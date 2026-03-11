Рейтинг@Mail.ru
На трассе в Крыму автобус въехал в иномарку – водителя зажало в салоне - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260311/na-trasse-v-krymu-avtobus-vekhal-v-inomarku--voditelya-zazhalo-v-salone-1154254236.html
На трассе в Крыму автобус въехал в иномарку – водителя зажало в салоне
На трассе в Крыму автобус въехал в иномарку – водителя зажало в салоне - РИА Новости Крым, 11.03.2026
На трассе в Крыму автобус въехал в иномарку – водителя зажало в салоне
Водителя иномарки зажало в салоне авто после столкновения с микроавтобусом на трассе Алушта-Ялта. Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, мужчину пришлось... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T16:52
2026-03-11T16:52
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
симферополь
происшествия
крым
гаи
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0b/1154253527_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8df5aac40bfb251f7f64cad682f22111.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Водителя иномарки зажало в салоне авто после столкновения с микроавтобусом на трассе Алушта-Ялта. Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, мужчину пришлось деблокировать спасателям.По данным ведомства, столкновение легкового автомобиля Hyundai Solaris и микроавтобуса Mercedes Sprinter произошло в среду в районе остановки в селе Малый Маяк. Водитель легкового авто оказался зажат в салоне машины. На место выехали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", ГАИ и скорой медицинской помощи.Также спасатели обеспечили пожарную безопасность на месте ДТП.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДТП на трассе "Таврида" в Крыму погиб 40-летний мотоциклистСдавал назад и задавил пенсионерку - в Крыму будут судить водителяТри человека погибли и 22 ранены в ДТП в Крыму
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0b/1154253527_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_643b2f64a59365b2bd7fca30c08da143.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, дтп в крыму и севастополе, симферополь, происшествия, крым, гаи, мвд по республике крым
На трассе в Крыму автобус въехал в иномарку – водителя зажало в салоне

МЧС: водителя иномарки зажало в салоне после столкновения с микроавтобусом в Крыму

16:52 11.03.2026
 
© МЧС КрымаДТП в Алуште
ДТП в Алуште
© МЧС Крыма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Водителя иномарки зажало в салоне авто после столкновения с микроавтобусом на трассе Алушта-Ялта. Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, мужчину пришлось деблокировать спасателям.
По данным ведомства, столкновение легкового автомобиля Hyundai Solaris и микроавтобуса Mercedes Sprinter произошло в среду в районе остановки в селе Малый Маяк. Водитель легкового авто оказался зажат в салоне машины. На место выехали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", ГАИ и скорой медицинской помощи.
"Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя из легкового авто и передали его медработникам", – сказано в сообщении.
Также спасатели обеспечили пожарную безопасность на месте ДТП.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В ДТП на трассе "Таврида" в Крыму погиб 40-летний мотоциклист
Сдавал назад и задавил пенсионерку - в Крыму будут судить водителя
Три человека погибли и 22 ранены в ДТП в Крыму
 
Ситуация на дорогах КрымаДТПДТП в Крыму и СевастополеСимферопольПроисшествияКрымГАИМВД по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:48В российских школах переоборудуют кабинеты
18:24Спрос на Крым на майские праздники растет
18:12Атака на газовоз "Арктик Метагаз" – оценка МИД и детали инцидента
17:43Атакой на станции "Газпрома" Киев хочет остановить поставки газа в Европу
17:26В Сочи обломки БПЛА упали на многоэтажку – начался пожар
17:13На юге России атакованы станции "Газпрома"
17:08Когда в России вступит в силу закон об ответственности маркетплейсов
16:52На трассе в Крыму автобус въехал в иномарку – водителя зажало в салоне
16:39В Москва-реке нашли тело одного из трех пропавших подростков
16:32Обломки дрона упали во двор многоквартирного дома в Краснодаре
16:25Крупнейшее землетрясение и авария на АЭС – 15 лет трагедии в Японии
16:19Увеличилось число погибших при ракетном ударе ВСУ по Брянску
16:16Ответственность за удар ВСУ по Брянску несут кураторы Киева – МИД России
16:10В ДТП на трассе "Таврида" в Крыму погиб 40-летний мотоциклист
16:01В Симферопольском цирке назначена исполняющая обязанности директора
15:49В Сочи отражают атаку беспилотников ВСУ
15:28Российская лыжница принесла сборной РФ четвертое золото на Паралимпиаде
15:19Фрагменты БПЛА попали в многоквартирный дом в Анапе
14:56Путин поручил создавать современную производственную базу в колледжах
14:38Любовь к родине: Кравцов оценил воспитательную роль Нового Херсонеса
Лента новостейМолния