https://crimea.ria.ru/20260311/moshenniki-prosyat-dengi-ot-imeni-mera-yalty-1153846901.html
Мошенники просят деньги от имени мэра Ялты
Мошенники просят деньги от имени мэра Ялты - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Мошенники просят деньги от имени мэра Ялты
Мэр Ялты Янина Павленко предупредила граждан, что мошенники создали фейковый аккаунт от ее имени и теперь публикуют там недостоверную информацию и собирают... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T10:45
2026-03-11T10:45
2026-03-11T10:45
янина павленко
ялта
фейк
мошенничество
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0b/1153846788_0:24:418:259_1920x0_80_0_0_81697bc50d33031099cc3b761f09d121.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,11 мар – РИА Новости Крым. Мэр Ялты Янина Павленко предупредила граждан, что мошенники создали фейковый аккаунт от ее имени и теперь публикуют там недостоверную информацию и собирают деньги.Она обратилась с просьбой не переводить деньги и доверять информации, опубликованной исключительно на ее официальных страницах:"Телеграм, MAX, ВКонтакте, Одноклассники", - говорится в сообщении мэра.Павленко добавила, что уже написала заявление в правоохранительные органы.Мошенники часто прибегают к подобным способам. Так, в начале марта аферисты создали фейковую страницу главы администрации Красноперекопского района. В середине февраля - фейковый аккаунт главы администрации Судака Кирилла Чебышева и рассылали сообщения с просьбами перевести деньги. Ранее мошенники создали фейковый Telegram-канал главы джанкойской районной администрации Ирины Федоренко, а также организовали рассылку сообщений якобы от имени главы администрации Феодосии Владимира Кима, до этого сообщалось о поддельном аккаунте министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сальдо опроверг фейк о "раздаче генераторов" в Херсонской областиНа Кубани опровергли фейк об увольнении пенсионеров из органов властиАферисты создали фейковый Telegram-аккаунт гендиректора "Крымэнерго"
ялта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0b/1153846788_0:0:418:315_1920x0_80_0_0_2a2e749897bb1bf8a657b6c2af17675f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
янина павленко, ялта, фейк, мошенничество, крым, новости крыма
Мошенники просят деньги от имени мэра Ялты
В соцсетях от имени мэра Ялты мошенники собирают деньги