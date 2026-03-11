Рейтинг@Mail.ru
Новые землетрясения произошли в Турции и Туркменистане – что известно - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260311/novye-zemletryaseniya-proizoshli-v-turtsii-i-turkmenistane--chto-izvestno-1154245390.html
Новые землетрясения произошли в Турции и Туркменистане – что известно
Новые землетрясения произошли в Турции и Туркменистане – что известно - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Новые землетрясения произошли в Турции и Туркменистане – что известно
Землетрясение магнитудой 5.2 балла зафиксировано в Туркменистане в среду, кроме того, новая серия подземных толчков с максимальной магнитудой до 4 баллов... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T13:47
2026-03-11T14:57
турция
новости
землетрясение
туркменистан
европейский средиземноморский сейсмологический центр
сейсмология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737162_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7af72b0b52ff5074d1114d0083c357e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5.2 балла зафиксировано в Туркменистане в среду, кроме того, новая серия подземных толчков с максимальной магнитудой до 4 баллов произошла в Турции. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, землетрясение в Туркменистане произошло в 7.55 по всемирному времени или в 10.55 – по московскому.Очаг залегал на глубине 10 километров, в 60 км к северо-западу от туркменского Балканабата с населением в 87 тысяч человек и в 321 км от 131-тысячного иранского города Гонбад-э-Кавуса.Также, по данным сейсмоцентра, серия толчков произошла в среду в западной, восточной и центральной Турции. Всего с раннего утра в регионе зафиксировано около 40 толчков разной магнитуды. Подземный "удар" максимальной силы произошел в 07:42 по московскому времени, в 32 км к северо-западу от 280-тысячного города Меркезефенди, его магнитуда составила 4 балла.О пострадавших или разрушениях инфраструктуры ни в одном из случаев к этому времени не сообщается.Около 50 подземных толков зафиксированы в западной, восточной и центральной частях Турции накануне. Магнитуда самого мощного толчка достигла 4.2. балла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции произошло землетрясение рядом с одним из курортовМагнитные бури могут стать спусковым крючком для нового землетрясенияПочему ученые не могут предсказать землетрясения
турция
туркменистан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737162_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_19a5509097d0657ce0c97c7a0ada0b3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, новости, землетрясение, туркменистан, европейский средиземноморский сейсмологический центр, сейсмология
Новые землетрясения произошли в Турции и Туркменистане – что известно

Новые землетрясения магнитудой 5,2 и 4 произошли в Туркменистане и Турции

13:47 11.03.2026 (обновлено: 14:57 11.03.2026)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5.2 балла зафиксировано в Туркменистане в среду, кроме того, новая серия подземных толчков с максимальной магнитудой до 4 баллов произошла в Турции. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.
По данным сейсмологов, землетрясение в Туркменистане произошло в 7.55 по всемирному времени или в 10.55 – по московскому.
Очаг залегал на глубине 10 километров, в 60 км к северо-западу от туркменского Балканабата с населением в 87 тысяч человек и в 321 км от 131-тысячного иранского города Гонбад-э-Кавуса.
Также, по данным сейсмоцентра, серия толчков произошла в среду в западной, восточной и центральной Турции. Всего с раннего утра в регионе зафиксировано около 40 толчков разной магнитуды. Подземный "удар" максимальной силы произошел в 07:42 по московскому времени, в 32 км к северо-западу от 280-тысячного города Меркезефенди, его магнитуда составила 4 балла.
О пострадавших или разрушениях инфраструктуры ни в одном из случаев к этому времени не сообщается.
Около 50 подземных толков зафиксированы в западной, восточной и центральной частях Турции накануне. Магнитуда самого мощного толчка достигла 4.2. балла.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Турции произошло землетрясение рядом с одним из курортов
Магнитные бури могут стать спусковым крючком для нового землетрясения
Почему ученые не могут предсказать землетрясения
 
ТурцияНовостиЗемлетрясениеТуркменистанЕвропейский средиземноморский сейсмологический центрСейсмология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:01В Симферопольском цирке назначена исполняющая обязанности директора
15:49В Сочи отражают атаку беспилотников ВСУ
15:28Российская лыжница принесла сборной РФ четвертое золото на Паралимпиаде
15:19Фрагменты БПЛА попали в многоквартирный дом в Анапе
14:56Путин поручил создавать современную производственную базу в колледжах
14:38Любовь к родине: Кравцов оценил воспитательную роль Нового Херсонеса
14:35В Севастополе закрыли рейд
14:30Грозит ли Трампу импичмент на фоне эскалации на Ближнем Востоке
14:20Россия вошла в мировую десятку по качеству образования – Кравцов
14:13Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
14:02Почему при снижении инфляции цены растут
13:47Новые землетрясения произошли в Турции и Туркменистане – что известно
13:27В Крыму реконструируют четыре подстанции в этом году
13:19Как долго в России продлятся ограничения интернета
13:12В Крыму рассматривают перспективу ввода новых месторождений газа
13:06Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
12:59ВТБ подсчитал, какие суммы россияне хотят вернуть по "тревожной кнопке"
12:53Дроны атаковали автомобили с гражданскими в Белгородской области
12:48Крым в тренде – число бронирований на лето выросло до 40%
12:38Путин присвоил рядовому из Самары звание Героя РФ за подвиг в Донбассе
Лента новостейМолния