Не мужик с бензопилой: как в Крыму надо обрезать деревья весной

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Обрезка деревьев – необходимая процедура весеннего периода, которую регулярно проводят на улицах крымских городов. При этом сейчас специалистам приходится сначала исправлять ошибки прошлых десятилетий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор Ботанического сада им. Багрова, заведующая кафедрой садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования КФУ им. Вернадского Анна Репецкая.Она обозначила, что в Крыму сейчас специалисты вынуждены в первую очередь решать проблему прошлого, когда на протяжении 20-30 лет отсутствовали нормальные условия эксплуатации зеленых насаждений.По словам специалиста, растения должны формироваться постоянно, с момента выхода из питомника. Мероприятия по обрезке, подкормке и защите от вредителей должны проводиться регулярно, и тогда будут хорошие, красивые и полезные насаждения.По ее мнению, при обрезке таких деревьев существуют более грамотные и менее грамотные подходы."Растение питается за счет процесса фотосинтеза, и если обрезать все мелкие побеги и ветви, где формируется ассимиляционный, то есть листовой аппарат, оставив один ствол и две-три крупные ветви, то ничего хорошего не произойдет, потому что растению просто не будет возможности питаться. Отсутствие кроны ведет к тому, что разрушается древесина. И то дерево, которое обрезали, погибнет быстрее, чем то, которое не обрезали", - предостерегла она.Анна Репецкая также добавила, что обрезка взрослых деревьев должна происходить в несколько этапов.
08:11 11.03.2026 (обновлено: 08:54 11.03.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым.
Обрезка деревьев – необходимая процедура весеннего периода, которую регулярно проводят на улицах крымских городов. При этом сейчас специалистам приходится сначала исправлять ошибки прошлых десятилетий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала директор Ботанического сада им. Багрова, заведующая кафедрой садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования КФУ им. Вернадского Анна Репецкая.
"К каждому дереву должен быть свой подход. И к каждому виду растений... Какие-то растения выдерживают и нуждаются в более глубокой обрезке, какие-то – нет", - отметила она.
Она обозначила, что в Крыму сейчас специалисты вынуждены в первую очередь решать проблему прошлого, когда на протяжении 20-30 лет отсутствовали нормальные условия эксплуатации зеленых насаждений.
"Последние годы стали проводить агротехнические мероприятия, но те 20-30 лет "безвременья", в которых мы жили, они повлияли на этот аспект нашего существования", - подчеркнула она
По словам специалиста, растения должны формироваться постоянно, с момента выхода из питомника. Мероприятия по обрезке, подкормке и защите от вредителей должны проводиться регулярно, и тогда будут хорошие, красивые и полезные насаждения.
"А если дерево не обрезалось 30 лет, оно уже достигло значительных размеров, и порой представляет угрозу для жизни людей в результате падения крупных веток", - поделилась Репецкая.
По ее мнению, при обрезке таких деревьев существуют более грамотные и менее грамотные подходы.
"Растение питается за счет процесса фотосинтеза, и если обрезать все мелкие побеги и ветви, где формируется ассимиляционный, то есть листовой аппарат, оставив один ствол и две-три крупные ветви, то ничего хорошего не произойдет, потому что растению просто не будет возможности питаться. Отсутствие кроны ведет к тому, что разрушается древесина. И то дерево, которое обрезали, погибнет быстрее, чем то, которое не обрезали", - предостерегла она.
Анна Репецкая также добавила, что обрезка взрослых деревьев должна происходить в несколько этапов.
"Сначала обрезают 2-3 скелетные ветви, оставляя часть кроны. На следующий год - следующие 2-3 ветви. При этом резать нужно так, чтобы не сформировалась асимметричная крона, чтобы не было угрозы падения, чтобы не увеличилась парусность. Но делать это должны специалисты, которые управляют этим процессом, а не просто мужик с бензопилой на вышке", - подчеркнула директор Ботанического сада.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.