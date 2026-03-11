https://crimea.ria.ru/20260311/mentalnoe-zdorove-sanatorii-kryma-predlagayut-novye-metodiki-1154235939.html

Ментальное здоровье: санатории Крыма предлагают новые методики

Ментальное здоровье: санатории Крыма предлагают новые методики - РИА Новости Крым, 11.03.2026

Ментальное здоровье: санатории Крыма предлагают новые методики

Крым разработал и предлагает гостям новые методики санаторно-курортного лечения, в частности, направленные на укрепление ментального здоровья. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 11.03.2026

2026-03-11T11:40

2026-03-11T11:40

2026-03-11T11:40

крым

новости крыма

крым курортный

курорты крыма

отдых в крыму

сергей ганзий

минкурортов крыма

эксклюзивы риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153520618_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_65fe5d018e68a432a3b742cd52fd7df2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Крым разработал и предлагает гостям новые методики санаторно-курортного лечения, в частности, направленные на укрепление ментального здоровья. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий в ходе 32-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве.По его словам, в Крыму запланирован целый ряд мероприятий по внедрению научных разработок в сферу санкура. В частности, на форум привезли новые программы, направленные на ментальное здоровье – здоровый сон, активное долголетие. Все это презентуют в ходе деловых мероприятий, а также в рамках крымского стенда, где каждый желающий может подробно узнать о новиках в санаторно-курортной сфере Крыма и подобрать для себя подходящую программу.11 марта в Москве стартовала 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT — ключевое событие для экспертов турбизнеса из регионов России и стран зарубежья. Республика Крым традиционно представлена единым стендом, где будут проходить презентации администраций курортных регионов Крыма, ведущих отелей и туркомпаний, а также отраслевых общественных ассоциаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спрос огромный: как идет бронирование отдыха в Крыму на лето 2026Сколько заработали санатории Крыма в 2025 годуКрым отменяет "низкий" сезон и ставит туризм на поток

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, крым курортный, курорты крыма, отдых в крыму, сергей ганзий, минкурортов крыма, эксклюзивы риа новости крым