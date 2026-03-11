Рейтинг@Mail.ru
Новое "контрнаступление" ВСУ: когда оно возможно и чьими силами - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260311/novoe-kontrnastuplenie-vsu-kogda-ono-vozmozhno-i-chimi-silami-1153832248.html
Новое "контрнаступление" ВСУ: когда оно возможно и чьими силами
Новое "контрнаступление" ВСУ: когда оно возможно и чьими силами - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Новое "контрнаступление" ВСУ: когда оно возможно и чьими силами
ВСУ готовятся к весенне-летней наступательной кампании, а точнее – военной провокации. Киев может провести ее силами иностранных наемников и опытных кадровых... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T06:06
2026-03-11T06:32
радио "спутник в крыму"
украина
всу (вооруженные силы украины)
контрнаступление всу
мнения
белгородская область
безопасность
андрей манойло
новости сво
коллективный запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/17/1146649292_0:10:1080:618_1920x0_80_0_0_2e36990e7069a106addad3784186c41c.jpg
ВСУ готовятся к весенне-летней наступательной кампании силами наемников и мобилизованных - Манойло
ВСУ готовятся к весенне-летней наступательной кампании силами наемников и мобилизованных - Манойло
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. ВСУ готовятся к весенне-летней наступательной кампании, а точнее – военной провокации. Киев может провести ее силами иностранных наемников и опытных кадровых украинских частей, которые на передовой заменят мобилизованные военнослужащие. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Он напомнил, что "Европа совсем недавно заново накачала Украину большим количеством оружия и боеприпасов", так что в этом смысле у Киева все в порядке.По его мнению, на это указывает и огромное количество иностранных наемников, которые в последнее время активно вербуются по всему миру, в том числе в Африке и Латинской Америке."Недавно мы рассказывали о схеме, по которой оптом закупаются боевики и наемники у наркокартелей в Латинской Америке, и как эта схема работает через Боготу, столицу Колумбии, при содействии оперативного директора ЦРУ и управления по контролю за оборотом наркотиков США... Представители украинского военного атташе формируют там наемнические подразделения. Для чего? Ну, не для того, чтоб сидеть в обороне. Вероятно, будут проводить какую-то военную провокацию", – предположил политолог.Участвовать в очередной провокационной военной операции Киева, по мнению эксперта, будут также опытные украинские военнослужащие, которых для подготовки отзовут с передовой в тыл."Идет лихорадочная подготовка в тылу, доукомплектовываются прежние подразделения, формируются новые с оружием западного производства", – заметил Манойло.А затыкать бреши на фронте будут "неподготовленной живой силой", которую уже собирают в условиях ужесточившейся мобилизации, добавил он.Усиление мобилизации на Украине, по мнению эксперта, является и признаком отчаяния Киева в связи с катастрофической нехваткой сил на фронте.Однако в нынешней ситуации в зоне СВО, где армия России уверенно идет вперед, с учетом эскалации на Ближнем Востоке, которая перетягивает на себя внимание США и Европы, "попытка вести ВСУ в наступление жизненно необходима киевскому режиму" во главе с Владимиром Зеленским, независимо от того "насколько много у него живой силы и как она подготовлена", считает Манойло.При этом называть готовящуюся операцию контрнаступлением ВСУ он не считает верным.Ранее ряд Telegram-каналов, а также СМИ со ссылкой на источники распространили информацию о том, что ВСУ "начали подготовку к весеннему контрнаступлению" на Белгородскую область.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский истребитель Су-27 сбили Воздушно-космические силы РоссииОтменят ли режим КТО в приграничных регионах – ответ БортниковаУкраинец пытался сбежать от мобилизации в Румынию на дельтаплане
https://crimea.ria.ru/20260304/zrada-ot-soyuznikov-boris-dzhonson-sdelal-neozhidannoe-zayavlenie-o-kryme-1153687637.html
украина
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/17/1146649292_0:0:949:712_1920x0_80_0_0_3890167f1130fedd22529e16a88f752c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, мнения, белгородская область, безопасность, андрей манойло, новости сво, коллективный запад, западная помощь украине, поставки западного оружия украине
Новое "контрнаступление" ВСУ: когда оно возможно и чьими силами

ВСУ готовятся к наступательной кампании силами наемников и опытных боевиков - эксперт

06:06 11.03.2026 (обновлено: 06:32 11.03.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. ВСУ готовятся к весенне-летней наступательной кампании, а точнее – военной провокации. Киев может провести ее силами иностранных наемников и опытных кадровых украинских частей, которые на передовой заменят мобилизованные военнослужащие. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
ВСУ готовятся к весенне-летней наступательной кампании силами наемников и мобилизованных - Манойло
06:06
Он напомнил, что "Европа совсем недавно заново накачала Украину большим количеством оружия и боеприпасов", так что в этом смысле у Киева все в порядке.
"И вполне вероятно, что (ВСУ – ред.) готовятся к весенне-летней наступательной кампании", – сказал Манойло.
По его мнению, на это указывает и огромное количество иностранных наемников, которые в последнее время активно вербуются по всему миру, в том числе в Африке и Латинской Америке.
"Недавно мы рассказывали о схеме, по которой оптом закупаются боевики и наемники у наркокартелей в Латинской Америке, и как эта схема работает через Боготу, столицу Колумбии, при содействии оперативного директора ЦРУ и управления по контролю за оборотом наркотиков США... Представители украинского военного атташе формируют там наемнические подразделения. Для чего? Ну, не для того, чтоб сидеть в обороне. Вероятно, будут проводить какую-то военную провокацию", – предположил политолог.
Участвовать в очередной провокационной военной операции Киева, по мнению эксперта, будут также опытные украинские военнослужащие, которых для подготовки отзовут с передовой в тыл.
"Идет лихорадочная подготовка в тылу, доукомплектовываются прежние подразделения, формируются новые с оружием западного производства", – заметил Манойло.
А затыкать бреши на фронте будут "неподготовленной живой силой", которую уже собирают в условиях ужесточившейся мобилизации, добавил он.
Усиление мобилизации на Украине, по мнению эксперта, является и признаком отчаяния Киева в связи с катастрофической нехваткой сил на фронте.
Однако в нынешней ситуации в зоне СВО, где армия России уверенно идет вперед, с учетом эскалации на Ближнем Востоке, которая перетягивает на себя внимание США и Европы, "попытка вести ВСУ в наступление жизненно необходима киевскому режиму" во главе с Владимиром Зеленским, независимо от того "насколько много у него живой силы и как она подготовлена", считает Манойло.
При этом называть готовящуюся операцию контрнаступлением ВСУ он не считает верным.
"То, что у нас в СМИ называют "контрнаступом Украины", на самом деле является наступательными операциями. Никакого контрнаступления нет. Украинская сторона периодически готовит наступательные операции, локальные как правило, и пытается их проводить. Но каждый раз получает по сопатке", – заключил эксперт.
Ранее ряд Telegram-каналов, а также СМИ со ссылкой на источники распространили информацию о том, что ВСУ "начали подготовку к весеннему контрнаступлению" на Белгородскую область.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украинский истребитель Су-27 сбили Воздушно-космические силы России
Отменят ли режим КТО в приграничных регионах – ответ Бортникова
Украинец пытался сбежать от мобилизации в Румынию на дельтаплане
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
4 марта, 15:06
"Зрада" от союзников: Борис Джонсон сделал неожиданное заявление о Крыме
 
Радио "Спутник в Крыму"УкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Контрнаступление ВСУМненияБелгородская областьБезопасностьАндрей МанойлоНовости СВОКоллективный ЗападЗападная помощь УкраинеПоставки западного оружия Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:22Суд отказал экс-премьеру Крыма Бальбеку в жалобе на заочный арест
09:14В Крыму и на Кубани активизировались клещи
08:48Аренда квартир в Крыму: как изменились цены
08:22Огонь, вода и медные трубы Георгия Юматова
08:11Не мужик с бензопилой: как в Крыму надо обрезать деревья весной
07:56185 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
07:43Крупный ландшафтный пожар на западе Крыма потушили
07:35В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
07:33В Крыму стартовал автопробег в честь 12-летия воссоединения с Россией
07:18Атака ВСУ на Севастополь продолжается – что известно к этому часу
07:16Снова наличные: что стоит за сокращением безнала в России
07:02Массированная атака ВСУ на Ростовскую область - что известно
06:41ЕГЭ под родительским контролем: как в Крыму готовятся к экзаменам
06:13Новая атака ВСУ на Севастополь: сбито пять воздушных целей
06:06Новое "контрнаступление" ВСУ: когда оно возможно и чьими силами
05:51Над Севастополем работает ПВО
05:47В Севастополе объявлена воздушная тревога
00:01Весна пришла: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 11 марта
22:48Атака на Брянск и пожар в гимназии в Севастополе: главное за день
Лента новостейМолния