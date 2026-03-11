Рейтинг@Mail.ru
Обломки дрона упали во двор многоквартирного дома в Краснодаре - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Обломки дрона упали во двор многоквартирного дома в Краснодаре
Обломки дрона упали во двор многоквартирного дома в Краснодаре - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Обломки дрона упали во двор многоквартирного дома в Краснодаре
Обломки украинского дрона упали во двор многоквартирного дома в Краснодаре. Об этом в Telegram-канале сообщил глава муниципального образования Евгений Наумов. РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T16:32
2026-03-11T16:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Обломки украинского дрона упали во двор многоквартирного дома в Краснодаре. Об этом в Telegram-канале сообщил глава муниципального образования Евгений Наумов.На месте работают специальные и экстренные службы. Пострадавших нет. Угроза повторной атаки БПЛА сохраняется, добавил Евгений Наумов.Часом ранее стало известно, что фрагменты украинского беспилотника попали в многоквартирный дом в Анапе.Также днем в среду сообщалось, что в Адлеровском районе Сочи при падении обломков беспилотника пострадал один человек. Фрагменты повредили крышу частного дома. Пострадавший получил ушибы и ссадины.Утром Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО в среду сбили 22 беспилотника ВСУ над регионами России, в том числе девять – над акваторией Черного моря и Крымом. Кроме того, в ночь на среду средства ПВО уничтожили 185 вражеских дронов над регионами России.Рано утром в среду беспилотники ВСУ атаковали Севастополь. По информации губернатора Михаила Развожаева, девять воздушных целей сбили в районе Северной стороны и Фиолента. Зафиксированы пожары и повреждения домов и машин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ответственность за удар ВСУ по Брянску несут кураторы Киева – МИД РоссииКак Россия ответит на удар ВСУ по Брянску – заявление КремляАгент Киева готовил атаку беспилотниками на военные самолеты РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Обломки украинского дрона упали во двор многоквартирного дома в Краснодаре. Об этом в Telegram-канале сообщил глава муниципального образования Евгений Наумов.
"В Прикубанском округе Краснодара на придомовой территории МКД найдены обломки БПЛА", – сказано в сообщении.
На месте работают специальные и экстренные службы. Пострадавших нет. Угроза повторной атаки БПЛА сохраняется, добавил Евгений Наумов.
Часом ранее стало известно, что фрагменты украинского беспилотника попали в многоквартирный дом в Анапе.
Также днем в среду сообщалось, что в Адлеровском районе Сочи при падении обломков беспилотника пострадал один человек. Фрагменты повредили крышу частного дома. Пострадавший получил ушибы и ссадины.
Утром Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО в среду сбили 22 беспилотника ВСУ над регионами России, в том числе девять – над акваторией Черного моря и Крымом. Кроме того, в ночь на среду средства ПВО уничтожили 185 вражеских дронов над регионами России.
Рано утром в среду беспилотники ВСУ атаковали Севастополь. По информации губернатора Михаила Развожаева, девять воздушных целей сбили в районе Северной стороны и Фиолента. Зафиксированы пожары и повреждения домов и машин.
