Новая атака ВСУ на Севастополь: сбито пять воздушных целей
Новая атака ВСУ на Севастополь: сбито пять воздушных целей - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Новая атака ВСУ на Севастополь: сбито пять воздушных целей
Пять воздушных целей уничтожено над Севастополем утром во вторник. В регионе продолжается отражение украинской атаки. Об этом предупредил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T06:13
2026-03-11T06:13
2026-03-11T06:29
севастополь
михаил развожаев
атаки всу
атаки всу на крым
воздушная тревога в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
пво
всу (вооруженные силы украины)
новости севастополя
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Пять воздушных целей уничтожено над Севастополем утром во вторник. В регионе продолжается отражение украинской атаки. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Воздушная тревога в Севастополе была объявлена утром в среду. Сирены в городе включили в 5:43. Над регионом работает ПВО.По информации Спасательной службы, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, добавил губернатор и призвал ️жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
06:13 11.03.2026 (обновлено: 06:29 11.03.2026)