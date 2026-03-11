Рейтинг@Mail.ru
Любовь к родине: Кравцов оценил воспитательную роль Нового Херсонеса - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Любовь к родине: Кравцов оценил воспитательную роль Нового Херсонеса
Любовь к родине: Кравцов оценил воспитательную роль Нового Херсонеса - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Любовь к родине: Кравцов оценил воспитательную роль Нового Херсонеса
Новый Херсонес" помогает школьникам формировать гражданскую идентичность и сохранять семейные ценности. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T14:38
2026-03-11T14:38
севастополь
новости севастополя
сергей кравцов
новый херсонес
образование в крыму и севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" помогает школьникам формировать гражданскую идентичность и сохранять семейные ценности. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в среду во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным.Он отметил, что в части воспитательной работы Минпросвещения активно работает с Всероссийским Обществом "Знание", а для еще большей эффективности этой работы в каждой школе страны введена должность советника директора по воспитанию.Ученики старших классов крымских школ в обязательном порядке будут посещать "Новый Херсонес", сообщал ранее митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Здесь дети смогут не только бесплатно посещать музеи, побывать на экскурсиях, познакомиться с экспозициями, историей этого места, но и пообщаться с различными экспертами и священниками в молодежном центре "Точка опоры".Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь занял первое место в России по патриотической работе"Херсонес Таврический" открыл исследовательский центр для детейНовый Херсонес ищет молодых и креативных экскурсоводов
севастополь
севастополь, новости севастополя, сергей кравцов, новый херсонес, образование в крыму и севастополе
Любовь к родине: Кравцов оценил воспитательную роль Нового Херсонеса

"Новый Херсонес" помогает школьникам формировать гражданскую идентичность – Кравцов

14:38 11.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес
 Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" помогает школьникам формировать гражданскую идентичность и сохранять семейные ценности. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в среду во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным.

"Ребята посещают исторические парки "Россия — моя история", "Новый Херсонес". В основе всей воспитательной работы лежат наши традиционные ценности — это любовь к родине, семейные ценности, в целом задача формирования гражданской идентичности", - сказал министр.

Он отметил, что в части воспитательной работы Минпросвещения активно работает с Всероссийским Обществом "Знание", а для еще большей эффективности этой работы в каждой школе страны введена должность советника директора по воспитанию.
Ученики старших классов крымских школ в обязательном порядке будут посещать "Новый Херсонес", сообщал ранее митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Здесь дети смогут не только бесплатно посещать музеи, побывать на экскурсиях, познакомиться с экспозициями, историей этого места, но и пообщаться с различными экспертами и священниками в молодежном центре "Точка опоры".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Севастополь занял первое место в России по патриотической работе
"Херсонес Таврический" открыл исследовательский центр для детей
Новый Херсонес ищет молодых и креативных экскурсоводов
 
СевастопольНовости СевастополяСергей КравцовНовый ХерсонесОбразование в Крыму и Севастополе
 
