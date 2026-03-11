https://crimea.ria.ru/20260311/massirovannaya-ataka-vsu-na-rostovskuyu-oblast---chto-izvestno-1153842080.html
Массированная атака ВСУ на Ростовскую область - что известно
Массированная атака ВСУ на Ростовскую область - что известно - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Массированная атака ВСУ на Ростовскую область - что известно
Над Ростовской областью ночью в среду отразили массированную атаку украинских беспилотников. Под огнем врага были Таганрог и пять районов области. Об этом... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T07:02
2026-03-11T07:02
2026-03-11T07:24
ростовская область
юрий слюсарь
атаки всу
происшествия
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
электроэнергия
новости
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/16/1145147150_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_8b68aef9372249e3da3ca27137ab131e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Над Ростовской областью ночью в среду отразили массированную атаку украинских беспилотников. Под огнем врага были Таганрог и пять районов области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Он отметил, что пострадавших нет, но зафиксированы повреждения инфраструктуры.По данным губернатора, подача электроснабжения жителям была восстановлена в течение полутора часовУтром в среду беспилотная опасность в регионе сохраняется, добавил Слюсарь. Воздушная тревога в Севастополе была объявлена утром в среду. Сирены в городе включили в 5:43. Над регионом работает ПВО. Пять воздушных целей сбили в районе Северной стороны и Фиолента, отметил губернатор Михаил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/16/1145147150_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_85499058676aa3c5cf807fcc23600bb9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, происшествия, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), электроэнергия, новости, безопасность
Массированная атака ВСУ на Ростовскую область - что известно
В Ростовской области при массированной атаке повреждена ЛЭП - губернатор
07:02 11.03.2026 (обновлено: 07:24 11.03.2026)