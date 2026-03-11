https://crimea.ria.ru/20260311/lyubov-k-rodine-kravtsov-otsenil-vospitatelnuyu-rol-novogo-khersonesa-1154248398.html

Любовь к родине: Кравцов оценил воспитательную роль Нового Херсонеса

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" помогает школьникам формировать гражданскую идентичность и сохранять семейные ценности. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в среду во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным.Он отметил, что в части воспитательной работы Минпросвещения активно работает с Всероссийским Обществом "Знание", а для еще большей эффективности этой работы в каждой школе страны введена должность советника директора по воспитанию.Ученики старших классов крымских школ в обязательном порядке будут посещать "Новый Херсонес", сообщал ранее митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Здесь дети смогут не только бесплатно посещать музеи, побывать на экскурсиях, познакомиться с экспозициями, историей этого места, но и пообщаться с различными экспертами и священниками в молодежном центре "Точка опоры".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь занял первое место в России по патриотической работе"Херсонес Таврический" открыл исследовательский центр для детейНовый Херсонес ищет молодых и креативных экскурсоводов

