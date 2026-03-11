https://crimea.ria.ru/20260311/na-yuge-rossii-atakovany-stantsii-gazproma-1154254740.html

На юге России атакованы станции "Газпрома"

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. На юге России трижды были атакованы объекты газотранспортной инфраструктуры – компрессорные станции "Береговая", "Казачья" и "Русская". Через эти станции проходят экспортные поставки газа по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". Об этом сообщает пресс-служба "Газпрома".Накануне были зафиксированы атаки на компрессорных станциях "Береговая" и "Казачья". Всего за последние две недели, начиная с 24 февраля, объекты "Газпрома" на юге России подверглись атакам 12 раз, уточнили в компании.Британские и украинские спецслужбы готовят диверсии против газопровода "Турецкий поток", заявлял директор ФСБ Александр Бортников на 57-м заседании СОРБ в Самарканде осенью прошлого года.11 января прошлого года киевский режим уже предпринимал попытку ударить девятью БПЛА по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". Все дроны были сбиты, но обломки одного из них упали на здание и оборудование газоизмерительной станции. Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование.В марте три украинских беспилотника атаковали компрессорную станцию "Русская". В апреле Киев повторил попытку и атаковал станцию энергоснабжения "Турецкого потока" на Кубани. Ущерба станции допущено не было.26 сентября 2022 года произошли взрывы на двух российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В марте 2023 года немецкие СМИ писали о причастности к инциденту украинской компании. В августе 2025 года в Италии задержали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков". Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ рассматривает возможность расширения поставок газа в Казахстан – ПутинЧто значило заявление Путина об угрозах "Турецкому" и "Голубому" потокамФСБ ликвидировала диверсанта при попытке подорвать газовый объект

