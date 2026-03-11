https://crimea.ria.ru/20260311/ne-muzhik-s-benzopiloy-kak-v-krymu-nado-obrezat-derevya-vesnoy-1153834643.html

Не мужик с бензопилой: как в Крыму надо обрезать деревья весной

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Обрезка деревьев – необходимая процедура весеннего периода, которую регулярно проводят на улицах крымских городов. При этом сейчас специалистам приходится сначала исправлять ошибки прошлых десятилетий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор Ботанического сада им. Багрова, заведующая кафедрой садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования КФУ им. Вернадского Анна Репецкая.Она обозначила, что в Крыму сейчас специалисты вынуждены в первую очередь решать проблему прошлого, когда на протяжении 20-30 лет отсутствовали нормальные условия эксплуатации зеленых насаждений.По словам специалиста, растения должны формироваться постоянно, с момента выхода из питомника. Мероприятия по обрезке, подкормке и защите от вредителей должны проводиться регулярно, и тогда будут хорошие, красивые и полезные насаждения.По ее мнению, при обрезке таких деревьев существуют более грамотные и менее грамотные подходы."Растение питается за счет процесса фотосинтеза, и если обрезать все мелкие побеги и ветви, где формируется ассимиляционный, то есть листовой аппарат, оставив один ствол и две-три крупные ветви, то ничего хорошего не произойдет, потому что растению просто не будет возможности питаться. Отсутствие кроны ведет к тому, что разрушается древесина. И то дерево, которое обрезали, погибнет быстрее, чем то, которое не обрезали", - предостерегла она.Анна Репецкая также добавила, что обрезка взрослых деревьев должна происходить в несколько этапов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

