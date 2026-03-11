https://crimea.ria.ru/20260311/massirovannaya-ataka-vsu-na-rostovskuyu-oblast---chto-izvestno-1153842080.html

Массированная атака ВСУ на Ростовскую область - что известно

Массированная атака ВСУ на Ростовскую область - что известно - РИА Новости Крым, 11.03.2026

Массированная атака ВСУ на Ростовскую область - что известно

Над Ростовской областью ночью в среду отразили массированную атаку украинских беспилотников. Под огнем врага были Таганрог и пять районов области. Об этом... РИА Новости Крым, 11.03.2026

2026-03-11T07:02

2026-03-11T07:02

2026-03-11T07:24

ростовская область

юрий слюсарь

атаки всу

происшествия

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

электроэнергия

новости

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/16/1145147150_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_8b68aef9372249e3da3ca27137ab131e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Над Ростовской областью ночью в среду отразили массированную атаку украинских беспилотников. Под огнем врага были Таганрог и пять районов области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Он отметил, что пострадавших нет, но зафиксированы повреждения инфраструктуры.По данным губернатора, подача электроснабжения жителям была восстановлена в течение полутора часовУтром в среду беспилотная опасность в регионе сохраняется, добавил Слюсарь. Воздушная тревога в Севастополе была объявлена утром в среду. Сирены в городе включили в 5:43. Над регионом работает ПВО. Пять воздушных целей сбили в районе Северной стороны и Фиолента, отметил губернатор Михаил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, происшествия, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), электроэнергия, новости, безопасность