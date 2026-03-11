Рейтинг@Mail.ru
На Чуфут-Кале в Крыму заблудился мужчина - РИА Новости Крым, 11.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260311/na-chufut-kale-v-krymu-zabludilsya-muzhchina-1153847397.html
На Чуфут-Кале в Крыму заблудился мужчина
На Чуфут-Кале в Крыму заблудился мужчина - РИА Новости Крым, 11.03.2026
На Чуфут-Кале в Крыму заблудился мужчина
В Бахчисарайском районе Крыма в ночь на среду искали мужчину, который отправился на прогулку и заблудился. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T11:05
2026-03-11T11:05
крым
новости крыма
мчс крыма
бахчисарайский район
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма в ночь на среду искали мужчину, который отправился на прогулку и заблудился. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне вечером. Прибыв в район поиска, спасатели установили связь с заблудившимся и приступили к его поиску. Мужчину оперативно нашли в районе СНТ "Строитель" и эвакуировали из горно-лесной зоны в безопасное место. В медицинской помощи он не нуждался.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
бахчисарайский район
крым, новости крыма, мчс крыма, бахчисарайский район, происшествия
На Чуфут-Кале в Крыму заблудился мужчина

В Крыму на Чуфут-Кале в ночь на среду заблудился мужчина - МЧС

11:05 11.03.2026
 
© РИА Новости . Светлана МальцеваПлато в Бахчисарае
Плато в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости . Светлана Мальцева
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма в ночь на среду искали мужчину, который отправился на прогулку и заблудился. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне вечером.
"Сообщили, что в районе пещерного города Чуфут-Кале мужчина с наступлением темноты заблудился в лесном массиве. Самостоятельно выйти из горно-лесной зоны он не может. Для оказания помощи выезжали сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас", - рассказали в ведомстве.
Прибыв в район поиска, спасатели установили связь с заблудившимся и приступили к его поиску. Мужчину оперативно нашли в районе СНТ "Строитель" и эвакуировали из горно-лесной зоны в безопасное место. В медицинской помощи он не нуждался.
