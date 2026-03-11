https://crimea.ria.ru/20260311/oblomki-drona-upali-vo-dvor-mnogokvartirnogo-doma-v-krasnodare-1154253106.html

Обломки дрона упали во двор многоквартирного дома в Краснодаре

Обломки украинского дрона упали во двор многоквартирного дома в Краснодаре. Об этом в Telegram-канале сообщил глава муниципального образования Евгений Наумов. РИА Новости Крым, 11.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Обломки украинского дрона упали во двор многоквартирного дома в Краснодаре. Об этом в Telegram-канале сообщил глава муниципального образования Евгений Наумов.На месте работают специальные и экстренные службы. Пострадавших нет. Угроза повторной атаки БПЛА сохраняется, добавил Евгений Наумов.Часом ранее стало известно, что фрагменты украинского беспилотника попали в многоквартирный дом в Анапе.Также днем в среду сообщалось, что в Адлеровском районе Сочи при падении обломков беспилотника пострадал один человек. Фрагменты повредили крышу частного дома. Пострадавший получил ушибы и ссадины.Утром Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО в среду сбили 22 беспилотника ВСУ над регионами России, в том числе девять – над акваторией Черного моря и Крымом. Кроме того, в ночь на среду средства ПВО уничтожили 185 вражеских дронов над регионами России.Рано утром в среду беспилотники ВСУ атаковали Севастополь. По информации губернатора Михаила Развожаева, девять воздушных целей сбили в районе Северной стороны и Фиолента. Зафиксированы пожары и повреждения домов и машин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ответственность за удар ВСУ по Брянску несут кураторы Киева – МИД РоссииКак Россия ответит на удар ВСУ по Брянску – заявление КремляАгент Киева готовил атаку беспилотниками на военные самолеты РФ

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

