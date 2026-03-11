https://crimea.ria.ru/20260311/na-yuge-rossii-atakovany-stantsii-gazproma-1154254740.html
На юге России атакованы станции "Газпрома"
На юге России атакованы станции "Газпрома" - РИА Новости Крым, 11.03.2026
На юге России атакованы станции "Газпрома"
На юге России трижды были атакованы объекты газотранспортной инфраструктуры – компрессорные станции "Береговая", "Казачья" и "Русская". Через эти станции... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T17:13
2026-03-11T17:13
2026-03-11T17:47
На юге России атакованы станции "Газпрома"
Воздушный налет на объекты "Газпрома" на юге России – атакованы три компрессорные станции
17:13 11.03.2026 (обновлено: 17:47 11.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. На юге России трижды были атакованы объекты газотранспортной инфраструктуры – компрессорные станции "Береговая", "Казачья" и "Русская". Через эти станции проходят экспортные поставки газа по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". Об этом сообщает пресс-служба "Газпрома".
"Сегодня в очередной раз средствами воздушного нападения был атакован объект газотранспортной инфраструктуры на юге России – компрессорная станция "Русская", – сказано в сообщении.
Накануне были зафиксированы атаки на компрессорных станциях "Береговая" и "Казачья". Всего за последние две недели, начиная с 24 февраля, объекты "Газпрома" на юге России подверглись атакам 12 раз, уточнили в компании.
"Эти объекты относятся к критически важной энергетической инфраструктуре и обеспечивают надежность экспортных поставок газа по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". Все атаки отражены", – добавили в компании.
Британские и украинские спецслужбы готовят диверсии против газопровода "Турецкий поток",
заявлял директор ФСБ Александр Бортников на 57-м заседании СОРБ в Самарканде осенью прошлого года.
11 января прошлого года
киевский режим уже предпринимал попытку ударить девятью БПЛА по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". Все дроны были сбиты, но обломки одного из них упали на здание и оборудование газоизмерительной станции. Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование.
В марте
три украинских беспилотника атаковали компрессорную станцию "Русская". В апреле
Киев повторил попытку и атаковал станцию энергоснабжения "Турецкого потока" на Кубани. Ущерба станции допущено не было.
26 сентября 2022 года произошли взрывы на двух российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В марте 2023 года немецкие СМИ писали о причастности к инциденту
украинской компании. В августе 2025 года в Италии задержали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков".
Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам
на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
