Ментальное здоровье: санатории Крыма предлагают новые методики - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Ментальное здоровье: санатории Крыма предлагают новые методики
Ментальное здоровье: санатории Крыма предлагают новые методики - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Ментальное здоровье: санатории Крыма предлагают новые методики
Крым разработал и предлагает гостям новые методики санаторно-курортного лечения, в частности, направленные на укрепление ментального здоровья. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T11:40
2026-03-11T11:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Крым разработал и предлагает гостям новые методики санаторно-курортного лечения, в частности, направленные на укрепление ментального здоровья. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий в ходе 32-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве.По его словам, в Крыму запланирован целый ряд мероприятий по внедрению научных разработок в сферу санкура. В частности, на форум привезли новые программы, направленные на ментальное здоровье – здоровый сон, активное долголетие. Все это презентуют в ходе деловых мероприятий, а также в рамках крымского стенда, где каждый желающий может подробно узнать о новиках в санаторно-курортной сфере Крыма и подобрать для себя подходящую программу.11 марта в Москве стартовала 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT — ключевое событие для экспертов турбизнеса из регионов России и стран зарубежья. Республика Крым традиционно представлена единым стендом, где будут проходить презентации администраций курортных регионов Крыма, ведущих отелей и туркомпаний, а также отраслевых общественных ассоциаций.
Ментальное здоровье: санатории Крыма предлагают новые методики

Крым представил в Москве новые методики санаторно-курортного лечения – минтуризма

11:40 11.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Крым разработал и предлагает гостям новые методики санаторно-курортного лечения, в частности, направленные на укрепление ментального здоровья. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий в ходе 32-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве.
"В рамках деловых программ форума мы презентуем наши новые методики санаторно-курортного лечения, оздоровления. В Крыму проводится большая работа в этом направлении. У нас утверждена программа научно-технологического развития, в том числе один из блоков направлен на санаторно-курортное направление – превентивная персонализированная медицина", – рассказал Ганзий.
По его словам, в Крыму запланирован целый ряд мероприятий по внедрению научных разработок в сферу санкура. В частности, на форум привезли новые программы, направленные на ментальное здоровье – здоровый сон, активное долголетие. Все это презентуют в ходе деловых мероприятий, а также в рамках крымского стенда, где каждый желающий может подробно узнать о новиках в санаторно-курортной сфере Крыма и подобрать для себя подходящую программу.
11 марта в Москве стартовала 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT — ключевое событие для экспертов турбизнеса из регионов России и стран зарубежья. Республика Крым традиционно представлена единым стендом, где будут проходить презентации администраций курортных регионов Крыма, ведущих отелей и туркомпаний, а также отраслевых общественных ассоциаций.
