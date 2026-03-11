Ментальное здоровье: санатории Крыма предлагают новые методики
Крым представил в Москве новые методики санаторно-курортного лечения – минтуризма
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Крым разработал и предлагает гостям новые методики санаторно-курортного лечения, в частности, направленные на укрепление ментального здоровья. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий в ходе 32-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве.
"В рамках деловых программ форума мы презентуем наши новые методики санаторно-курортного лечения, оздоровления. В Крыму проводится большая работа в этом направлении. У нас утверждена программа научно-технологического развития, в том числе один из блоков направлен на санаторно-курортное направление – превентивная персонализированная медицина", – рассказал Ганзий.
По его словам, в Крыму запланирован целый ряд мероприятий по внедрению научных разработок в сферу санкура. В частности, на форум привезли новые программы, направленные на ментальное здоровье – здоровый сон, активное долголетие. Все это презентуют в ходе деловых мероприятий, а также в рамках крымского стенда, где каждый желающий может подробно узнать о новиках в санаторно-курортной сфере Крыма и подобрать для себя подходящую программу.
11 марта в Москве стартовала 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT — ключевое событие для экспертов турбизнеса из регионов России и стран зарубежья. Республика Крым традиционно представлена единым стендом, где будут проходить презентации администраций курортных регионов Крыма, ведущих отелей и туркомпаний, а также отраслевых общественных ассоциаций.
