Крымчане отдали мошенникам почти 100 млн рублей за неделю

СИМФЕРОПОЛЬ,11 мар – РИА Новости Крым. За первую неделю марта 61 житель Крыма пострадал от действий дистанционных мошенников. Граждане отдали злоумышленникам более 91 миллиона рублей. Об этом сообщили в республиканском МВД.Обманывали людей через телефонные звонки, сайты, соцсети и мессенджеры, а также вредоносные ссылки.Так, в Ялте 76-летняя женщина дважды доверилась злоумышленникам. По телефону пенсионерку убедили в необходимости "декларирования доходов". В первый раз она передала курьеру 15 миллионов рублей. Через неделю еще 26 миллионов.Дважды обманутым оказался и пенсионер из Симферополя. Он лишился более 4 миллионов рублей. Злоумышленники звонили мужчине и убеждали его в необходимости передать денежные средства "банковскому работнику".В Красногвардейском районе жертвой преступников стал 22-летний местный житель. Под предлогом приобретения спортивных товаров злоумышленник отправил ссылку, перейдя по которой мужчина ввел данные банковской карты. В результате обмана потерпевший лишился около 50 тысяч рублей.В Евпатории 30-летний местный житель стал жертвой мошенников при попытке приобрести резиновую лодку через интернет. Евпаториец перевел на указанный продавцом счет более 31 тысячи рублей. Покупатель так и не получил обещанную лодку, оставшись без средств и без товара.В Красногвардейском районе 53-летняя женщина лишилась крупной суммы денег, поверив в обещанный выигрыш в онлайн-игре. А в Ялте 57-летняя женщина в одной из социальных сетей наткнулась на ссылку, рекламирующую программу, оповещающую о радарах на дороге. Жительница города скачала и установила приложение на свой телефон. Однако вместо обещанного функционала программа оказалась вредоносной. После ее установки с банковского счета женщины неизвестный совершил покупки в интернет-магазине на сумму более 48 тысяч рублей.Ранее в Севастополе за несколько дней дистанционные мошенники выманили у горожан 6 миллионов рублей под предлогом "декларирования денег" и вовлекли пенсионеров в работу курьерами.Также отмечалось, что мошенники стали маскировать вредоносное программное обеспечение под "безобидные" приложения в смартфонах. Так, злоумышленники имитируют посещения разных сайтов без ведома хозяина устройства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие кредиты обманутые россияне могут не отдавать и какие должны вернутьВ Севастополе будут судить организатора сим-боксов для мошенниковОбманули крымчан на 5 млн рублей: троих жителей Татарстана будут судить

