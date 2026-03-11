https://crimea.ria.ru/20260311/na-trasse-v-krymu-avtobus-vekhal-v-inomarku--voditelya-zazhalo-v-salone-1154254236.html
На трассе в Крыму автобус въехал в иномарку – водителя зажало в салоне
На трассе в Крыму автобус въехал в иномарку – водителя зажало в салоне - РИА Новости Крым, 11.03.2026
На трассе в Крыму автобус въехал в иномарку – водителя зажало в салоне
Водителя иномарки зажало в салоне авто после столкновения с микроавтобусом на трассе Алушта-Ялта. Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, мужчину пришлось... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T16:52
2026-03-11T16:52
2026-03-11T16:52
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
симферополь
происшествия
крым
гаи
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0b/1154253527_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8df5aac40bfb251f7f64cad682f22111.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Водителя иномарки зажало в салоне авто после столкновения с микроавтобусом на трассе Алушта-Ялта. Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, мужчину пришлось деблокировать спасателям.По данным ведомства, столкновение легкового автомобиля Hyundai Solaris и микроавтобуса Mercedes Sprinter произошло в среду в районе остановки в селе Малый Маяк. Водитель легкового авто оказался зажат в салоне машины. На место выехали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", ГАИ и скорой медицинской помощи.Также спасатели обеспечили пожарную безопасность на месте ДТП.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДТП на трассе "Таврида" в Крыму погиб 40-летний мотоциклистСдавал назад и задавил пенсионерку - в Крыму будут судить водителяТри человека погибли и 22 ранены в ДТП в Крыму
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0b/1154253527_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_643b2f64a59365b2bd7fca30c08da143.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, дтп в крыму и севастополе, симферополь, происшествия, крым, гаи, мвд по республике крым
На трассе в Крыму автобус въехал в иномарку – водителя зажало в салоне
МЧС: водителя иномарки зажало в салоне после столкновения с микроавтобусом в Крыму