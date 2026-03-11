https://crimea.ria.ru/20260311/novye-zemletryaseniya-proizoshli-v-turtsii-i-turkmenistane--chto-izvestno-1154245390.html

Новые землетрясения произошли в Турции и Туркменистане – что известно

Новые землетрясения произошли в Турции и Туркменистане – что известно - РИА Новости Крым, 11.03.2026

Новые землетрясения произошли в Турции и Туркменистане – что известно

Землетрясение магнитудой 5.2 балла зафиксировано в Туркменистане в среду, кроме того, новая серия подземных толчков с максимальной магнитудой до 4 баллов... РИА Новости Крым, 11.03.2026

2026-03-11T13:47

2026-03-11T13:47

2026-03-11T14:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5.2 балла зафиксировано в Туркменистане в среду, кроме того, новая серия подземных толчков с максимальной магнитудой до 4 баллов произошла в Турции. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, землетрясение в Туркменистане произошло в 7.55 по всемирному времени или в 10.55 – по московскому.Очаг залегал на глубине 10 километров, в 60 км к северо-западу от туркменского Балканабата с населением в 87 тысяч человек и в 321 км от 131-тысячного иранского города Гонбад-э-Кавуса.Также, по данным сейсмоцентра, серия толчков произошла в среду в западной, восточной и центральной Турции. Всего с раннего утра в регионе зафиксировано около 40 толчков разной магнитуды. Подземный "удар" максимальной силы произошел в 07:42 по московскому времени, в 32 км к северо-западу от 280-тысячного города Меркезефенди, его магнитуда составила 4 балла.О пострадавших или разрушениях инфраструктуры ни в одном из случаев к этому времени не сообщается.Около 50 подземных толков зафиксированы в западной, восточной и центральной частях Турции накануне. Магнитуда самого мощного толчка достигла 4.2. балла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции произошло землетрясение рядом с одним из курортовМагнитные бури могут стать спусковым крючком для нового землетрясенияПочему ученые не могут предсказать землетрясения

