Крымчане отдали мошенникам почти 100 млн рублей за неделю - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Крымчане отдали мошенникам почти 100 млн рублей за неделю
За первую неделю марта 61 житель Крыма пострадал от действий дистанционных мошенников. Граждане отдали злоумышленникам более 91 миллиона рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T10:15
2026-03-11T10:15
СИМФЕРОПОЛЬ,11 мар – РИА Новости Крым. За первую неделю марта 61 житель Крыма пострадал от действий дистанционных мошенников. Граждане отдали злоумышленникам более 91 миллиона рублей. Об этом сообщили в республиканском МВД.Обманывали людей через телефонные звонки, сайты, соцсети и мессенджеры, а также вредоносные ссылки.Так, в Ялте 76-летняя женщина дважды доверилась злоумышленникам. По телефону пенсионерку убедили в необходимости "декларирования доходов". В первый раз она передала курьеру 15 миллионов рублей. Через неделю еще 26 миллионов.Дважды обманутым оказался и пенсионер из Симферополя. Он лишился более 4 миллионов рублей. Злоумышленники звонили мужчине и убеждали его в необходимости передать денежные средства "банковскому работнику".В Красногвардейском районе жертвой преступников стал 22-летний местный житель. Под предлогом приобретения спортивных товаров злоумышленник отправил ссылку, перейдя по которой мужчина ввел данные банковской карты. В результате обмана потерпевший лишился около 50 тысяч рублей.В Евпатории 30-летний местный житель стал жертвой мошенников при попытке приобрести резиновую лодку через интернет. Евпаториец перевел на указанный продавцом счет более 31 тысячи рублей. Покупатель так и не получил обещанную лодку, оставшись без средств и без товара.В Красногвардейском районе 53-летняя женщина лишилась крупной суммы денег, поверив в обещанный выигрыш в онлайн-игре. А в Ялте 57-летняя женщина в одной из социальных сетей наткнулась на ссылку, рекламирующую программу, оповещающую о радарах на дороге. Жительница города скачала и установила приложение на свой телефон. Однако вместо обещанного функционала программа оказалась вредоносной. После ее установки с банковского счета женщины неизвестный совершил покупки в интернет-магазине на сумму более 48 тысяч рублей.Ранее в Севастополе за несколько дней дистанционные мошенники выманили у горожан 6 миллионов рублей под предлогом "декларирования денег" и вовлекли пенсионеров в работу курьерами.Также отмечалось, что мошенники стали маскировать вредоносное программное обеспечение под "безобидные" приложения в смартфонах. Так, злоумышленники имитируют посещения разных сайтов без ведома хозяина устройства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие кредиты обманутые россияне могут не отдавать и какие должны вернутьВ Севастополе будут судить организатора сим-боксов для мошенниковОбманули крымчан на 5 млн рублей: троих жителей Татарстана будут судить
Жители Крыма за первую неделю марта отдали мошенникам почти 100 млн рублей

10:15 11.03.2026
 
© Fotolia / Ivan KrukНоутбук и банковская карта
Ноутбук и банковская карта
© Fotolia / Ivan Kruk
СИМФЕРОПОЛЬ,11 мар – РИА Новости Крым. За первую неделю марта 61 житель Крыма пострадал от действий дистанционных мошенников. Граждане отдали злоумышленникам более 91 миллиона рублей. Об этом сообщили в республиканском МВД.
"В период со 2 по 8 марта 2026 года в Крыму 61 гражданин пострадал от действий дистанционных мошенников, лишившись более 91 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Обманывали людей через телефонные звонки, сайты, соцсети и мессенджеры, а также вредоносные ссылки.
Так, в Ялте 76-летняя женщина дважды доверилась злоумышленникам. По телефону пенсионерку убедили в необходимости "декларирования доходов". В первый раз она передала курьеру 15 миллионов рублей. Через неделю еще 26 миллионов.
Дважды обманутым оказался и пенсионер из Симферополя. Он лишился более 4 миллионов рублей. Злоумышленники звонили мужчине и убеждали его в необходимости передать денежные средства "банковскому работнику".
В Красногвардейском районе жертвой преступников стал 22-летний местный житель. Под предлогом приобретения спортивных товаров злоумышленник отправил ссылку, перейдя по которой мужчина ввел данные банковской карты. В результате обмана потерпевший лишился около 50 тысяч рублей.
В Евпатории 30-летний местный житель стал жертвой мошенников при попытке приобрести резиновую лодку через интернет. Евпаториец перевел на указанный продавцом счет более 31 тысячи рублей. Покупатель так и не получил обещанную лодку, оставшись без средств и без товара.
В Красногвардейском районе 53-летняя женщина лишилась крупной суммы денег, поверив в обещанный выигрыш в онлайн-игре. А в Ялте 57-летняя женщина в одной из социальных сетей наткнулась на ссылку, рекламирующую программу, оповещающую о радарах на дороге. Жительница города скачала и установила приложение на свой телефон. Однако вместо обещанного функционала программа оказалась вредоносной. После ее установки с банковского счета женщины неизвестный совершил покупки в интернет-магазине на сумму более 48 тысяч рублей.
Ранее в Севастополе за несколько дней дистанционные мошенники выманили у горожан 6 миллионов рублей под предлогом "декларирования денег" и вовлекли пенсионеров в работу курьерами.
Также отмечалось, что мошенники стали маскировать вредоносное программное обеспечение под "безобидные" приложения в смартфонах. Так, злоумышленники имитируют посещения разных сайтов без ведома хозяина устройства.
