Малых Копанях и Новой Маячке.Дроны в течение суток били также по Великой Кардашинке, Великим Копаням, Голой Пристани, Гладковке, Кардашинке, Князе-Григоровке, Костогрызово, Крынкам, Масловке, Новоалександровке, Песчановке, Подлесному, Пролетарке, Раденску, Родному, Солонцам и Тарасовке.Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. В результате погибли шесть человек, 42 получили ранения. Минздрав РФ проводит медицинскую эвакуацию в Москву девяти пострадавших. В области 11 марта объявлен траур. СК возбудил уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260310/pyat-chelovek-stali-zhertvami-vsu-v-khersonskoy-oblasti-1153824091.html
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0b/1154235691_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_4e051a18f688f81940132c5346f5d8c6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, атаки всу, владимир сальдо, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новые регионы россии, новости, новости сво
Один человек погиб и шестеро ранены при атаках ВСУ по Херсонской области
В Херсонской области дроны ВСУ убили одного человека и ранили шестерых - Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и еще шестеро получили ранения при атаках украинских дронов по городам и селам Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В селе Дмитровка Каховского округа в результате удара беспилотника по автомобилю погиб мужчина 1969 года рождения", - написал он в Telegram.
Кроме того, в Алешках дрон ВСУ сбросил боеприпас на двух мужчин. Они доставлены в больницу с контузиями и минно-взрывными травмами. В Новой Збурьевке дрон ранил 62-летнего мужчину.
"В селе Песчаное Новокаховского городского округа в результате удара БПЛА по автомобилю пострадали три человека. Их личности устанавливаются, информация уточняется", - добавил Сальдо.
По его данным, Алешках и Старая Збурьевка подверглись обстрелу из ствольной артиллерии.
Повреждения также зафиксированы в Брилевке, Великой Лепетихе, Каланчаке, Лукьяновке, Малой Лепетихе, Малых Копанях и Новой Маячке.
Дроны в течение суток били также по Великой Кардашинке, Великим Копаням, Голой Пристани, Гладковке, Кардашинке, Князе-Григоровке, Костогрызово, Крынкам, Масловке, Новоалександровке, Песчановке, Подлесному, Пролетарке, Раденску, Родному, Солонцам и Тарасовке.
Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям
в Брянске. В результате погибли шесть человек, 42 получили ранения. Минздрав РФ проводит медицинскую эвакуацию в Москву девяти пострадавших
. В области 11 марта объявлен траур. СК возбудил уголовное дело о теракте
.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.