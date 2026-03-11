Рейтинг@Mail.ru
На юге России атакованы станции "Газпрома" - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260311/na-yuge-rossii-atakovany-stantsii-gazproma-1154254740.html
На юге России атакованы станции "Газпрома"
На юге России атакованы станции "Газпрома" - РИА Новости Крым, 11.03.2026
На юге России атакованы станции "Газпрома"
На юге России трижды были атакованы объекты газотранспортной инфраструктуры – компрессорные станции "Береговая", "Казачья" и "Русская". Через эти станции... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T17:13
2026-03-11T17:47
газпром
газ
газоснабжение
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/13/1132186739_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08b633d4791d859f89bad93c10c9526e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. На юге России трижды были атакованы объекты газотранспортной инфраструктуры – компрессорные станции "Береговая", "Казачья" и "Русская". Через эти станции проходят экспортные поставки газа по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". Об этом сообщает пресс-служба "Газпрома".Накануне были зафиксированы атаки на компрессорных станциях "Береговая" и "Казачья". Всего за последние две недели, начиная с 24 февраля, объекты "Газпрома" на юге России подверглись атакам 12 раз, уточнили в компании.Британские и украинские спецслужбы готовят диверсии против газопровода "Турецкий поток", заявлял директор ФСБ Александр Бортников на 57-м заседании СОРБ в Самарканде осенью прошлого года.11 января прошлого года киевский режим уже предпринимал попытку ударить девятью БПЛА по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". Все дроны были сбиты, но обломки одного из них упали на здание и оборудование газоизмерительной станции. Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование.В марте три украинских беспилотника атаковали компрессорную станцию "Русская". В апреле Киев повторил попытку и атаковал станцию энергоснабжения "Турецкого потока" на Кубани. Ущерба станции допущено не было.26 сентября 2022 года произошли взрывы на двух российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В марте 2023 года немецкие СМИ писали о причастности к инциденту украинской компании. В августе 2025 года в Италии задержали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков". Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ рассматривает возможность расширения поставок газа в Казахстан – ПутинЧто значило заявление Путина об угрозах "Турецкому" и "Голубому" потокамФСБ ликвидировала диверсанта при попытке подорвать газовый объект
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/13/1132186739_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fa7ba183aeb564fd39d7823d21ca616.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
газпром, газ, газоснабжение, новости, происшествия
На юге России атакованы станции "Газпрома"

Воздушный налет на объекты "Газпрома" на юге России – атакованы три компрессорные станции

17:13 11.03.2026 (обновлено: 17:47 11.03.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. На юге России трижды были атакованы объекты газотранспортной инфраструктуры – компрессорные станции "Береговая", "Казачья" и "Русская". Через эти станции проходят экспортные поставки газа по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". Об этом сообщает пресс-служба "Газпрома".

"Сегодня в очередной раз средствами воздушного нападения был атакован объект газотранспортной инфраструктуры на юге России – компрессорная станция "Русская", – сказано в сообщении.

Накануне были зафиксированы атаки на компрессорных станциях "Береговая" и "Казачья". Всего за последние две недели, начиная с 24 февраля, объекты "Газпрома" на юге России подверглись атакам 12 раз, уточнили в компании.

"Эти объекты относятся к критически важной энергетической инфраструктуре и обеспечивают надежность экспортных поставок газа по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". Все атаки отражены", – добавили в компании.

Британские и украинские спецслужбы готовят диверсии против газопровода "Турецкий поток", заявлял директор ФСБ Александр Бортников на 57-м заседании СОРБ в Самарканде осенью прошлого года.
11 января прошлого года киевский режим уже предпринимал попытку ударить девятью БПЛА по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". Все дроны были сбиты, но обломки одного из них упали на здание и оборудование газоизмерительной станции. Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование.
В марте три украинских беспилотника атаковали компрессорную станцию "Русская". В апреле Киев повторил попытку и атаковал станцию энергоснабжения "Турецкого потока" на Кубани. Ущерба станции допущено не было.
26 сентября 2022 года произошли взрывы на двух российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В марте 2023 года немецкие СМИ писали о причастности к инциденту украинской компании. В августе 2025 года в Италии задержали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков". Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
РФ рассматривает возможность расширения поставок газа в Казахстан – Путин
Что значило заявление Путина об угрозах "Турецкому" и "Голубому" потокам
ФСБ ликвидировала диверсанта при попытке подорвать газовый объект
 
ГазпромГазГазоснабжениеНовостиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:48В российских школах переоборудуют кабинеты
18:24Спрос на Крым на майские праздники растет
18:12Атака на газовоз "Арктик Метагаз" – оценка МИД и детали инцидента
17:43Атакой на станции "Газпрома" Киев хочет остановить поставки газа в Европу
17:26В Сочи обломки БПЛА упали на многоэтажку – начался пожар
17:13На юге России атакованы станции "Газпрома"
17:08Когда в России вступит в силу закон об ответственности маркетплейсов
16:52На трассе в Крыму автобус въехал в иномарку – водителя зажало в салоне
16:39В Москва-реке нашли тело одного из трех пропавших подростков
16:32Обломки дрона упали во двор многоквартирного дома в Краснодаре
16:25Крупнейшее землетрясение и авария на АЭС – 15 лет трагедии в Японии
16:19Увеличилось число погибших при ракетном ударе ВСУ по Брянску
16:16Ответственность за удар ВСУ по Брянску несут кураторы Киева – МИД России
16:10В ДТП на трассе "Таврида" в Крыму погиб 40-летний мотоциклист
16:01В Симферопольском цирке назначена исполняющая обязанности директора
15:49В Сочи отражают атаку беспилотников ВСУ
15:28Российская лыжница принесла сборной РФ четвертое золото на Паралимпиаде
15:19Фрагменты БПЛА попали в многоквартирный дом в Анапе
14:56Путин поручил создавать современную производственную базу в колледжах
14:38Любовь к родине: Кравцов оценил воспитательную роль Нового Херсонеса
Лента новостейМолния