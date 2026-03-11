Рейтинг@Mail.ru
Массированная атака ВСУ на Ростовскую область - что известно - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260311/massirovannaya-ataka-vsu-na-rostovskuyu-oblast---chto-izvestno-1153842080.html
Массированная атака ВСУ на Ростовскую область - что известно
Массированная атака ВСУ на Ростовскую область - что известно - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Массированная атака ВСУ на Ростовскую область - что известно
Над Ростовской областью ночью в среду отразили массированную атаку украинских беспилотников. Под огнем врага были Таганрог и пять районов области. Об этом... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T07:02
2026-03-11T07:24
ростовская область
юрий слюсарь
атаки всу
происшествия
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
электроэнергия
новости
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/16/1145147150_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_8b68aef9372249e3da3ca27137ab131e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Над Ростовской областью ночью в среду отразили массированную атаку украинских беспилотников. Под огнем врага были Таганрог и пять районов области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Он отметил, что пострадавших нет, но зафиксированы повреждения инфраструктуры.По данным губернатора, подача электроснабжения жителям была восстановлена в течение полутора часовУтром в среду беспилотная опасность в регионе сохраняется, добавил Слюсарь. Воздушная тревога в Севастополе была объявлена утром в среду. Сирены в городе включили в 5:43. Над регионом работает ПВО. Пять воздушных целей сбили в районе Северной стороны и Фиолента, отметил губернатор Михаил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/16/1145147150_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_85499058676aa3c5cf807fcc23600bb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, происшествия, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), электроэнергия, новости, безопасность
Массированная атака ВСУ на Ростовскую область - что известно

В Ростовской области при массированной атаке повреждена ЛЭП - губернатор

07:02 11.03.2026 (обновлено: 07:24 11.03.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПолиция в Ростове. Архивное фото
Полиция в Ростове. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Над Ростовской областью ночью в среду отразили массированную атаку украинских беспилотников. Под огнем врага были Таганрог и пять районов области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он отметил, что пострадавших нет, но зафиксированы повреждения инфраструктуры.
"Более четырех десятков БПЛА отражены в городе Таганрог и 5 районах области - Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Неклиновском, Куйбышевском. Не обошлось без последствий на земле - в результате падения обломков БПЛА в поселке Чертково была повреждена линия электропередачи, возгораний не было", - написал он в Telegram.
По данным губернатора, подача электроснабжения жителям была восстановлена в течение полутора часов
Утром в среду беспилотная опасность в регионе сохраняется, добавил Слюсарь.
Воздушная тревога в Севастополе была объявлена утром в среду. Сирены в городе включили в 5:43. Над регионом работает ПВО. Пять воздушных целей сбили в районе Северной стороны и Фиолента, отметил губернатор Михаил Развожаев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ростовская областьЮрий СлюсарьАтаки ВСУПроисшествияНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ЭлектроэнергияНовостиБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:22Суд отказал экс-премьеру Крыма Бальбеку в жалобе на заочный арест
09:14В Крыму и на Кубани активизировались клещи
08:48Аренда квартир в Крыму: как изменились цены
08:22Огонь, вода и медные трубы Георгия Юматова
08:11Не мужик с бензопилой: как в Крыму надо обрезать деревья весной
07:56185 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
07:43Крупный ландшафтный пожар на западе Крыма потушили
07:35В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
07:33В Крыму стартовал автопробег в честь 12-летия воссоединения с Россией
07:18Атака ВСУ на Севастополь продолжается – что известно к этому часу
07:16Снова наличные: что стоит за сокращением безнала в России
07:02Массированная атака ВСУ на Ростовскую область - что известно
06:41ЕГЭ под родительским контролем: как в Крыму готовятся к экзаменам
06:13Новая атака ВСУ на Севастополь: сбито пять воздушных целей
06:06Новое "контрнаступление" ВСУ: когда оно возможно и чьими силами
05:51Над Севастополем работает ПВО
05:47В Севастополе объявлена воздушная тревога
00:01Весна пришла: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 11 марта
22:48Атака на Брянск и пожар в гимназии в Севастополе: главное за день
Лента новостейМолния