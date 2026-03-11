https://crimea.ria.ru/20260311/novoe-kontrnastuplenie-vsu-kogda-ono-vozmozhno-i-chimi-silami-1153832248.html

Новое "контрнаступление" ВСУ: когда оно возможно и чьими силами

Новое "контрнаступление" ВСУ: когда оно возможно и чьими силами

ВСУ готовятся к весенне-летней наступательной кампании, а точнее – военной провокации. Киев может провести ее силами иностранных наемников и опытных кадровых... РИА Новости Крым, 11.03.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/17/1146649292_0:10:1080:618_1920x0_80_0_0_2e36990e7069a106addad3784186c41c.jpg

ВСУ готовятся к весенне-летней наступательной кампании силами наемников и мобилизованных - Манойло ВСУ готовятся к весенне-летней наступательной кампании силами наемников и мобилизованных - Манойло audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. ВСУ готовятся к весенне-летней наступательной кампании, а точнее – военной провокации. Киев может провести ее силами иностранных наемников и опытных кадровых украинских частей, которые на передовой заменят мобилизованные военнослужащие. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Он напомнил, что "Европа совсем недавно заново накачала Украину большим количеством оружия и боеприпасов", так что в этом смысле у Киева все в порядке.По его мнению, на это указывает и огромное количество иностранных наемников, которые в последнее время активно вербуются по всему миру, в том числе в Африке и Латинской Америке."Недавно мы рассказывали о схеме, по которой оптом закупаются боевики и наемники у наркокартелей в Латинской Америке, и как эта схема работает через Боготу, столицу Колумбии, при содействии оперативного директора ЦРУ и управления по контролю за оборотом наркотиков США... Представители украинского военного атташе формируют там наемнические подразделения. Для чего? Ну, не для того, чтоб сидеть в обороне. Вероятно, будут проводить какую-то военную провокацию", – предположил политолог.Участвовать в очередной провокационной военной операции Киева, по мнению эксперта, будут также опытные украинские военнослужащие, которых для подготовки отзовут с передовой в тыл."Идет лихорадочная подготовка в тылу, доукомплектовываются прежние подразделения, формируются новые с оружием западного производства", – заметил Манойло.А затыкать бреши на фронте будут "неподготовленной живой силой", которую уже собирают в условиях ужесточившейся мобилизации, добавил он.Усиление мобилизации на Украине, по мнению эксперта, является и признаком отчаяния Киева в связи с катастрофической нехваткой сил на фронте.Однако в нынешней ситуации в зоне СВО, где армия России уверенно идет вперед, с учетом эскалации на Ближнем Востоке, которая перетягивает на себя внимание США и Европы, "попытка вести ВСУ в наступление жизненно необходима киевскому режиму" во главе с Владимиром Зеленским, независимо от того "насколько много у него живой силы и как она подготовлена", считает Манойло.При этом называть готовящуюся операцию контрнаступлением ВСУ он не считает верным.Ранее ряд Telegram-каналов, а также СМИ со ссылкой на источники распространили информацию о том, что ВСУ "начали подготовку к весеннему контрнаступлению" на Белгородскую область.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский истребитель Су-27 сбили Воздушно-космические силы РоссииОтменят ли режим КТО в приграничных регионах – ответ БортниковаУкраинец пытался сбежать от мобилизации в Румынию на дельтаплане

