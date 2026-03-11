Рейтинг@Mail.ru
Мошенники просят деньги от имени мэра Ялты - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Мошенники просят деньги от имени мэра Ялты
Мошенники просят деньги от имени мэра Ялты - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Мошенники просят деньги от имени мэра Ялты
Мэр Ялты Янина Павленко предупредила граждан, что мошенники создали фейковый аккаунт от ее имени и теперь публикуют там недостоверную информацию и собирают... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T10:45
2026-03-11T10:45
янина павленко
ялта
фейк
мошенничество
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ,11 мар – РИА Новости Крым. Мэр Ялты Янина Павленко предупредила граждан, что мошенники создали фейковый аккаунт от ее имени и теперь публикуют там недостоверную информацию и собирают деньги.Она обратилась с просьбой не переводить деньги и доверять информации, опубликованной исключительно на ее официальных страницах:"Телеграм, MAX, ВКонтакте, Одноклассники", - говорится в сообщении мэра.Павленко добавила, что уже написала заявление в правоохранительные органы.Мошенники часто прибегают к подобным способам. Так, в начале марта аферисты создали фейковую страницу главы администрации Красноперекопского района. В середине февраля - фейковый аккаунт главы администрации Судака Кирилла Чебышева и рассылали сообщения с просьбами перевести деньги. Ранее мошенники создали фейковый Telegram-канал главы джанкойской районной администрации Ирины Федоренко, а также организовали рассылку сообщений якобы от имени главы администрации Феодосии Владимира Кима, до этого сообщалось о поддельном аккаунте министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко.Читайте также на РИА Новости Крым:Сальдо опроверг фейк о "раздаче генераторов" в Херсонской областиНа Кубани опровергли фейк об увольнении пенсионеров из органов властиАферисты создали фейковый Telegram-аккаунт гендиректора "Крымэнерго"
ялта
крым
янина павленко, ялта, фейк, мошенничество, крым
Мошенники просят деньги от имени мэра Ялты

В соцсетях от имени мэра Ялты мошенники собирают деньги

10:45 11.03.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ соцсетях от имени мэра Ялты мошенники собирают деньги
В соцсетях от имени мэра Ялты мошенники собирают деньги
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ,11 мар – РИА Новости Крым. Мэр Ялты Янина Павленко предупредила граждан, что мошенники создали фейковый аккаунт от ее имени и теперь публикуют там недостоверную информацию и собирают деньги.
"Друзья, осторожно, мошенники! В ТГ создано "зеркало" моего канала, где публикуется недостоверная информация – в частности, от моего имени ведется сбор средств", - написала в своем Telegram Павленко.
Она обратилась с просьбой не переводить деньги и доверять информации, опубликованной исключительно на ее официальных страницах:
"Телеграм, MAX, ВКонтакте, Одноклассники", - говорится в сообщении мэра.
Павленко добавила, что уже написала заявление в правоохранительные органы.
Мошенники часто прибегают к подобным способам. Так, в начале марта аферисты создали фейковую страницу главы администрации Красноперекопского района. В середине февраля - фейковый аккаунт главы администрации Судака Кирилла Чебышева и рассылали сообщения с просьбами перевести деньги. Ранее мошенники создали фейковый Telegram-канал главы джанкойской районной администрации Ирины Федоренко, а также организовали рассылку сообщений якобы от имени главы администрации Феодосии Владимира Кима, до этого сообщалось о поддельном аккаунте министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сальдо опроверг фейк о "раздаче генераторов" в Херсонской области
На Кубани опровергли фейк об увольнении пенсионеров из органов власти
Аферисты создали фейковый Telegram-аккаунт гендиректора "Крымэнерго"
 
Янина ПавленкоЯлтаФейкМошенничествоКрымНовости Крыма
 
