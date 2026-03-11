https://crimea.ria.ru/20260311/nad-sevastopolem-rabotaet-pvo-1153841427.html

Над Севастополем работает ПВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают атаку украинских боевиков - над городом работают системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Воздушная тревога в Севастополе была объявлена утром в среду. Сирены в городе включили в 5:43.В ночь на вторник средства ПВО сбили над Крымом девять вражеских беспилотников. В течение дня над регионами России уничтожены 35 вражеских беспилотников, в том числе 10 – над Крымом и Азовским морем, сообщали в Минобороны РФ. Вечером над полуостровом и Черным морем сбили еще 19 БПЛА.В Херсонской области за последние сутки из-за атак дронов ВСУ по гражданским автомобилям и селам один мужчина погиб и еще четверо получили ранения. Воздушная тревога днем также звучала в Сочи, временно приостанавливал работу аэропорт.Вечером 10 марта ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. В результате шесть человек погибли и 37 ранены.В Севастополе после пятничной атаки ВСУ ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

