Мошенники рассылают письма от имени ФНС для кражи денег

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Мошенники рассылают россиянам поддельные письма от имени Федеральной налоговой службы с требованием оплатить задолженность по QR-коду. Об этом сообщает Telegram-канал российской киберполиции.Такой QR-код может вести на фишинговый сайт, замаскированный под государственный сервис. На странице мошенники предлагают пользователю ввести номер телефона, данные паспорта и банковской карты, предупреждают правоохранители.Россиянам рекомендуют проверять информацию о налогах только через личный кабинет на официальном сайте ФНС, не переходить по QR-кодам из электронных писем от неизвестных отправителей и не вводить банковские и персональные данные на непроверенных страницах.Ранее сообщалось, что мошенники стали маскировать вредоносное программное обеспечение под "безобидные" приложения в смартфонах. Так, злоумышленники имитируют посещения разных сайтов без ведома хозяина устройства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Вы спонсируете ВСУ": мошенники выманили у севастопольцев 6 миллионов Пенсионерки в Крыму отдали 2,5 млн мошенникам для "перерасчета пенсии" Схема "Второй руки": как Центробанк защищает граждан от мошенников

