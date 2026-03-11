https://crimea.ria.ru/20260311/na-chufut-kale-v-krymu-zabludilsya-muzhchina-1153847397.html
На Чуфут-Кале в Крыму заблудился мужчина
В Бахчисарайском районе Крыма в ночь на среду искали мужчину, который отправился на прогулку и заблудился. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости Крым, 11.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма в ночь на среду искали мужчину, который отправился на прогулку и заблудился. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне вечером. Прибыв в район поиска, спасатели установили связь с заблудившимся и приступили к его поиску. Мужчину оперативно нашли в районе СНТ "Строитель" и эвакуировали из горно-лесной зоны в безопасное место. В медицинской помощи он не нуждался.
