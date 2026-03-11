https://crimea.ria.ru/20260311/odin-chelovek-pogib-i-shestero-raneny-pri-atakakh-vsu-po-khersonskoy-oblasti-1154236112.html

Один человек погиб и шестеро ранены при атаках ВСУ по Херсонской области

Один человек погиб и шестеро ранены при атаках ВСУ по Херсонской области - РИА Новости Крым, 11.03.2026

Один человек погиб и шестеро ранены при атаках ВСУ по Херсонской области

Один мирный житель погиб и еще шестеро получили ранения при атаках украинских дронов по городам и селам Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 11.03.2026

2026-03-11T11:51

2026-03-11T11:51

2026-03-11T11:51

херсонская область

атаки всу

владимир сальдо

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новые регионы россии

новости

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0b/1154235691_0:187:1000:750_1920x0_80_0_0_8350794efea1cda7ecf00f859e811bea.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и еще шестеро получили ранения при атаках украинских дронов по городам и селам Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в Алешках дрон ВСУ сбросил боеприпас на двух мужчин. Они доставлены в больницу с контузиями и минно-взрывными травмами. В Новой Збурьевке дрон ранил 62-летнего мужчину. По его данным, Алешках и Старая Збурьевка подверглись обстрелу из ствольной артиллерии.Повреждения также зафиксированы в Брилевке, Великой Лепетихе, Каланчаке, Лукьяновке, Малой Лепетихе, Малых Копанях и Новой Маячке.Дроны в течение суток били также по Великой Кардашинке, Великим Копаням, Голой Пристани, Гладковке, Кардашинке, Князе-Григоровке, Костогрызово, Крынкам, Масловке, Новоалександровке, Песчановке, Подлесному, Пролетарке, Раденску, Родному, Солонцам и Тарасовке.Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. В результате погибли шесть человек, 42 получили ранения. Минздрав РФ проводит медицинскую эвакуацию в Москву девяти пострадавших. В области 11 марта объявлен траур. СК возбудил уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260310/pyat-chelovek-stali-zhertvami-vsu-v-khersonskoy-oblasti-1153824091.html

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, атаки всу, владимир сальдо, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новые регионы россии, новости, новости сво