Мошенники рассылают письма от имени ФНС для кражи денег - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Мошенники рассылают письма от имени ФНС для кражи денег
Мошенники рассылают письма от имени ФНС для кражи денег - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Мошенники рассылают письма от имени ФНС для кражи денег
Мошенники рассылают россиянам поддельные письма от имени Федеральной налоговой службы с требованием оплатить задолженность по QR-коду. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T11:59
2026-03-11T11:59
мошенничество
налоги
федеральная налоговая служба (фнс)
россия
общество
киберпреступность
кибербезопасность
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Мошенники рассылают россиянам поддельные письма от имени Федеральной налоговой службы с требованием оплатить задолженность по QR-коду. Об этом сообщает Telegram-канал российской киберполиции.Такой QR-код может вести на фишинговый сайт, замаскированный под государственный сервис. На странице мошенники предлагают пользователю ввести номер телефона, данные паспорта и банковской карты, предупреждают правоохранители.Россиянам рекомендуют проверять информацию о налогах только через личный кабинет на официальном сайте ФНС, не переходить по QR-кодам из электронных писем от неизвестных отправителей и не вводить банковские и персональные данные на непроверенных страницах.Ранее сообщалось, что мошенники стали маскировать вредоносное программное обеспечение под "безобидные" приложения в смартфонах. Так, злоумышленники имитируют посещения разных сайтов без ведома хозяина устройства.
россия
Новости
мошенничество, налоги, федеральная налоговая служба (фнс), россия, общество, киберпреступность, кибербезопасность, новости
Мошенники рассылают письма от имени ФНС для кражи денег

Россиян предупредили о мошеннических письмах с QR-кодами от имени налоговой службы

11:59 11.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта. Ранняя весна
Алушта. Ранняя весна - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Мошенники рассылают россиянам поддельные письма от имени Федеральной налоговой службы с требованием оплатить задолженность по QR-коду. Об этом сообщает Telegram-канал российской киберполиции.
"Гражданам могут поступать электронные письма, оформленные от имени Федеральной налоговой службы, с уведомлением о наличии неуплаченного налога или задолженности. В сообщении предлагается быстро решить проблему, перейдя по QR-коду для их оплаты", - говорится в сообщении.
Такой QR-код может вести на фишинговый сайт, замаскированный под государственный сервис. На странице мошенники предлагают пользователю ввести номер телефона, данные паспорта и банковской карты, предупреждают правоохранители.
Россиянам рекомендуют проверять информацию о налогах только через личный кабинет на официальном сайте ФНС, не переходить по QR-кодам из электронных писем от неизвестных отправителей и не вводить банковские и персональные данные на непроверенных страницах.
Ранее сообщалось, что мошенники стали маскировать вредоносное программное обеспечение под "безобидные" приложения в смартфонах. Так, злоумышленники имитируют посещения разных сайтов без ведома хозяина устройства.
МошенничествоНалогиФедеральная налоговая служба (ФНС)РоссияОбществоКиберпреступностьКибербезопасностьНовости
 
